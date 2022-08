https://www.palestinechronicle.com/imperialism-2022-why-is-the-russia-ukraine-war-important-for-palestinians/

PA-Präsident Mahmoud Abbas (R) mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. (Foto: Der Kreml, über Wikimedia Commons)

Warum ist der Russland-Ukraine-Krieg für die Palästinenser wichtig?

Von Roger Van Zwanenberg

23. August 2022

Wie ist der Krieg in der Ukraine am besten zu verstehen? Warum ist dieser Krieg so wichtig für den palästinensischen Kampf? Wie kann man dem Ganzen einen Sinn geben, indem man das Gesamtbild betrachtet?

Oberflächlich betrachtet scheint der Krieg in der Ukraine sehr wenig mit dem palästinensischen Volk und seinem Kampf in den letzten 75 Jahren zu tun zu haben. Ich hoffe, Sie davon überzeugen zu können, dass die Interessen Palästinas mit diesem gewalttätigen und unerwarteten Krieg verknüpft sind.

In den letzten 78 Jahren, seit dem Bretton-Woods-Abkommen von 1944 in den USA, haben die USA die Welt als Weltmacht Nummer eins regiert. Als die USA beschlossen, dass eine ihrer wichtigsten globalen Prioritäten darin besteht, die Existenz Israels durch umfangreiche jährliche finanzielle und technische Unterstützung zu fördern, sah sich das palästinensische Volk nicht nur mit Israel, sondern auch mit den USA konfrontiert, die ihm sein Land wegnahmen. Wenn sich die USA von dieser Position zurückziehen, wird sich die Position der israelischen Regierung unweigerlich ändern, mit Folgen für Palästina, die zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer abzuschätzen sind.

Sollte sich Russland durchsetzen und das chinesisch-russische Bündnis entstehen, werden die Partner Russlands und Chinas eine neue Palette von Wahlmöglichkeiten haben, wie ich erläutern werde. Die Welt wird sich strukturell verändern und das Bündnis zwischen Israel und den USA wird stark geschwächt. Dieser Krieg ist daher für den palästinensischen Kampf von Bedeutung.

Um das oben Gesagte zu verstehen, sollten wir den Ukraine-Krieg zunächst im Hinblick auf den Kampf um die globale Vorherrschaft untersuchen. Die amerikanische Vormachtstellung ist durch die chinesisch-russische Allianz stark bedroht. Um dies zu erklären, verwende ich Zbigniew Brzezinskis Begriff der geostrategischen Imperative der USA, vor allem die Notwendigkeit, Eurasien zu kontrollieren. Aus der Sicht der USA ist der Krieg das Mittel, mit dem Russland besiegt und dann in eine Reihe kleinerer, überschaubarer…. Staaten zerlegt werden soll. Ich erkläre, warum Eurasien für die USA so lebenswichtig ist und warum die Ukraine ein zentraler Staat in dieser Mischung ist.

Russland auf der anderen Seite ist sich der Absichten der USA sehr wohl bewusst. Das heißt, seine zukünftige Existenz ist bedroht; das Ziel der USA ist es, die Niederlage der Sowjetunion zu vollenden; die Auflösung in kleinere Ministaaten zu vollenden, als die Sowjetunion 1989/90 scheiterte.

Der Kampf um die Ukraine steht daher im Zentrum des globalen Machtsystems; für Russland ist es in erster Linie ein Kampf ums Überleben und darum, politisch und wirtschaftlich unabhängig zu bleiben.

Die andere Seite der Medaille der amerikanischen Vormachtstellung ist der imperiale Kampf um die Beibehaltung der Kontrolle über das Wechselkurssystem des US $. Die globale Vormachtstellung der USA war und ist abhängig von der Kontrolle über das internationale Wechselkurssystem des Dollars.

