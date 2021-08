Warum Eiscreme nicht nur lecker und eine gesunde Erfrischung ist, sondern auch gut für die BDS-Bewegung!

Bild: View of the Ben & Jerry’s factory shop in Yavne, July 20, 2021. (Flash90)

Warum Israels Eiscreme-Krieg nach hinten losgehen könnte

Von Mitchell Plitnick

1. August 2021

Israel hofft, dass die Anti-BDS-Gesetze US-Unternehmen wie Ben & Jerry’s davon abhalten, sich von Siedlungen zu trennen.



Hier ist, warum dieser Schachzug scheitern könnte.

Niemand hätte gedacht, dass zwei jüdische Senioren aus Vermont die neuen Gesichter des Terrorismus in Israel werden würden – und doch scheint es genau das zu sein, was die israelische Führung und ihre Unterstützer glauben machen wollen. Ben Cohen und Jerry Greenfield, die beiden Inhaber von Ben & Jerry’s Ice Cream, werden derzeit als Antisemiten gebrandmarkt und sogar des “Wirtschaftsterrorismus” beschuldigt, nachdem ihr Unternehmen, aus dem sie sich längst zurückgezogen haben, angekündigt hat, seine Produkte nicht mehr in israelischen Siedlungen in den besetzten Gebieten zu verkaufen, wie es das Völkerrecht verlangt.

Die Überreaktion der israelischen Behörden ist weder ungewöhnlich noch handelt es sich um ein Übermaß an Emotionen. Vielmehr ist ihre wütende Reaktion eine bewusste, bewährte Strategie, um jeden Versuch, die Verantwortlichkeit von Unternehmen im Zusammenhang mit der Besatzung zu fördern, zu unterbinden. Im Jahr 2018 traf das Vermietungsunternehmen AirBnB eine ähnliche Entscheidung, um das Auflisten von Räumen in israelischen Siedlungen über seine App einzustellen. Der Aufschrei war ähnlich groß wie der aktuelle gegen Ben & Jerry’s, und es wurden mehrere Klagen gegen das Unternehmen eingereicht, in denen der Schritt als Diskriminierung bezeichnet wurde. Einige Monate später nahm AirBnB seine Politik wieder zurück.

Es bleibt abzuwarten, ob Ben & Jerry’s dem Druck standhalten kann, dem sie ausgesetzt sind. Abgesehen von der Hetze, die ihnen entgegenschlägt, versuchen die israelische Regierung und ihre Verbündeten, sie mit Hilfe von Anti-BDS-Gesetzen, die von über 30 US-Bundesstaaten verabschiedet wurden, zum Rückzug zu zwingen. In Zusammenarbeit mit dem angeblich “gemäßigten” Außenminister und stellvertretenden Premierminister Yair Lapid schrieb Israels Botschafter in den USA, Gilad Erdan, an die Gouverneure dieser Bundesstaaten und forderte sie auf, “gegen die Entscheidung von Ben & Jerry’s vorzugehen, seine Produkte nicht im Ostteil Jerusalems und in Judäa und Samaria zu verkaufen. Wir werden Ben & Jerry’s deutlich machen, dass seine antisemitische Entscheidung Konsequenzen haben wird.”



Dies mag wie ein natürlicher Schachzug für Erdan erscheinen – aber in Wirklichkeit ist es ein riskanter Schachzug. Trotz ihrer Verbreitung stehen die Anti-BDS-Gesetze in den Vereinigten Staaten auf sehr wackligen Füßen. Sie sind ein klarer Versuch, US-Bürger und -Unternehmen daran zu hindern, ihr in der Verfassung verankertes Recht auf freie Meinungsäußerung auszuüben, das seit Jahrzehnten eindeutig als das Recht auf Boykott definiert ist. Einige dieser Anti-BDS-Gesetze wurden vor Gericht angefochten, weil die Kläger als nicht klagebefugt eingestuft wurden; bei anderen zogen sich die Gerichtsverfahren so lange hin, dass die Fälle hinfällig wurden und abgewiesen wurden. Wenn die Gesetze jedoch auf den Prüfstand gestellt wurden, wurde immer wieder festgestellt, dass sie gegen den Ersten Verfassungszusatz verstoßen, der die Redefreiheit schützt.

