Parallelen zu Deutschland: Politiker sind sich durchaus bewusst, dass eine falsche Antwort zu Israel tödlich für die eigene Karriere sein kann

Warum immer Israel? Nur ein Land ist dem Kongress und den Medien wichtig





Von Philip Giraldi

4. Februar 2021

Die Anbiederung an Israel als Teil des politischen Prozesses in den Vereinigten Staaten ist Teil der DNA beider großer Parteien geworden.

Der Job des US-Botschafters bei den Vereinten Nationen muss mit einer Art Fluch belegt sein, denn er scheint einen Typ Frau anzuziehen, der seine Eignung dadurch beweisen will, dass er eine Strichliste aufstellt, wie viele Kriege er beginnen und wie viele Menschen er töten kann. Man erinnert sich gern an Bill Clintons monströse Madeleine Albright, die den Tod von 500.000 irakischen Kindern aufgrund der Sanktionen, die Washington verhängt und durchgesetzt hatte, als “lohnenswert” bezeichnete. Und dann war da Barack Obamas Liebling Samantha Power, die die Sprecherin für das völlig unnötige Abschlachten von Syrern und Libyern war, um ihnen Demokratie zu bringen. Und in jüngster Zeit hatten wir Nikki Haley, die zwar nicht ihren eigenen Krieg begonnen hat, aber die unter ihrer Aufsicht laufenden Kriege am Kochen hielt, während sie gleichzeitig die Aufgabe übernahm, die schärfste Verteidigerin von Israels Kriegsverbrechen zu sein.

Und jetzt haben wir die Nominierung von Honest Joe Biden für den Posten des U.N.-Botschafters, Linda Thomas-Greenfield. Sie ist vorhersehbar schwarz und eine Karriere-Diplomatin, die als Leiterin des Büros für afrikanische Angelegenheiten des State Department endete. Als sie 2017 in den Ruhestand ging, nahm sie eine Position bei der Albright Stonebridge Group in Washington an, was vorhersehbar war. Das Albright im Namen kommt von Madeleine und die Gruppe ist der Ort, an dem viele Außenpolitik-Typen des Establishments der Demokratischen Partei landen. Thomas-Greenfield ist vielleicht keine Drama-Queen wie Nikki Haley oder die Inkarnation des Bösen wie Albright oder Samantha Power, aber sie hat in ihrer Bestätigungsanhörung vor dem Senat gezeigt, dass sie die Linien, die sie zu sprechen hat, so gut kennt wie jeder in Washington.

Thomas-Greenfield spuckte pflichtbewusst das übliche Geschwätz in Bezug auf die Palästinenser aus, was bedeutet, dass sie sie überhaupt nicht erwähnt und den groben Verletzungen ihrer Menschenrechte durch Israel gegenüber völlig gleichgültig ist. Als Antwort auf mehrere Anfragen von Abgeordneten, wie sie die internationale Kritik an der israelischen Politik abwehren wolle, ließ sie einen Angriff auf die gewaltfreie Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (B.D.S.) los, die Israels Menschenrechtsbilanz kritisiert und die Menschen dazu auffordert, die Rechte der Palästinenser zu unterstützen, indem sie Israels Wirtschaft durch Boykott, Desinvestition und Sanktionen unter Druck setzen. Sie vermeidet bewusst Gewalt oder die Bestrafung gewöhnlicher Israelis für die Handlungen ihrer Regierung und ihr wirtschaftlicher Ansatz ist eine Taktik, die in den 1980er Jahren erfolgreich gegen das südafrikanische Apartheid-Regime eingesetzt wurde.

Man nimmt an, dass Thomas-Greenfield als schwarze amerikanische Diplomatin, die aktiv war, als Südafrika die Mehrheitsherrschaft einführte, sich der Tatsache voll bewusst ist, dass die israelische Apartheid, unterstützt von einer Besatzungsarmee, die nicht zögert, zu schießen, um zu töten, allgegenwärtiger ist, als es die südafrikanische Version jemals war. Sie ist sich vielleicht sogar bewusst, dass das, was Israel tut, von Rassismus getrieben ist und einem Völkermord gleichkommt. Nichtsdestotrotz sagte sie den Senatoren: “[B.D.S.] grenzt an Antisemitismus, und es ist wichtig, dass ihnen nicht erlaubt wird, eine Stimme in der U.N. zu haben, und ich beabsichtige, dagegen zu arbeiten… Ich freue mich darauf, an der Seite Israels zu stehen, gegen das unfaire Anvisieren Israels zu stehen, gegen die unbarmherzigen Resolutionen, die unfairerweise gegen Israel vorgeschlagen werden.” Kurz gesagt, Thomas-Greenfield klang mehr als nur ein wenig wie Nikki Haley, die die U.N.-Generalversammlung mit ihren Predigten zur Verteidigung des jüdischen Staates amüsierte, die in dem Rückzug der USA aus dem Menschenrechtsrat, dem Flüchtlingshilfswerk (UNRWA) und der Kulturorganisation (UNESCO) gipfelten, weil sie behaupteten, dass sie alle eine anti-israelische Voreingenommenheit hätten.