Das Abkommen zwischen China und Russland und die Bereitschaft, weltweit in Yuan und Rubel zu handeln, bedrohen das Herzstück der amerikanischen Weltmacht. Die von Beginn des Krieges an verhängten Sanktionen zielten darauf ab, die russische Wirtschaft zu schwächen und zu zerstören. Jetzt ist klar, dass diese Politik nicht funktioniert hat und sich in Europa und den USA wieder auswirken könnte, wenn die weltweiten Öl- und Gaspreise in die Höhe schnellen.

Der Einsatz in diesem Krieg kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Keine der beiden Seiten kann es sich leisten zu verlieren.

Wie kann man den Krieg in der Ukraine am besten verstehen? Dies ist die Anfangsphase eines neuen Kampfes um die Weltherrschaft.

Geopolitik und der Krieg in der Ukraine im Jahr 2022

Der Krieg in der Ukraine ist für alle Menschen auf diesem Planeten wichtig. Für Amerika und Russland ist er ein existenzieller Krieg, den zu verlieren sich keiner von beiden leisten kann, und über dessen Frieden nicht einmal verhandelt werden kann. Ich hoffe, ich kann veranschaulichen, warum. Für die Ukrainer geht es um Leben und Tod, ganz offensichtlich. Für Europa und vor allem für Deutschland könnte es das Ende des Wirtschaftswachstums bedeuten, zumindest für einige Jahre, und das Ergebnis könnte noch schlimmer sein, vor allem für die ärmsten Völker.

Für große Teile des Südens, wozu auch große Teile Asiens und die Länder des Nahen Ostens gehören, und vielleicht auch darüber hinaus könnten die Folgen des Krieges den Bankrott der Nationalstaaten oder Schlimmeres bedeuten, wie es in Sri Lanka bereits der Fall ist. Für einige, wie China und Indien, könnte er zu einer raschen Entwicklung führen. Und in Chinas Fall zu weiteren Konflikten mit den USA und ihren Vasallenstaaten. Niemand auf diesem Planeten wird von diesem Krieg verschont bleiben. In diesem Artikel werden diese Fragen eingehender beleuchtet.

Zbigniew Brzezinski ist vielleicht der einflussreichste Geostratege, der die US-Regierung in den letzten Jahren beraten hat. In seinem ausgezeichneten Werk The Grand Chess Board American Primacy and its Geostrategic Imperative [1] ist der Autor eindeutig einer der großen und einflussreichen amerikanischen Analysten unserer Zeit, der in der Lage war, das große Bild der Weltpolitik mit Blick auf die amerikanische Weltherrschaft zu sehen. [2]

Ich habe mich von den Artikeln einer Reihe zeitgenössischer Autoren und Organisationen beeinflussen lassen, die einen Teil des Bildes sehen, das sich jeden Tag entfaltet. Dazu gehören die Arbeiten der Kommission für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (Commission on Security and Co-operation in Europe) über die Entkolonialisierung Russlands, Casey Michel, Marco D’Eramo über Deutschland, Noam Chomsky, der altgediente Analytiker, Richard Falk und eine Reihe anderer Autoren mit wichtigen Erkenntnissen, die in den Tagesmedien nicht zu finden sind. Ich habe mich auch auf mein eigenes Werk Wealth and Power gestützt: Globale Transformation und Zerstörung: 1492 to 2020″ gestützt, das mir einen globalen Blick auf die Geschichte und die Entwicklung in unserer heutigen Welt ermöglicht hat.

Das amerikanische Ziel ist, dass Russland besiegt wird oder seine Wirtschaft zusammenbricht und der russische Kontinent dann in eine Reihe kleinerer, kontrollierbarer Staaten aufgeteilt wird, nicht unähnlich der Ukraine selbst, wie es mit Afrika, dem Osmanischen und dem Österreichisch-Ungarischen Reich und fast auch mit China im Jahr 1900 geschah. Der gegenwärtige Wunsch des amerikanischen Imperiums, Russland in kleinere, kontrollierbare Einheiten aufzuteilen, wird durch ähnliche nationalistische und sprachliche Kriterien legitimiert.

