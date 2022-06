Washington Post” kommt zu dem Schluss, dass israelischer Soldat Shireen Abu Akleh getötet hat Von Philip Weiss

Wann werden wir das in deutschen Medien lesen und nicht nur die Version des jüdischen Besatzer Regime?

Washington Post” kommt zu dem Schluss, dass israelischer Soldat Shireen Abu Akleh getötet hat – Druck auf US-Regierung wächst

Von Philip Weiss

12. Juni 2022

(FILE) Ein Foto, aufgenommen am 15. Oktober 2018. Die Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh macht ein Foto während der Berichterstattung über die Schließung der Lubban al-Sharqiya Schule südlich der Stadt Nablus im Westjordanland. (Foto: Wajed Nobani/APA Images)

Die Washington Post hat heute eine Untersuchung über die Ermordung der palästinensisch-amerikanischen Journalistin Shireen Abu Akleh vor einem Monat veröffentlicht und kommt zu dem Schluss, was auch die Untersuchungen von AP, CNN und Bellingcat ergeben haben und was Augenzeugen am 11. Mai sagten: Ein israelischer Soldat hat Abu Akleh wahrscheinlich in den besetzten Gebieten getötet.

Die Post bestreitet offen die wechselnden israelischen “Behauptungen” darüber, wer Abu Akleh getötet hat, und beschuldigt die israelische Armee geradezu, Beweise dafür zurückzuhalten, dass ihr Soldat sie getötet hat. Die langwierige Untersuchung wird den Druck auf Außenminister Antony Blinken erhöhen, tatsächlich eine unabhängige Untersuchung und Rechenschaftspflicht zu fordern. Sie wird Joe Biden auf den heißen Stuhl mit Journalisten setzen, wenn er Ende des Monats Israel besucht (und sicherlich den Premierminister, den Verteidigungsminister und den Außenminister umarmt).

Die Post beruft sich auf Interviews mit “mehreren Augenzeugen”, auf die Auswertung zahlreicher Videos und auf zwei unabhängige Analysen von Audio- und ballistischen Beweisen, um zu genau der gleichen Schlussfolgerung zu kommen wie CNN: dass der Schütze etwa 600 Fuß von Abu Akleh in Jenin entfernt war, genau dort, wo sich der israelische Konvoi an diesem Morgen befand.

Die Washington Post untersuchte mehr als fünf Dutzend Videos, Social-Media-Posts und Fotos des Ereignisses, führte zwei physische Inspektionen der Gegend durch und gab zwei unabhängige akustische Analysen der Schüsse in Auftrag. Diese Analysen legen nahe, dass ein israelischer Soldat in dem Konvoi Abu Akleh wahrscheinlich erschossen hat. Die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) erklärten, es sei möglich, dass einer ihrer Soldaten den tödlichen Schuss abgefeuert habe, behaupteten jedoch, die Schüsse seien auf einen palästinensischen Bewaffneten gerichtet gewesen, der zwischen den israelischen Soldaten und den Journalisten gestanden habe, und dass die Reporter möglicherweise unbeabsichtigt erschossen worden seien.

Die Post bestreitet ausdrücklich die israelischen Behauptungen:

Das israelische Militär hat keine Beweise für die Anwesenheit eines bewaffneten Mannes veröffentlicht. Die verfügbaren Video- und Audiobeweise widerlegen die Behauptungen der IDF, dass es in den Minuten vor der Tötung von Abu Akleh zu einem Schusswechsel gekommen sei, und stützen die Aussagen mehrerer von The Post befragter Augenzeugen, die sagten, es habe zu diesem Zeitpunkt kein Feuergefecht gegeben.

Die Reporter Sarah Cahlan, Meg Kelly und Steve Hendrix berufen sich in ihrem Bericht auf Ali al-Samoudi, den Produzenten von Al Jazeera, der ebenfalls von dem Soldaten angeschossen wurde und der an diesem Morgen jede seiner Bewegungen mit Abu Akleh koordinierte.

[Samoudi sagte] “Es war völlig ruhig, es gab keinerlei Schüsse. Plötzlich gab es ein Sperrfeuer von Kugeln…

Die Schüsse schienen aus den Militärfahrzeugen zu kommen, erinnerte sich Samoudi.

Die Geschichte der israelischen Armee fällt also vor unseren Augen auseinander.

Von Anfang an gab es wechselnde Erklärungen der IDF über die Quelle der Schüsse, die Abu Akleh töteten.

Die Post veröffentlicht eine Erklärung der israelischen Armee, dass sie “den Vorfall weiterhin verantwortungsvoll untersuchen wird, um die Wahrheit über dieses tragische Ereignis herauszufinden.” Aber auch hier bestehen die israelischen Verteidigungskräfte darauf, dass sie die Kugel haben müssen, um zu einer Schlussfolgerung zu gelangen, und die Palästinensische Autonomiebehörde hat sich geweigert, sie herauszugeben.

Das ist Unsinn, denn die israelische Armee weiß offensichtlich, dass ihr Soldat Abu Akleh getötet hat, und sie hat eine Menge eigener Beweise, die sie niemandem zeigt.

Beachten Sie, wie die Post sagt, dass die israelische Armee diese Beweise vorenthält – Videos von Drohnen und Körperkameras. Und beachten Sie, wie die Post die Schlussfolgerung der israelischen Armee anzweifelt, dass kein israelischer Soldat absichtlich auf Abu Akleh gezielt hat.

Die IDF hat nicht gesagt, wie sie zu dem Schluss gekommen ist, dass ihre Soldaten nicht wussten, dass Journalisten anwesend waren, oder dass sie nicht absichtlich angegriffen wurden. Ein IDF-Sprecher verwies die Post-Reporter auf Aussagen eines israelischen Militärs, Oberst Arik Moel, in einem Fernsehinterview, in dem er sagte, es sei “wahrscheinlicher”, dass Abu Akleh durch palästinensisches Feuer getötet wurde als durch “eine der fünf Kugeln”, die von einem israelischen Soldaten abgefeuert wurden, der an diesem Tag anwesend gewesen war. Es wurden keine Beweise für diese Behauptung vorgelegt.

Die IDF antwortete nicht auf eine Frage, was, wenn überhaupt, israelisches Filmmaterial von dem Vorfall – von Drohnen oder Körperkameras – zeigen könnte.

Die Analyse der Schüsse in der Post entspricht genau der von CNN, was die Entfernung des Schützen betrifft.

[Beck fand heraus, dass die ersten beiden Schüsse, insgesamt 13 Schüsse, aus einer Entfernung von 175-195 Metern von den Kameras, die den Vorfall aufnahmen, abgegeben wurden – fast genau die Entfernung zwischen den Journalisten und den israelischen Militärfahrzeugen.

(Steve)Beck fand heraus, dass die ersten beiden Schusswechsel, insgesamt 13 Schüsse, aus einer Entfernung von 175-195 Metern von den Kameras, die die Szene aufnahmen, abgegeben wurden – fast genau die Entfernung zwischen den Journalisten und den israelischen Militärfahrzeugen.

Dies ist eine großartige Nachricht, denn sie zeigt, dass die Presse Shireen Abu Akleh im Tod nicht im Stich lassen wird. Sie übt auch großen Druck auf die New York Times, unsere führende Zeitung, aus, sich für Shireen Abu Akleh einzusetzen. Und es gibt den 57 Kongressabgeordneten, die eine unabhängige Untersuchung des Mordes gefordert haben, politisches Kapital. Übersetzt mit Deepl.com

