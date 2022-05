Dieses zionistische Regime weiß ganz genau, dass die palästinensische Flagge eins der wichtigen Zeichen Palästinas im Kampf für Freiheit ist. Im Gegensatz zur blutbefleckten Davidstern Flagge, dass blutige Symbol für mörderische Besatzung, Unterdrückung und Judaisierung.

What’s behind Israel’s intensifying war on the Palestinian flag? On both sides of the Green Line, Israel’s escalating attacks against the very sight of Palestinian flags betrays the insecurity of its colonial project. This article was published in partnership with Local Call. One of the more absurd moments I have witnessed in my many years of participating in the weekly protests in the East Jerusalem neighborhood of Sheikh Jarrah occurred several years ago.

Bild: Palästinensische Studenten gedenken der Nakba bei einer Zeremonie an der Universität Tel Aviv, 15. Mai 2022. (Activestills)

Was steckt hinter Israels verstärktem Kampf gegen die palästinensische Flagge?

Von Orly Noy

26. Mai 2022



Auf beiden Seiten der Grünen Linie verraten Israels eskalierende Angriffe gegen den Anblick palästinensischer Flaggen die Unsicherheit seines kolonialen Projekts.

Einer der absurdesten Momente, die ich in den vielen Jahren meiner Teilnahme an den wöchentlichen Protesten im Ost-Jerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah erlebt habe, ereignete sich vor einigen Jahren. Ein kleiner palästinensischer Junge, der eine kleine palästinensische Flagge in der Hand hielt, wurde von fünf bis an die Zähne bewaffneten israelischen Polizisten gejagt. Einer der Beamten kletterte sogar auf einen Strommast, um den Jungen zu fangen, während die Demonstranten und Schaulustigen lauthals lachten.

Als ich diese seltsame Szene beobachtete, fragte ich mich, was um alles in der Welt Polizeibeamte dazu veranlassen könnte, sich so zu erniedrigen, dass sie einem Kind hinterher jagen, vor allem nachdem ein israelisches Gericht entschieden hatte, dass es völlig legal sei, die palästinensische Flagge zu schwenken. Was hat es mit dieser Flagge auf sich, das die Israelis um den Verstand bringt?

Diese Frage ist in den letzten Wochen wieder aufgetaucht, in denen fast täglich Videos in den sozialen Medien auftauchen, die zeigen, wie Siedler in der Stadt Huwara im Westjordanland in der Nähe von Nablus unter dem Schutz bewaffneter israelischer Soldaten palästinensische Flaggen entfernen. Die Heftigkeit der Reaktionen der israelischen Öffentlichkeit und verschiedener staatlicher Institutionen auf jede Sichtung der palästinensischen Flagge vermittelt den Eindruck, dass dieses Stück Stoff mit seinen vier Farben die Existenz des Staates Israel bedroht.

Der israelische Flaggenwahn eskalierte bei der Beerdigung der palästinensischen Journalistin Shireen Abu Akleh, als die Polizisten den Trauerzug stürmten und die Sargträger angriffen, um die palästinensischen Flaggen, die von den Trauernden getragen wurden, herunterzureißen. Die Beamten wussten sehr wohl, dass die ganze Welt zusah, aber der Wahnsinn schien jeden Anflug von gesundem Menschenverstand zu überschatten.

Diese kranke Besessenheit von der palästinensischen Flagge beschränkt sich nicht nur auf das besetzte Ostjerusalem – das Israel als Teil seiner “vereinigten Hauptstadt” betrachtet und daher besonders empfindlich auf das Erscheinen palästinensischer Nationalsymbole dort reagiert -, sondern hat sich auch innerhalb der Grünen Linie ausgebreitet. Palästinensische Studenten, die Anfang des Monats den Nakba-Tag auf ihrem Campus wie jedes Jahr mit palästinensischen Flaggen feierten, wurden von rechten Aktivisten und der Polizei verbal und körperlich angegriffen.

Nach der Zeremonie zum Nakba-Tag an der Ben-Gurion-Universität schrieb der Bürgermeister von Be’er Sheva, Ruvik Danilovich, an die Universitätsverwaltung, dass er “schockiert und beschämt” darüber sei, dass “palästinensische Flaggen stolz gehisst wurden.” Finanzminister Avigdor Liberman erklärte, er werde eine Kürzung des Universitätsbudgets erwägen. Der Likud-Abgeordnete Israel Katz warnte die palästinensischen Studenten, sich “an die Nakba zu erinnern”, als wolle er ihnen mit einer weiteren Massenvertreibung drohen.

Wenn all dies mit dem ängstlichen zionistischen Argument der Verteidigung der Souveränität gedeutet werden kann, wird es immer schwieriger zu erklären, wie der Wahnsinn israelische Siedler und Soldaten in den besetzten Gebieten überkommt, wo Israel, zumindest offiziell, keine Souveränität beansprucht. Wenn Siedler immer wieder palästinensische Flaggen in palästinensischen Städten im Westjordanland herunterreißen, hat das nichts mit der Berufung auf seine souveränen Grenzen zu tun.