Eurasien, die Ukraine und der Aufstieg Chinas: Warum können es sich die USA nicht leisten, den Krieg in der Ukraine zu verlieren?

Der Aufstieg Chinas zu einer mit den USA konkurrierenden Weltmacht hat die USA in den letzten 40 Jahren Jahr für Jahr eingeholt. Jetzt, da China sich mit Russland verbündet hat, ist die globale Vorherrschaft der USA ernsthaft bedroht. Brzezinski war sich über diese Gefahr sehr im Klaren.

Brzezinskis Grand Chess Board beginnt mit Harold Mackinders These von 1905: “Wer das Kernland beherrscht, wird die Welt beherrschen.”

Mackinders Konzept des Kernlandes war das, was er als Eurasien bezeichnete, der Teil der Welt zwischen Deutschland im Westen und China im Osten Asiens. Brzezinski aktualisierte die Mackinder-Theorie, um zu veranschaulichen, warum diese Theorie immer noch richtig war, warum das, was Mackinder als Eurasien bezeichnete, für die Kontrolle durch die führende Weltmacht, die USA, so wichtig war: “….Eurasia … a potential revival to American might” (Seite 39).

“Wenn Moskau die Kontrolle über die Ukraine mit ihren 52 Millionen Einwohnern und bedeutenden Ressourcen behält, … behält Russland automatisch die Mittel, um ein mächtiger imperialer Staat zu werden, der Europa und Asien umspannt. Der Verlust der Unabhängigkeit der Ukraine hätte unmittelbare Folgen für Mitteleuropa und würde Polen zum geopolitischen Dreh- und Angelpunkt an der Ostgrenze eines geeinten Europas machen.” (Seite 46).

Russische Demütigung

1991 wurden Veteranen der Chicagoer Schule, die an den Kapitalismus der freien Marktwirtschaft glaubten, nach Moskau gelockt. Dies führte schnell zu erschütternden Geschichten über Hunger und Armut im neuen Russland, das BIP sank um 66 %.

Mit dem Aufstieg Chinas ist es mit dem Status Russlands als zweitgrößte Weltmacht vorbei. Durch den Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 und den raschen Niedergang der Wirtschaft wurde Russland enorm verarmt. Aus diesem Niedergang heraus entstand eine neue Weltordnung durch die Schaffung neuer, relativ kleiner und schwacher Nationalstaaten im Westen und Süden. Viele von ihnen stehen heute, dreißig Jahre später, in enger Verbindung mit der NATO und der Europäischen Union. (Siehe Nezavisimaya Gazete, Juni 1996, zitiert von Brzezinski, Seite 51).

Brzezinskis Schlussfolgerung lautete: “Das gefährlichste Szenario wäre eine große Koalition aus China, Russland und vielleicht dem Iran”, Seite 55. Genau das ist geschehen. Es ist nun klar, dass man in Washington zu dem Schluss gekommen ist, dass die amerikanische Vormachtstellung nur durch die Niederlage Russlands und die Aufteilung Russlands in viele kleinere nationale Einheiten erreicht werden kann. Mit anderen Worten, die Fortsetzung des Prozesses, der 1990 begann, aber nicht vollständig abgeschlossen wurde.

Die Ukraine, Gold und der Dollarstandard [3].

Der US $ ist seit 1944 die Währung des Welthandels. Das Verständnis dieses Systems ist eine wichtige Komponente, die das gegenwärtige Rätsel mit der Ukraine bestimmt.

Heute braucht jedes Land der Welt Dollar, um außerhalb seiner Grenzen Handel zu treiben. Die USA haben im Gegensatz zu allen anderen Ländern der Welt fast unendlich viel Geld zum Verleihen, die USA haben es nicht nötig, einen Handelsüberschuss zu erzielen. Diesen Punkt kann man gar nicht genug betonen. Dies ist der Grund dafür, dass die Amerikaner fast alles tun, um den globalen finanziellen Status quo zu erhalten und zu bewahren. Die Kontrolle über die Weltfinanzwährung ist das eigentliche Wesen der führenden Weltmacht. Jedes Land oder jede Organisation, die versuchte, die Verwendung des US-Dollars im Welthandel zu vermeiden, wurde hart bestraft.

