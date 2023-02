Washington’s Reich Syndrome… War Plans Accumulate Beyond Russia to China This year is promising to be a most consequential watershed in world history. The reckless warmongering ambitions of the Western powers know no bounds. Just as Washington and its imperial minions in the NATO axis are escalating the war in Ukraine against Russia with the utmost deranged folly, the Western rulers are also pushing ahead to bait China with provocations and threats.

Washingtons Reichs-Syndrom… Kriegspläne häufen sich über Russland hinaus bis nach China

3. Februar 2023

Dieses Jahr verspricht, ein höchst folgenreicher Wendepunkt in der Weltgeschichte zu werden.

Die rücksichtslosen kriegerischen Ambitionen der westlichen Mächte kennen keine Grenzen. So wie Washington und seine imperialen Lakaien in der NATO-Achse den Krieg in der Ukraine gegen Russland mit äußerster Verrücktheit eskalieren lassen, drängen die westlichen Machthaber auch darauf, China mit Provokationen und Drohungen zu ködern. Das psychopathische Verhalten der kollektiven westlichen so genannten Führer zeigt zweifellos, dass der Ukraine-Konflikt nur ein Schlachtfeld in einer größeren globalen Konfrontation ist.

In dieser Woche befand sich US-Verteidigungsminister Lloyd Austin auf einer Ostasienreise, auf der er sich damit brüstete, die Nuklearstreitkräfte mit Südkorea und Japan zu koordinieren, um China in einer provokativen und mutwilligen Machtdemonstration (unter dem Vorwand, Nordkorea die Stirn zu bieten) zu zeigen. Austin wiederholte unbegründete Propagandabehauptungen, in denen er China beschuldigte, die Sicherheit in der asiatisch-pazifischen Hemisphäre zu bedrohen. Diese dreiste Verdrehung der Realität verdreht die Tatsache, dass es die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten sind, die die Region mit Kriegsschiffen und Raketen militarisieren. Erst diese Woche kündigten die USA die Eröffnung von vier neuen Militärstützpunkten auf den Philippinen an, mit dem ausdrücklichen Ziel, einen künftigen Krieg gegen China zu führen.

Zeitgleich mit dem Pentagon-Chef bereiste auch der zivile Chef des NATO-Bündnisses, Jens Stoltenberg, Ostasien, wo er davor warnte, dass Russland und China eine Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit darstellen. Stoltenberg erklärte, wenn Russland in der Ukraine nicht besiegt werde, werde China das nächste Problem sein. Er forderte Südkorea und Japan auf, mit der NATO zusammenzuarbeiten, um Russland und China entgegenzutreten.

In einer Ansprache in Tokio erklärte Stoltenberg: “Was heute in Europa geschieht, könnte morgen in Ostasien geschehen. China ist nicht der Feind der NATO [sic]. Aber sein wachsendes Selbstbewusstsein und seine Zwangspolitik haben Konsequenzen. Für Ihre Sicherheit im indo-pazifischen Raum und für unsere im euro-atlantischen Raum. Wir müssen zusammenarbeiten, um sie zu bewältigen. Peking baut seine militärischen Streitkräfte, einschließlich Atomwaffen, ohne jegliche Transparenz erheblich aus. Es versucht, die Kontrolle über das Südchinesische Meer zu erlangen, und bedroht Taiwan.

Die gleiche Botschaft wurde diese Woche vom ehemaligen britischen Premierminister Boris Johnson vor dem Atlantic Council in Washington verkündet. Johnson, ein notorischer Lügner und Schwafler, der in einer BBC-Dokumentation, die diese Woche ausgestrahlt wurde, die absurde Behauptung aufstellte, der russische Präsident Wladimir Putin habe ihn persönlich mit einem Attentat eingeschüchtert, forderte mehr Waffenlieferungen an die Ukraine, um Russland entscheidend zu besiegen, da sonst China eine zusätzliche Bedrohung darstelle. Laut Johnson, der im letzten Sommer wegen seiner unverbesserlichen Lügen und Intrigen in der Downing Street als Premierminister zurücktreten musste, beobachtet der chinesische Präsident Xi Jinping die Ukraine genau mit Blick auf eine Invasion Taiwans.

In dieser Woche wurden Russland und China in der Öffentlichkeit als ein gemeinsamer Feind dargestellt, dem die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Gefolgsleute nach Ansicht der westlichen Mächte militärisch entgegentreten müssen. Der Sieg über Russland ist nach Ansicht der westlichen Mächte die Vorstufe zum Sieg über China.

Der wahnwitzige Kriegstrieb der westlichen Imperialisten hat eine globale Dimension angenommen. US-Militärkommandeure warnen öffentlich, dass ein Krieg mit China nur noch zwei Jahre entfernt sein könnte, während die NATO-Mächte derzeit einen gefährlich explosiven Krieg gegen Russland in der Ukraine führen.

