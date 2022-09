Peter Koenig hat meinen Titel “Die Braunfärbung der Grünen Partei” neu interpretiert…. Evelyn Hecht-Galinski

When Green Turns Brown – And Nobody Notices – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the “Translate Website” drop down menu on the top banner of our home page (Desktop version). To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel.

Wenn Grün zu Braun wird – und keiner merkt es



Von Peter Koenig

Global Research



25. September 2022

Stellen Sie sich vor: Es gibt eine grüne Bewegung, die angeblich umweltfreundlich und menschenfreundlich ist. Sie hat eine relativ kurze Geschichte, vielleicht 20 bis 30 Jahre?

Wem würde das nicht gefallen? Grün ist schön. Sie gibt vor, Mutter Erde und die Menschheit zu schützen. Im Laufe der Jahre wird es immer populärer und entwickelt sich zu einer politischen Partei. “Die Grünen”. Sie werden im gesamten globalen Westen immer stärker.

Sie sprechen über den verschwenderischen Lebensstil der Menschen und sprechen sich dagegen aus. Sie werben für Bio-Lebensmittel und kämpfen gegen gentechnisch veränderte oder GMO-Lebensmittel.

Sie dringen in die Parlamente der westlichen Länder ein und werden zu wichtigen Entscheidungsträgern.

Sie machen die zwei Jahrzehnte alte “globale Erwärmung”, die in “Klimawandel” umgewandelt wurde, zu ihrer Agenda.

Der Klimawandel wird bald zur treibenden Kraft der Grünen. Vom Menschen verursachter Klimawandel – das bedeutet, dass der durch fossile Brennstoffe verursachte Kohlendioxidgehalt (CO2) im Jahr 2022 einen Spitzenwert von fast 420 Teilen pro Million (PPM) erreichen wird. Dies geht aus der Wetterstation der US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) in Mauna Loa auf der Insel Hawaii hervor. Das Budget der NOAA für 2022 wird auf 6,9 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Ist das ein gefährliches Niveau? Man macht uns glauben, dass es so ist.

Die NOAA-Agentur speist wichtige Informationen in die Agenda der Grünen ein – weltweit.

Es spielt keine Rolle, dass die Weltmeere seit der Gründung der NOAA in 27 Jahren, von 1992 bis 2018, rund 67 Milliarden Tonnen Kohlendioxid absorbiert haben. Aber ein komplexes System von “positiven und negativen Flüssen” sorgt für ein Gleichgewicht, die Ozeane geben auch Kohlendioxid an die Luft ab, nämlich dann, wenn die CO2-Konzentration im Wasser höher ist als in der Luft. Das CO2 aus den Ozeanen trägt zur Ernährung der Pflanzen an Land bei, wenn diese nicht genügend CO2 in der Luft vorfinden. Pflanzen leben von Kohlendioxid und geben Sauerstoff an die Atmosphäre ab. Ohne CO2, keine Pflanzen. Kein Sauerstoff. Kein Leben.

Siehe dies.

Dieses kleine Detail wird von den Klimazwergen, von den Grünen, bequemerweise ignoriert. Es passt nicht in ihre Agenda.

Möge die obige Erklärung der positiven und negativen Flüsse nur eine Illustration sein, die zum Nachdenken über die Realität anregt, die von den Klimazwergen und insbesondere von den Grünen bequemerweise ignoriert wird. Sie haben eine lukrative politische Bewegung übernommen, die von Philanthropen wie Soros und Bill Gates finanziert wird. Sie gehen auch gegen Fleischesser vor, in der Hoffnung, sie zu Insektenfressern zu machen.

Die Grüne Agenda ist dabei, die Freiheiten der Menschen durch niederträchtige und betrügerische Gedankenmanipulation einzuschränken. Mit anderen Worten: Der Menschheit wird vorgegaukelt, was nicht stimmt.

Man kann sich fragen: Wessen Agenda ist das?

Und warum sind die Grünen im gesamten Globalen Norden so eifrig dabei, sie zu fördern?

