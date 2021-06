Großen Dank an Matt Unicomb und dem Exberliner für seine grandiose Darstellung des philosemitischen deutschen Verhältnisses zum “jüdischen Staat”. Solche Journalisten “braucht das Land”!

Bild: Surprised by coverage of the Israel-Palestine conflict in the German media? Taken aback by how any criticism of Israel is labelled antisemitic? Leading German-Jewish journalist Fabian Wolff unpacks the factors at play. Photo: IMAGO / IPON

Warum sind deutsche Medien so pro-israelisch?

von Matt Unicomb

27. Mai 2021

Überrascht von der Berichterstattung über den Israel-Palästina-Konflikt in den deutschen Medien? Erstaunt darüber, wie jede Kritik an Israel als antisemitisch abgestempelt wird? Der führende deutsch-jüdische Journalist Fabian Wolff packt die Faktoren aus, die dabei eine Rolle spielen. Foto: IMAGO / IPON

Neuankömmlinge in Deutschland, besonders solche mit linken Ansichten, sind oft schockiert von der Art und Weise, wie die Medien des Landes über den israelisch-palästinensischen Konflikt berichten. In den Tagen nach einer Reihe von meist friedlichen pro-palästinensischen Protesten in ganz Deutschland, einschließlich Berlin, waren dies einige der Schlagzeilen, die folgten: Polizei stoppt antisemitische Demo; Die hilflose Suche nach Antworten auf Judenhass; Antisemitismus, Gewalt bei Pro-Palästina-Demo; Deutschland und Israel: Eine besondere Beziehung; Was kann man gegen Antisemitismus unter Muslimen tun?

Wer als Ausländer mit den Palästinensern mitfühlt, ist über Nacht zum Antisemiten geworden – zumindest nach Ansicht der Medien. Fabian Wolff, freier Journalist und angesehener jüdischer Schriftsteller, ist bekannt für seine scharfe Kritik am Israel-Palästina-Diskurs in den deutschen Medien. Wenige Tage vor dem Ausbruch des jüngsten Konflikts veröffentlichte er einen Essay, der tief in diese Problematik eindrang. Er wurde innerhalb von 24 Stunden mehr als 200.000 Mal gelesen und löste eine neue Runde der Debatte aus, von vielen geliebt und von einigen angegriffen.

Wir haben Wolff gebeten, uns dabei zu helfen, das schwierige Verhältnis der deutschen Medien zu Israel, Palästina und Antisemitismus zu entschlüsseln.

Anfang des Monats hat die Deutsche Welle ein Interview mit Ali Abunimah, einem palästinensischen Aktivisten, der die deutsche Unterstützung Israels kritisierte, sofort gelöscht. Sie entschuldigten sich für den “antisemitischen Inhalt” und schickten ein Memo an ihre Mitarbeiter, in dem sie sie daran erinnerten, keine Begriffe wie “Kolonisation” und “Apartheid” zu verwenden, wenn sie Israel erwähnen. Was ist Ihre Meinung dazu?

Was Ali Abunimah gesagt hat, war provokativ, aber es war nicht antisemitisch. Sie haben sein Interview nicht abgesetzt, weil das, was er gesagt hat, sachlich falsch war, sondern weil das, was er gesagt hat, gegen die Standards der Deutschen Welle verstößt, und weil er jemand ist, der einen klaren Standpunkt vertritt. Er ist nicht neutral, was in Ordnung ist, weil sie ständig pro-israelische Gäste haben, aber jemand, der aus einer pro-palästinensischen Perspektive spricht, ist in den deutschen Medien nicht wirklich eine Sache. Die Leute sind das nicht gewöhnt und verwechseln es deshalb ständig mit Antisemitismus – manchmal absichtlich, und manchmal, weil die Leute einfach nicht gewohnt sind, bestimmte Fakten zu hören.

Warum wurde Palästina-Befürwortung zum Synonym für Antisemitismus?