Dieser unglaubliche Ausbruch von Psychopathie unter den amerikanischen und europäischen Eliten steht in direktem Zusammenhang mit mindestens zwei historischen Entwicklungen. Erstens gibt es einen systemischen Zusammenbruch in den westlichen kapitalistischen Volkswirtschaften. Die weit verbreitete endemische Armut und die zunehmenden öffentlichen Unruhen stellen die konventionelle Autorität der westlichen Regierungen, die sich in einer gescheiterten Sackgasse befinden, ernsthaft in Frage. Diese empirische Verzweiflung der herrschenden Elite, die einen sozialen Zusammenbruch und eine Revolution vermeiden will – “in den Abgrund blicken”, wie unser Kolumnist Alistair Crooke in dieser Woche ausführt – manifestiert sich in dem uralten Rückgriff auf Militarismus und Krieg als Mittel zur Lösung der tiefsitzenden und unlösbaren Widersprüche im kapitalistischen System.

Zweitens sind die westlichen Mächte wild entschlossen, das Entstehen einer multipolaren internationalen Ordnung zu verhindern, die ihre einstige globale Vorherrschaft ablöst. In einem Interview für die Strategic Culture Foundation legte Pepe Escobar diese Woche eine umfassende Analyse der Gründe vor, warum die USA und die mit ihnen verbundene Kabale westlicher Machthaber den Krieg in der Ukraine gegen Russland vorantreiben. Es geht um den Versuch, eine scheiternde unipolare Weltordnung unter Führung der USA zu stützen, die durch jahrzehntelange kriminelle imperialistische Kriegstreiberei bankrott und korrumpiert ist. Russland, China und andere Nationen des globalen Südens, die sich einer entstehenden multipolaren Ordnung anschließen, die auf internationalem Recht, Gleichheit, Zusammenarbeit und gemeinsamer Sicherheit beruht, sind ein Gräuel für das suprematistische Weltbild der USA.

Darum geht es wirklich in dem seit einem Jahr andauernden militärischen Konflikt in der Ukraine. Es handelt sich nicht nur um einen isolierten Krieg zur “Verteidigung der Demokratie und Freiheit” der Ukraine, wie die westlichen Medien absurderweise behaupten. Das Nazi-Regime in Kiew wurde seit dem von der CIA unterstützten Putsch im Jahr 2014 bewusst mit dem strategischen Ziel aufgebaut, Russland nach acht Jahren Aggression niedriger Intensität gegen den Donbass und die Krim schließlich zu konfrontieren.

Sollte Russland jedoch besiegt werden, ist China das nächste Ziel in einem geostrategischen Schachzug der westlichen Mächte, um die hegemoniale Kontrolle über die eurasische Hemisphäre zu erlangen. Die Sprachrohre des US-Imperiums und der NATO machen mit ihren eigenen arroganten Worten, mit denen sie sich selbst anzeigen, deutlicher denn je, was auf dem Spiel steht.

Der bankrotte kapitalistische Westen kann bei der Aussicht auf die Eroberung von Russlands riesigem Naturreichtum und die neokoloniale Kontrolle über China in einem weiteren angeblichen Jahrhundert der Schande nur sabbern. Eurasien ist der Schlüssel zur globalen Vorherrschaft, wie westliche imperiale Planer schon lange festgestellt haben.

Es scheint auch angemessen, dass sich in dieser Woche der historische sowjetische Sieg bei Stalingrad über das Dritte Reich der Nazis zum 80. Jahrestag des historischen sowjetischen Sieges bei Stalingrad über das Dritte Reich begangen wurde. Dieser Wendepunktsieg im Februar 1943 führte zur Niederlage Nazideutschlands und seiner verbrecherischen imperialistischen Ambitionen. Wäre diese heroische Schlacht nicht gewonnen worden, hätte die Weltgeschichte einen ganz anderen Verlauf genommen.

Ebenso findet heute in der Ukraine eine weitere historische Schlacht statt, deren Ausgang die Welt mit einem ausgedehnten globalen Krieg und vielleicht sogar einer nuklearen Katastrophe bedroht, wenn die kriegstreiberische imperialistische NATO-Maschine nicht besiegt wird. Washingtons Reichssyndrom (auch bekannt als “außergewöhnlicher Narzissmus”), das seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs herrscht und die Welt endlosen Kriegen und unerbittlicher finanzieller Ausplünderung ausgesetzt hat, muss endlich ausgerottet werden.

Dieses Jahr verspricht, ein höchst folgenreicher Wendepunkt in der Weltgeschichte zu werden. Übersetzt mit Deepl.com

