Die USA scheinen das Spielchen wiederholen zu wollen, das sie schon bei den Kampfpanzern gespielt haben: Sie haben Deutschland mit der Ankündigung, die USA würden Abrams-Panzer liefern, zur Lieferung von Leopard-2-Panzern gedrängt. Kaum hatte Deutschland die Lieferung freigegeben, haben die USA mitgeteilt, sie könnten ihre Panzer erst in einem Jahr (oder so) liefern.

Waffenlieferungen an Kiew

von Thomas Röper

4. Februar 2023

Es wurden neue Waffenlieferungen an Kiew beschlossen. Die USA wollen HIMARS-Raketen mit größerer Reichweite liefern und die Deutschland stellt weitere 88 Leopard-Panzer für Kiew bereit.

Die USA und Deutschland haben weitere Waffenlieferungen an die Ukraine angekündigt. Deutschland verstärkt seine Lieferungen ungeachtet seiner Vergangenheit und will zusätzlich zu den bereits versprochenen 14 Leopard-2-Panzern weitere 88 Panzer an Kiew liefern. Dabei handelt es um Panzer vom Typ Leopard-1, wobei es allerdings einen Mangel an Munition gibt. Gleiches gilt auch für Munition der schon aus Deutschland gelieferten Gepard-Flugabwehrpanzer. Daher ist die Bundesregierung nun weltweit auf der Suche nach Munition. Das berichtete die Süddeutsche Zeitung.

Dass ausgerechnet Deutschland derartig aktiv Panzer an Kiew liefert, immerhin werden es insgesamt wohl 102 Leopard-Panzer, wird in Russland aufgrund der deutschen Geschichte besonders aufmerksam registriert, wie die Rede von Präsident Putin zum 80. Jahrestag der Befreiung von Stalingrad gezeigt hat. Deutschland hat sich damit endgültig von seiner traditionellen Politik verabschiedet, ein Mittler zwischen Ost und West zu sein und wird in Russland aufgrund dieser Lieferungen offen als Kriegspartei angesehen.

USA liefern Raketen mit größerer Reichweite

Auch die USA haben ein weiteres Paket mit Waffen im Wert von über zwei Milliarden Dollar angekündigt. Laut Pentagon soll es Flugabwehrsysteme, Schützenpanzer, Munition für Javelin-Panzerabwehrraketensysteme, „Konventionelle und Langstreckenraketen“ für HIMARS-Mehrfachraketenwerfer und GLSDB (Bodengestützte Bomben mit kleinem Durchmesser) mit einer Reichweite von etwa 150 Kilometern umfassen.

Besonders die HIMARS-Raketen und die GLSDB werden in Russland genau beachtet. Bisher haben die USA der Ukraine HIMARS-Raketen mit einer Reichweite von 80 Kilometern geliefert. Zumindest die GLSDB, die ebenfalls von HIMARS-Raketenwerfern abgefeuert werden, erhöhen diese Reichweite nun auf 150 Kilometer, was auch den Beschuss von Teilen der Krim und des russischen Hinterlandes ermöglicht. Weiterlesen im anti-spiegel.ru