Nichtsdestotrotz haben eine Reihe von Staaten bereits damit begonnen, rechtliche Schritte gegen Ben & Jerry’s zu prüfen, darunter Florida, Texas, New York, New Jersey und Illinois. Auch Mitglieder des Kongresses drängen ihre Bundesstaaten, diese Maßnahmen anzuwenden. Besonders lautstark äußerte sich der New Yorker Abgeordnete Lee Zeldin, der die Entscheidung des Unternehmens, “Hunderttausende jüdischer Kunden im Ausland mit diesem diskriminierenden Boykott zu treffen, als Schande und direkte Umarmung der israelfeindlichen BDS-Bewegung” bezeichnete. Zahlreiche andere republikanische Kongressabgeordnete sowie mehrere Demokraten schlossen sich ähnlichen Erklärungen an. In einer Zeit, in der Überparteilichkeit in Washington fast ein Hirngespinst ist, ist die blinde Ablehnung jedes Schrittes, der den Palästinensern zu ihren Rechten verhilft, offenbar eines der wenigen Dinge, die noch von beiden Parteien unterstützt werden.



Wir geben nicht auf – Dieser Druck auf Ben & Jerry’s könnte durchaus zu ernsthaften Maßnahmen führen. Aber dieses Mal würde es gegen ein Unternehmen gehen, das über die Ressourcen, die Willenskraft und die Popularität verfügt, um sich zu wehren, und nicht gegen eine Einzelperson oder ein kleines Unternehmen, das gezwungen werden könnte, den Fall beizulegen oder sich ganz zurückzuziehen. BDS-Befürworter müssen hoffen, dass sich die Eishersteller angesichts der langen Zeit, die sie für diese Entscheidung gebraucht haben, bewusst waren, worauf sie sich einlassen. Bislang hat sich dies als richtig erwiesen.

Doch es sind nicht nur die juristischen Auseinandersetzungen, die den Eisherstellern das Leben schwer machen könnten: Ben & Jerry’s könnte es schwer fallen, sein Versprechen einzuhalten, den Verkauf in den Siedlungen einzustellen, ihn aber in Israel fortzusetzen. Avi Zinger, der Geschäftsführer des derzeitigen Ben & Jerry’s-Vertriebspartners in Israel, hat sich öffentlich geweigert, auf die Forderung einzugehen, den Verkauf in den Siedlungen einzustellen, woraufhin das Unternehmen ankündigte, die Beziehung zu ihm zu beenden, wenn sein Vertrag Ende 2022 ausläuft.

Zinger, der seit 34 Jahren für Ben & Jerry’s Israel arbeitet, rief die Israelis dazu auf, bis zum Ende seines Vertriebsvertrags so viel Eis zu kaufen, wie sie könnten. “Sie haben dies getan, weil wir nicht bereit waren, den Verkauf von Speiseeis in allen Teilen Israels einzustellen”, sagte Zinger. “Wir werden nicht aufgeben, und es ist wichtig, dass Sie uns unterstützen. Ich bitte Sie alle, uns beizustehen und uns beim Kampf zu helfen, denn unser Kampf ist der Kampf von allen.”

Viele Vertreiber von Produkten in Israel werden wahrscheinlich genauso denken wie Zinger, sei es aus nationalistischer Überzeugung oder einfach aus geschäftlicher Vorsicht. Wenn dieses Gefühl tatsächlich weit verbreitet ist und die israelischen Händler sich weigern, sich an die Richtlinien des Unternehmens zu halten, könnte Ben & Jerry’s im Dezember 2022 vor einer Entscheidung stehen: entweder wieder in den Siedlungen zu verkaufen oder den israelischen Markt ganz aufzugeben. Schon jetzt beginnen einige Israelis, sich diese Entscheidung zu erleichtern, indem sie Ben & Jerry’s selbst boykottieren und ihre Feindseligkeit gegenüber der Marke zum Ausdruck bringen.

Außerdem wird Druck auf den Unilever-Konzern ausgeübt, der offiziell Eigentümer von Ben & Jerry’s ist. Die Bedingungen des Kaufs von Ben & Jerry’s durch Unilever vor zwei Jahrzehnten erlauben es den Eisherstellern, die sich seit langem als Unterstützer fortschrittlicher Anliegen profilieren, selbst dann für soziale Gerechtigkeit einzutreten, wenn Unilever dagegen ist. Der Mutterkonzern hat bekräftigt, dass er sich dem Rückzug von Ben & Jerry’s aus den Vereinbarungen nicht anschließen wird, hat aber auch das Recht des letzteren bekräftigt, diese Entscheidung zu treffen. Dennoch ist sich Unilever, das viele bekannte Produkte in Israel und im Westjordanland vertreibt, der Tatsache bewusst, dass viele der Leute, die Ben & Jerry’s angreifen, die gleiche Hetze auch gegen den Mutterkonzern richten. Es könnte unter Druck geraten, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um die Eismacher zur Umkehr ihrer Entscheidung zu bewegen.