Wie also kann man diesen Wahnsinn verstehen? Wie erklärt sich die gewalttätige israelische Reaktion auf den Anblick der palästinensischen Flagge in den Händen eines palästinensischen Jungen in Sheikh Jarrah, oder getragen von Trauernden in einem Trauerzug, oder gehisst von Studenten am Nakba-Tag, oder aufgehängt an einer Straßenlaterne in Huwara?

Die erste mögliche Erklärung hat mit den Kontrollmechanismen zu tun, die der Zionismus für seine Existenz benötigt. Seit seinen Anfängen und bis heute hat der Zionismus nie versucht, auf Augenhöhe mit der einheimischen palästinensischen Bevölkerung zu existieren. Vielmehr strebte er danach, die Palästinenser zu besiegen – materiell, kulturell und in Bezug auf ihre Identität – und ihr Land zu erben. Die erste Phase umfasste physische Repressionen: Massenvertreibungen, die Hunderttausende von ihnen zu Flüchtlingen machten, Morde und Massaker, Enteignung von Land. Diejenigen, die im späteren Staat Israel blieben, waren mit Bewegungseinschränkungen, Ghettoisierung und eklatanter Diskriminierung konfrontiert.

Nachdem Israel die Palästinenser materiell unterdrückt hatte, setzte es den Krieg gegen ihre Kultur und Identität fort, vor allem durch Gesetze und Budgets. Die ehemalige Kulturministerin Miri Regev brachte diesen Krieg auf die nächste Stufe, als sie die Schließung des Al-Midan-Theaters in Haifa, des größten palästinensischen Theaters in Israel, veranlasste und das palästinensische Nationaltheater El-Hakawati in Ostjerusalem in die Knie zwang. Die Knesset verabschiedete Gesetze wie das Jüdische Nationalstaatsgesetz und das Nakba-Gesetz, mit denen sie das, was Palästinenser sagen oder lernen durften, einschränkte. Es war genau dieser Kulturkrieg, der die palästinensische Dichterin Dareen Tatour wegen ihrer Gedichte ins Gefängnis brachte.

Diese Gesetze haben sicherlich das Leben der palästinensischen Bürger beeinträchtigt, aber sie haben es zweifellos nicht geschafft, ihre nationale Identität auszulöschen – und das kann der Zionismus einfach nicht begreifen. Trotz der unübertroffenen militärischen, legislativen und administrativen Macht Israels bleiben die Palästinenser ihrer Identität treu. Israel ist es nicht gelungen, dieses tief verwurzelte nationale Bewusstsein zu zerstören, das in einem Stück Stoff mit vier Farben verkörpert ist. Und genau deshalb treibt die palästinensische Flagge es in den Wahnsinn.

Die zweite mögliche Erklärung ergibt sich aus Israels verzweifeltem Bedürfnis, einen Feind aufrechtzuerhalten, der es ihm erlaubt, sich als ewiges Opfer einer existenziellen Bedrohung zu positionieren. Genau diese Position liefert Israel die moralische Rechtfertigung für seine Verbrechen gegen die Palästinenser. Aber gibt es eine solche Bedrohung tatsächlich? Israel unterzeichnet Abkommen mit arabischen Ländern von den Vereinigten Arabischen Emiraten bis Marokko; die sogenannte iranische Bedrohung hat an Aktualität verloren, da der Westen in der Zeit nach Trump den Dialog mit der Islamischen Republik dem Säbelrasseln vorzieht; und der palästinensische Widerstand stellt keine Gefahr für die Existenz des israelischen Staates dar.

Demonstrationen im Westjordanland werden routinemäßig unterdrückt, die Hamas ist weit davon entfernt, militärisch eine existenzielle Bedrohung für Israel darzustellen, die Palästinensische Autonomiebehörde fungiert als offizieller Unterauftragnehmer der Besatzung, und linke palästinensische Parteien, die eine Alternative zu Fatah und Hamas bieten, werden von israelischen und palästinensischen Kräften gleichermaßen zerschlagen. Unter diesen Umständen ist es nicht verwunderlich, dass Israel einem Symbol den Krieg erklärt. In Ermangelung einer echten existenziellen Bedrohung wird die Flagge selbst zum Feind.

In dem Maße, wie Israel seinen Krieg gegen die palästinensische Flagge intensiviert, verspürt es das Bedürfnis, seine eigene Flagge mit noch mehr Nachdruck zu schwenken. Im tiefsten Sinne handelt es sich um zwei Seiten ein und derselben Medaille, wobei das Gefühl der Unsicherheit unter dem brutalen Mantel von Macht und Stärke brodelt.

Der jährliche hypernationalistische Flaggenmarsch im Herzen des muslimischen Viertels von Jerusalem, der am Sonntag stattfinden soll, ist kein Zeichen der Macht, sondern der Schwäche eines Landes, das weiß, dass seine Anwesenheit in diesem Gebiet nicht natürlich ist, und das deshalb gezwungen ist, dies laut herauszuschreien, damit es alle hören. Genauso wie die Angriffe auf die palästinensische Flagge kein Zeichen von Macht und Souveränität sind, sondern von der Schwäche eines kolonialen Projekts, dem es auch nach mehr als sieben Jahrzehnten der Unterdrückung, Enteignung und des Tötens nicht gelungen ist, die Identität der einheimischen Bevölkerung in seinem Land auszulöschen.

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...