Die deutsche Linke in den 1960er und 1970er Jahren hatte tatsächlich ein Antisemitismusproblem. Es wurde einfach zur akzeptierten Weisheit, dass im Grunde beide Seiten der Politik antisemitisch waren, und dass sich der Antisemitismus der Linken ganz klar auf Israel konzentrierte – die Rote Armee Fraktion, die mit der Fatah kollaborierte, hatte nichts mit der Befreiung Palästinas zu tun, sondern nur mit den Juden. Schließlich wurde Kritik an Israel als Antisemitismus angesehen, und die Leute wuchsen damit auf.

Aus einer pro-palästinensischen Perspektive zu sprechen, ist in den deutschen Medien nicht wirklich ein Ding. Die Leute sind das nicht gewöhnt und verwechseln es mit Antisemitismus.

Kritik an Israel wird immer noch als Ausdruck von tief sitzendem Antisemitismus gesehen, eine Idee, die Teil der deutschen und deutsch-jüdischen Psyche geworden ist. Aber es gibt inzwischen viele Menschen, vielleicht mit Migrationshintergrund, die mit diesem speziellen deutschen Komplex nichts zu tun haben und in Israel etwas ganz anderes sehen. Und daran haben sich die Leute einfach noch nicht gewöhnt.

Vor ein paar Monaten haben Sie auf Twitter angefangen, über das zu sprechen, was Sie für einige giftige, gefährliche Trends im Antisemitismus- und Israel-Palästina-Diskurs in den deutschen Medien halten. Was genau sind das für Trends?

Der Ansatz der deutschen Medien dreht sich nicht um Juden oder darum, wie man Antisemitismus am besten bekämpft. Es geht eher darum, den Deutschen ein gutes Gefühl zu geben und einen deutschen Überlegenheitskomplex zu nähren. Ich glaube, es war Timothy Garton Ash, der Deutschland den “Erinnerungsweltmeister” nannte, also den Weltmeister der Erinnerung und des Gedenkens.

Ich habe erlebt, dass ausländische linke Denker, die sich mit Fragen der Ungerechtigkeit und des Fortschritts befassen, als antisemitisch angegriffen werden, wenn sie nach Deutschland kommen, entweder weil sie nichts haben oder weil sie eine andere Einstellung zu Israel haben, als es in Deutschland üblich ist. Oder weil sie eine Reihe von linken jüdischen Werten haben, die man in Deutschland nicht kennt. Ich denke, das ist gefährlich. Ich möchte, dass Deutschland ein sicheres, offenes und multikulturelles Land ist, und ich denke, dass diese Verleumdungen dem zuwiderlaufen.

Diese Trends werden immer dann verstärkt, wenn Israel in den Nachrichten ist, wie wir in den letzten Wochen gesehen haben. Viele deutsche Medien konzentrieren sich auf den Antisemitismus bei pro-palästinensischen Kundgebungen, eine Behauptung, die sich meist gegen Migranten richtet. Führende Zeitungen wie der Tagesspiegel haben sogar die Frage gestellt, ob Deutschland den Antisemitismus “importiert” hat. Glauben Sie, dass der Begriff zu einer Waffe geworden ist?

Ja, in gewisser Weise. Und zwar nicht von der jüdischen Gemeinde, sondern in der Regel von Leuten mit einer rechten oder konservativen politischen Vision. Sie sehen, dass das Hervorheben von Stimmen bestimmter Menschen – People of Color, postkoloniale Aktivisten, linke Stimmen – diese Menschen zum Schweigen bringt oder ausgrenzt. Das ist es, was den Unterschied zu ähnlichen Diskussionen in den USA ausmacht. In Deutschland ist es nicht die jüdische Gemeinde, die gegen Antisemiten kämpft.