Wachsende Basis der Unterstützung – Ob Ben & Jerry’s in der Lage sein wird, diesem Druck standzuhalten, wird in hohem Maße davon abhängen, wie groß die öffentliche Unterstützung für ihre Entscheidung ist. Palästinensische Aktivisten und die BDS-Bewegung haben Ben & Jerry’s bereits in hohem Maße unterstützt, obwohl viele es verständlicherweise vorziehen würden, dass sich die Eishersteller ganz aus Israel zurückziehen. In weiser Voraussicht hat die Führung der BDS-Bewegung diesen Grundsatz bekräftigt, aber nicht zugelassen, dass er ihre Unterstützung für diesen Schritt schmälert.

Die Rufe nach Maßnahmen zur Beendigung der israelischen Apartheidpolitik werden auch in anderen Teilen der amerikanischen Gesellschaft immer lauter, was Ben & Jerry’s eine wachsende Unterstützung für seinen Schritt bietet. Eine im letzten Jahr durchgeführte Umfrage zeigte außerdem, dass nur 15 Prozent der demokratischen Wähler gegen BDS sind. Darüber hinaus zeigte eine kürzlich durchgeführte Umfrage, dass selbst unter amerikanischen Juden die Ansicht, Israel sei ein rassistischer Apartheidstaat und begehe sogar “Völkermord”, zunimmt, während eine Mehrheit von ihnen wünscht, dass die Vereinigten Staaten die israelischen Verbrechen gegen die Palästinenser nicht länger unterstützen. Es wird nicht einfach sein, den kommenden Sturm zu überstehen, aber diese Unterstützung wird entscheidend sein, um Ben & Jerry’s zu ermutigen, an ihren Prinzipien festzuhalten.

Wenn Ben & Jerry’s bereit ist, diesen Kampf vor den US-Gerichten durchzuziehen, könnte dies zu einem endgültigen Sieg für die BDS-Bewegung werden. Es wäre ein öffentlichkeitswirksamer Rechtsfall, der viel Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenkt, dass die Regierungen der Bundesstaaten und möglicherweise auch die Bundesregierung versuchen, die Meinungsfreiheit ihrer Bürgerinnen und Bürger aus Rücksicht auf eine ausländische Regierung zu unterdrücken. Als der Kongress Anfang 2019 ein Anti-BDS-Gesetz auf Bundesebene in Erwägung zog, zogen sich seine Befürworter schließlich zurück, da sie kein solches Image für ein Gesetz schaffen wollten, das trotz eines rechtsgerichteten Obersten Gerichtshofs und einer republikanischen Senatsmehrheit einen schweren Stand haben würde.

Es ist daher sehr bezeichnend, dass, während viele im Kongress Ben & Jerry’s offen herausgefordert haben, das Weiße Haus selbst in dieser Angelegenheit bisher geschwiegen hat. Das mag nicht überraschen, ist aber sehr bedeutsam. Die Regierung von Joe Biden hat wiederholt betont, dass sie nicht nur eine Zweistaatenlösung unterstützt, sondern auch keine Alternativen in Betracht ziehen wird. Doch diese sture Haltung ist realitätsfern, denn die jahrzehntelange Ausweitung der Siedlungen und ihre Integration in die nationale Infrastruktur Israels haben diese Lösung längst in Frage gestellt. Wenn es keine Unterscheidung zwischen Israel und dem Westjordanland gibt, kann es auch keinen palästinensischen Staat geben.

Bidens Schweigen zu Israels Eiskrieg – und auch seine generelle Untätigkeit in Bezug auf Israel-Palästina – entlarvt daher das Zweistaaten-Mantra als das, was es wirklich ist: eine Ablenkung von den Schäden, die durch die unerschütterliche Unterstützung der Vereinigten Staaten für Israels Apartheid-Regime verursacht werden, und eine Verzögerungstaktik, die Israel mehr Zeit gibt, seine Siedlungen auszuweiten und die De-facto-Annexion zu normalisieren. Wenn Biden ernsthaft an der flüchtigen Hoffnung auf eine Zweistaatenlösung festhalten will, sollte er die Entscheidung von Ben & Jerry mit allem, was er hat, unterstützen. Übersetzt mit Deepl.com