Jetzt bereiten die Chinesen zusammen mit Russland und dem Iran bewusst neue Zahlungssysteme vor. Das grenzüberschreitende Interbank-Zahlungssystem Chinas umgeht das US $-Wechselkurssystem der USA, das SWIFT-Zahlungsprogramm. Das neue russische System zur Übermittlung von Finanznachrichten ist ihr Rubel-Wechselsystem.

Diese finanziellen Handelssysteme, die den US-Dollar nicht mehr verwenden, sind das rote Tuch für den Stier. Die USA haben auf die russische Invasion in der Ukraine reagiert, indem sie die russischen 300 Milliarden Dollar in ihrem SWIFT-System, die in amerikanischen Banken liegen, gestohlen haben. Bislang haben sich die vielen Nationen des Südens auf diese neuen russischen und chinesischen Handels- und Geldwechselsysteme eingelassen. Was man in den Lehrbüchern nicht erfährt, ist, dass viele Nationen und die Menschen, die USB $ verwenden, das System als bedrückend empfinden. Die Möglichkeit, Kredite in anderen Währungen aufzunehmen und frei von den Internationalen Währungsfonds zu handeln, hat sich bisher als attraktiv erwiesen.

Der Krieg in der Ukraine ist jetzt ein wichtiger Teil des amerikanischen Kampfes um die Rolle der Weltfinanzmacht. Sollten die Amerikaner nicht gewinnen und Russland aufteilen, hat das neue Zahlungssystem außerhalb des US-Dollarsystems gute Chancen auf Erfolg. In diesem Fall wird die amerikanische Macht in der Welt erheblich schwinden und die Sicherheit Israels stark bedroht sein. Dieses Szenario wird den Palästinensern insgesamt und ihren Politikern im Besonderen große neue Möglichkeiten bieten. Übersetzt mit Deepl.com

– Dr. Roger Van Zwanenberg ist der Gründer und Vorsitzende des Pluto Educational Trust, einer eingetragenen Wohltätigkeitsorganisation im Vereinigten Königreich. Er ist außerdem Geschäftsführer von Pluto Journals, einem kleinen Unternehmen, das 21 internationale wissenschaftliche Zeitschriften herausgibt. Er hat diesen Artikel für The Palestine Chronicle verfasst.

Fußnoten

[1] Basic Books 1997

[2] Brzezinski war Demokrat, Berater von Jimmy Carter 1988, er war der Anführer, der die Sowjets in Afghanistan in die Falle lockte, indem er die Invasion der Mudschaheddin mit US-Waffen und mit Unterstützung des pakistanischen Geheimdienstes unterstützte. Brzezinskis Einfluss auf die US-Außenpolitik war immens; er beriet Barack Obama, unterstützte Madeline Albright, Victoria Nuland und Anthony Blinken

[3] Eine kleine Anzahl von Wissenschaftlern aus den USA hat sich kritisch mit dem US-Dollarsystem des Welthandels, der internationalen Währung der Welt, auseinandergesetzt. Michael Hudson ist vielleicht der früheste Autor mit seinem Buch Super Imperialism: The Economic Strategy of the American Empire , 1972. Hudson hat seine Theorie seither ständig aktualisiert. Ich habe einen kürzlich erschienenen Artikel von ihm verwendet, American Diplomacy as Tragic Drama. Inzwischen gibt es eine Reihe von Autoren, die Hudson folgen, darunter Medea Benjamin und Nicolas Davies, ATO und A War Foretold und Eve Ottenberg The West Can’t Stop Pillaging Other Countries Bank Accounts 29.07.2022.

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...