Es geht eher darum, dass die Deutschen vorgeben, auf der Seite der Juden zu stehen, damit sie mit Leuten kämpfen können, mit denen sie politisch nicht übereinstimmen, und dann vorgeben, dass es zum Schutz der jüdischen Gemeinschaft ist, während sie oft Leute angreifen, die selbst jüdisch sind. Die Leute, die diese Anschuldigungen benutzen, halten sich durchaus für gute Verteidiger von Juden, auch wenn sie Juden auf antisemitische Weise angreifen. Jahrelang war mein Witz, dass, wenn ich jemals anfangen würde, offen darüber zu sprechen, wie ich über Israel denke, es die Deutschen sein werden, die sich von mir abwenden – nicht die Juden.

Es macht Juden definitiv nicht sicherer oder lässt jüdisches Leben gedeihen, wenn buchstäblich der einzige Grund, über die jüdische Gemeinschaft in Deutschland zu sprechen, der ist, dass es um Antisemitismus geht…

Sie haben in Ihrem Essay ein Beispiel dafür erwähnt, als der jüdische Veranstalter eines Konzerts von Pink Floyd’s Roger Waters von einem nicht-jüdischen Journalisten angegriffen wurde – weil er einen BDS-Unterstützer unterstützte.

Der bekannte Organisator des Konzerts, Marek Lieberberg, ist der Sohn von Holocaust-Überlebenden und ein stolzes Mitglied der jüdischen Gemeinde. Er sagte, er kenne Roger und sei nicht einer Meinung mit ihm, aber er sei kein Antisemit. Daraufhin sagte ein deutscher, nicht-jüdischer Popkritiker: “Natürlich wird Lieberberg das sagen – er will weiter Geld verdienen.”

Lieberberg hat sein ganzes Leben mit einem Trauma gelebt und reichte Waters die Hand. Anstatt den Wert dieser Geste zu sehen, wagt es dieser eine Deutsche, den Mann als geldgierigen Juden zu beschuldigen. Und das im Namen des Kampfes gegen Antisemitismus. Wo fängt man da überhaupt an? Ich will nicht das Opfer spielen, aber die Anzahl der Male, die ich als heimatlose städtische Elite bezeichnet wurde, die an der Zitze öffentlicher Gelder saugt…

Die Unterstützung von BDS, der pro-palästinensischen Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung, ist in Deutschland ein Tabuthema. Sie wurde von der deutschen Regierung 2019 sogar offiziell als antisemitisch bezeichnet. Wie sehen Sie das?

Dieses Argument, dass Menschen, die den einzigen jüdischen Staat boykottieren, Antisemiten sein müssen, ist eine sehr spezifische deutsche Haltung. Sie kommt von ein paar Dingen, wie zum Beispiel, dass der Boykott jüdischer Geschäfte ein Vorläufer des Holocausts ist. Wenn man Israel als die Manifestation der Juden sieht, dann ist die Idee, Israel zu boykottieren, ein Boykott der Juden. Die Leute wissen auch nicht wirklich, was BDS will oder wofür es steht. (Wolff gehörte zu Hunderten von Künstlern, Akademikern und Schriftstellern, die den deutschen Bundestag aufforderten, eine Resolution aus dem Jahr 2019, die BDS als “antisemitisch” bezeichnet, rückgängig zu machen.)

Wann immer Palästinenser in deutschen Medien auftauchen, ist es als wütender oder antisemitischer Mob. Es ist nie ein linker Palästinenser, der Befreiung, Koexistenz oder ein grundlegendes Bewusstsein will.

Haben Sie nicht das Gefühl, dass sich einige Leute aufrichtig um Juden und die Gefahr eines erneuten Antisemitismus sorgen?

Es macht Juden definitiv nicht sicherer oder lässt jüdisches Leben gedeihen, wenn buchstäblich der einzige Grund, über die jüdische Gemeinschaft in Deutschland zu sprechen, der ist, dass es um Antisemitismus geht – vor allem, wenn der fragliche Antisemitismus kein echter Antisemitismus ist. Oder winzig ist im Vergleich zu der sehr realen Gefahr, die zum Beispiel von einer militanten, bewaffneten Fraktion der Rechten ausgeht. Oder von neonazistischem Terrorismus. Der Antisemitismus-Diskurs in Deutschland tut, soweit ich das beurteilen kann, nicht viel, um Juden tatsächlich zu schützen.