Es sollte keine Frage sein, dass die Freunde Israels die mächtigste außenpolitische Lobby darstellen. Ihre Fähigkeit, die Politik zu ihren Gunsten zu verändern, wird von keiner anderen Organisation übertroffen, die die Interessen einer fremden Nation auf Kosten der Vereinigten Staaten selbst fördert. Keine andere Nation hat auch nur annähernd die Macht, Gesetze zu schreiben, die dann vom Kongress verabschiedet werden, und gleichzeitig die Entscheidungsfindung im Weißen Haus zu beeinflussen. Kein anderes Land entzieht sich der Rechenschaftspflicht für seine Handlungen, weder bei den Politikern noch in den Medien, auch nur annähernd in dem Ausmaß wie Israel. Wenn irgendjemand daran zweifelt, dass das wahr ist, braucht man sich nur die jüngsten Bestätigungsanhörungen von Biden-Beauftragten anzusehen, wo außenpolitische Diskussionen sich darauf beschränken, China und Russland zu beschimpfen, fast sofort gefolgt von der Frage: “Und was haben Sie in letzter Zeit für Israel getan?”

Politiker sind sich durchaus bewusst, dass eine falsche Antwort zu Israel tödlich für die eigene Karriere sein kann. In vielen Kongressbezirken beginnt die Ausbildung von Gesetzgebern schon früh, indem Vertreter der Hunderte von Israel-Lobby-Mitgliedsorganisationen potenzielle Kandidaten zu ihren Ansichten in Bezug auf den jüdischen Staat befragen. In vielen Fällen wird versucht, mögliche Kandidaten dazu zu bringen, Erklärungen zu unterschreiben, in denen sie bestätigen, dass sie die richtigen Ansichten über Israel gegenüber seinen Nachbarn vertreten. Die Sensibilität gegenüber israelischen und jüdischen Themen muss auch nach der Wahl weitergehen, was zu Fragen in öffentlichen Foren wie Bestätigungsanhörungen führt. Es schadet nie, seine Loyalität zu Israel früh und oft zu bekunden.

Fragen über Israel kamen unweigerlich auch bei der Bestätigungsanhörung des Außenministers Anthony Blinken im Senat auf. Blinken ist Jude, ein überzeugter Zionist und leitet nun ein Außenministerium, in dem sein Stellvertreter und sein Chef für politische Angelegenheiten beide jüdische Hardlinerinnen sind, die im Grunde seine Ansichten teilen. Biden, Blinken und Co. befürworten eine Politik im Nahen Osten, die der israelischen Regierung durchaus gefällt, wie z.B. de facto die Fortsetzung einer harten Linie mit dem Iran.

In einer Presseerklärung im letzten Jahr bestätigte Blinken die Umrisse der Beziehung der Biden-Administration zu Israel wie folgt: “Sie können auf Joe Biden zählen, dass er sicherstellt, dass Israel das hat, was es braucht, um sich zu verteidigen, dass er die überparteilichen Traditionen der US-Unterstützung für Israel ehrt, dass er Israels Zukunft als jüdischer und demokratischer Staat sichert und nicht gefährdet. Joe Biden hat sich klar und deutlich gegen die B.D.S.-Bewegung ausgesprochen. Er hat auch sehr deutlich gemacht, dass er militärische Unterstützung für Israel nicht an Dinge wie Annexion oder andere Entscheidungen der israelischen Regierung, mit denen wir nicht einverstanden sind, binden würde.”

Mit anderen Worten, Israel hat freie Hand zu tun, was immer es will, und es wird keinen Rückstoß aus dem Weißen Haus Biden in Bezug auf die einzige Sache, die zählt – die Milliarden von Dollar in “Militärhilfe” der jüdische Staat erhält jedes Jahr. Oh, und Blinken ist sicher klar, dass Israel zwar per Gesetz jüdisch ist, aber ipso facto kaum demokratisch.

Blinkens scheinbar erstes Telefongespräch mit einem Amtskollegen des Außenministers war mit Gabi Ashkenazi aus Israel. Der warme und flauschige Austausch wurde getwittert, wobei Blinken schwärmte: “Es war toll, heute mit @Gabi_Ashkenazi zu sprechen, um die unerschütterliche Partnerschaft zwischen den USA und Israel zu diskutieren. Unser Engagement für Israels Sicherheit ist unantastbar, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Außenminister und anderen für unsere gemeinsamen Ziele.” Ashkenazi antwortete: “Ich hatte ein herzliches Gespräch mit @secBlinken & bekräftigte Israels Engagement für die robuste strategische Partnerschaft zwischen Israel und den USA. Ich habe das Engagement des POTUS für die IL-Sicherheit sehr begrüßt.”

Der Punkt ist, dass die Anbiederung an Israel als Teil des politischen Prozesses in den Vereinigten Staaten Teil der DNA beider großer Parteien geworden ist. Trump war schamlos in seinen Geschenken an den jüdischen Staat während seiner gesamten vier Jahre und Biden verspricht, mehr davon zu liefern. Aber die wirklich schlechte Nachricht für die Amerikaner ist die Tatsache, dass die “wag the dog”-Beziehung zu Israel die Vereinigten Staaten auf absehbare Zeit in eine gescheiterte Politik im Nahen Osten verstrickt. Es ist an der Zeit, dass die Bundesregierung aufhört, sich darauf zu konzentrieren, Israel einen Gefallen zu tun, und stattdessen anfängt, darüber zu sprechen, wie die Politik, die Gewaltprojektionen im Nahen Osten zum Schutz des jüdischen Staates anordnet, nicht wirklich gut für das amerikanische Volk funktioniert. Wenn das der Öffentlichkeit klar wird, wird der Wandel kommen. Übersetzt mit Deepl.com