Jedes Mal, wenn der Israel-Palästina-Konflikt aufflammt, gibt es einen Anstieg antisemitischer Vorfälle in Deutschland – zumindest, was die Nachrichten angeht. Wie sollten die Medien mit Antisemitismus in der Pro-Palästina-Bewegung umgehen?

Die Palästinenser und Muslime, die ich kenne, sowie die arabischen Christen und Aleviten, sind sich der Probleme, die es in ihren Gemeinschaften gibt, durchaus bewusst und versuchen, sie intern zu bekämpfen. Sie bräuchten Unterstützung, aber sie zögern zu Recht, diese Probleme offen anzusprechen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie damit Rassismus provozieren. Wann immer Palästinenser in den deutschen Medien auftauchen, ist es als wütender oder antisemitischer Mob. Es ist nie ein linker Palästinenser, der Befreiung, Koexistenz oder ein grundlegendes Bewusstsein will. Wenn diese Person keinen Platz im Diskurs bekommt und nur der wütende Mob gezeigt wird, werden die Menschen, die wir unterstützen sollten, weiter marginalisiert.

Das gilt nicht nur für migrantische Communities, sondern auch für Ostdeutschland. Auch wenn die Neonazi-Welle wächst, gibt es viele antifaschistische Aktivisten vor Ort, die die wichtige Arbeit dagegen machen. Aber sie bekommen keine Aufmerksamkeit. Letztlich ist Hass attraktiver für Journalisten, deren Instinkt nicht darin besteht, die Realität korrekt abzubilden, sondern die Blicke auf sich zu ziehen. Progressive Stimmen innerhalb bestimmter Gemeinschaften, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, bekommen einfach keine Unterstützung. Das ist ein echtes Versagen.

Fabian Wolff ist Journalist und lebt in Berlin. Er hat unter anderem im Tagesspiegel, der Zeit und dem Spiegel veröffentlicht.

Wie sollten die Medien hierzulande über den israelisch-palästinensischen Konflikt selbst berichten, angesichts der deutschen Geschichte? Man könnte argumentieren, dass die Medien dieses Landes einige Verantwortlichkeiten haben, die die Medien in anderen Ländern nicht haben.

Ich denke, sie müssen über alles genau berichten und nicht einer national ausgerichteten Agenda folgen. Die Berichterstattung über das Weltgeschehen sollte nicht unbedingt durch eine historische Linse erfolgen. Wir müssen über die Aktionen der IDF als Armee sprechen und nicht über das Gespenst in der deutschen Vorstellung oder eine Manifestation jüdischer Macht. Wir können klar erkennen, welche Seite das Opfer ist – die Palästinenser.

Jeder Versuch, die Palästinenser für sich selbst sprechen zu lassen, wird mit Feindseligkeit behandelt. Wir haben gesehen, was mit Ali Abunimah passiert ist. Das ist nicht nur ein Versehen – es ist ein moralisches und journalistisches Versagen. Eine Behauptung bekommt die ganze Aufmerksamkeit und Rechtfertigung, und eine Erzählung nicht. Das ist ein echtes Problem. Der Konflikt, der jetzt stattfindet, hat sehr wenig mit Deutschland zu tun, aber Deutschland versucht, ihn zu seinem Thema zu machen. Das ist ein Versagen der deutschen Nachrichtenmedien.

Viele Neuankömmlinge in Deutschland, darunter auch Juden aus aller Welt, teilen Ihre Überzeugungen und werden von vielen deutschen Linken als antisemitisch angesehen, ganz zu schweigen von den Medien. Was könnten die langfristigen Auswirkungen davon sein?

Es wird so insular und provinziell. Deutsche Linke haben vielleicht eine starke Vision für das soziale Netz im Inneren Deutschlands, aber außenpolitisch sind sie völlig hilflos. Alexandria Ocasio-Cortez hat etwas darüber gepostet, dass ein Apartheidstaat keine Demokratie ist, ohne Israel zu erwähnen. Erstens, wenn Sie das lesen und annehmen, dass sie über Israel spricht und wütend werden, dann verstehen Sie vielleicht etwas über Israel, das Sie sich nicht eingestehen wollen.

Der Antisemitismus-Diskurs in Deutschland tut, soweit ich das beurteilen kann, nicht viel, um Juden tatsächlich zu schützen.

Wenn dann diese antideutschen Clowns in gebrochenem Englisch sagen: “Ähm, das ist eigentlich antisemitisch und ich bin enttäuscht von Ihnen…”, dann zeigt das, wie isoliert die deutsche Linke geworden ist. Es gibt Leute in Deutschland, die AOC ansehen und denken, sie sei eine überzeugte Antisemitin. Das ist für mich so bizarr und lässt mich die Hoffnung verlieren, dass die deutsche Linke ihren Weg in einer breiteren, internationalistischen Koalition finden kann.

Haben Sie das Gefühl, dass die Zwischentöne verloren gegangen sind und es an einer vernünftigen Debatte mangelt?

Damit es Nuancen gibt, braucht man Leute auf beiden Seiten der Argumentation, die Komplexität, Mehrdeutigkeit und Widersprüche verstehen. Das sind Dinge, mit denen sich die Deutschen im Allgemeinen nicht wohlfühlen. Der Diskurs ist so angelegt, dass die Deutschen nicht mit den wahren Befürwortern der palästinensischen Befreiung argumentieren, sondern mit dem Alptraum, den sie sich in ihrem Kopf ausgedacht haben. Wann immer es eine Chance gibt, zusammenzukommen und diese Diskussionen zu führen, sind die Deutschen bereits so sehr in ihrer Position gefangen, dass sie unfähig sind, wirklich zu debattieren.

Führen deutsche Journalisten hinter verschlossenen Türen komplexere Diskussionen als die Standpunkte, die am Ende veröffentlicht werden?

Nein. Vieles davon ist für sie auch nur ein zynisches Machtspiel. Ich habe oft versucht, Deutschen mit einer starken Anti-BDS-Neigung die Schönheit des jüdischen Pluralismus zu erklären, und sie haben nur mit den Augen gerollt. Letztlich geht es aber nicht darum. Es geht um die deutsche Sensibilität und den Wunsch, alles in ihr Weltbild zu pressen.

Wie sind Sie angesichts des journalistischen Umfelds, in dem Sie sich bewegen, und der Tatsache, dass Sie selbst Jude sind, zu diesen Überzeugungen gekommen?

Ich habe mit Menschen aus Israel, den USA und arabischen Ländern gesprochen, die mich mit anderen Denkweisen konfrontiert haben. Dazu gehörte natürlich auch, dass ich durch bestimmte Argumente gestört und verwirrt wurde. Es geht darum, Jude zu sein, aber auch darum, ein Linker zu sein. Die Linke sollte internationalistisch sein, und die Menschen haben unterschiedliche Narrative, Sensibilitäten und Arten, über Dinge zu sprechen. Man muss die Grenze zur Bigotterie ziehen, aber es gibt Dinge, über die man diskutieren kann und bei denen man eine gemeinsame Basis finden kann, solange man solidarisch ist und keine Absicht hat, zu schaden.

Wie Sarah Schulman sagen würde, ist ein Konflikt kein Missbrauch. Ohne kitschig zu sein, ist es das, worum es in einer Demokratie geht – prinzipientreu zu sein und für die richtigen Dinge zu kämpfen, aber auch Gemeinsamkeiten und sogar Kompromisse zu finden. Ich mache mir Sorgen, dass Deutschland das aus den Augen verliert. Übersetzt mit Deepl.com