Vielleicht, weil es Teil einer größeren Agenda der Unterdrückung, der totalen Kontrolle und des Transfers von Vermögenswerten von unten und der Mitte nach oben ist.

Die Grünen wissen genau, was sie tun. Schauen Sie sich nur an, was sie mit Deutschland anstellen. Sie tragen dazu bei, die deutsche Wirtschaft zu ruinieren, und damit auch die Wirtschaft der EU. Dieser Prozess ist bereits in vollem Gange. Die Grünen besetzen in Deutschland fünf Ministerien, darunter die beiden mächtigsten, Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck.

Sie sind dafür verantwortlich, dass das – offensichtlich von den USA diktierte – Sanktionsprogramm gegen Russland unerbittlich vorangetrieben wird, das Deutschland und damit auch Europa in die schlimmste Rezession stürzt, die Europa je erlebt hat, und die russischen Gaslieferungen, von denen die deutsche Wirtschaft zu 50 % und der Rest Europas zu einem etwas geringeren Anteil abhängt, unterbricht.

Frau Baerbock und Herr Habeck sowie ihr Kanzler Scholz sind zumindest mitverantwortlich dafür, dass sie Washingtons Diktat des russischen Sanktionsprogramms akzeptiert haben, das zum Selbstmord Europas geführt hat. Andere wie Frankreichs Macron und der Niederländer Mark Rutte und weitere so genannte europäische Staats- und Regierungschefs schließen sich gerne diesem Club an. Es ist ein mutwilliger Selbstmord, denn sie alle wissen, was sie tun und warum sie es tun.

Sie arbeiten nicht zum Wohle des europäischen Volkes, ihrer Landsleute, sondern zum Wohle des schwächelnden Imperiums und derjenigen, die selbst in Washington die Fäden ziehen, wie die Finanzgiganten BlackRock, Vanguard, StateStreet und Co. Diese so genannten Führer der Welt verraten ihr Volk mit miserablen Lügen und einer 24/7-Indoktrinations-Maschine der Medien, zum Wohle ihrer selbst und der Finanzgiganten, die sich anschicken, die Welt zu übernehmen.

Was wir erleben, ist also nicht wirklich das Diktat Washingtons.

Vielleicht steckt etwas viel Größeres hinter den Grünen und ihrer Agenda?

Vielleicht das Weltwirtschaftsforum (WEF) – das wiederum das sichtbare Instrument des alles beherrschenden Finanzsektors ist, angeführt von den bereits erwähnten BlackRock und Co – und dann noch einige kleinere, aber immer noch große “Fische” wie City Bank, Chase und andere. All jene, die elegant als “too big to fail” und “too big to jail” bezeichnet werden.

Die Agenda ist perfekt. Alles passt zu den Bevölkerungsreduktionsszenarien von The Great Reset / UN Agenda 2030, so dass am Ende des Vaxx-Jahrzehnts, wie die WHO die 2020er Jahre nennt, viel weniger Menschen übrig bleiben. Die Elite – die Finanzhegemonen – erwarten, dass sie freudig von den bankrotten kleinen und mittleren Unternehmen profitieren, deren Vermögen in den blauen Himmel der Milliardäre aufgesaugt wurde.

Die üblichen Bösewichte, die Finanzgiganten, haben das Sagen über die gewöhnlichen Überlebenden – vielleicht Sie und ich – oder die nächste Generation.

Wenn wir nicht aufstehen, uns auf die nächste Stufe der Menschheit erheben und von rein materiellen Wesen zu spirituellen Wesen werden, die auf einer höheren Schnur schwingen, werden wir vielleicht gechipt. Die Idee, elektronisch manipulierbar zu sein, durch Algorithmen oder Roboter, zum Nutzen der Elite, kann natürlich freiwillig akzeptiert werden, weil es so “cool” ist, ein gechippter Transhuman zu sein, 5G-happy, während man nichts besitzt.

Das wäre das Endstadium. Größtenteils ermöglicht durch die legendären Grünen, die zu Braunen wurden.

Das wird nicht passieren. Wir sind viele, sie sind wenige, und wir werden ohne Gewalt Widerstand leisten, mit einem brandneuen nicht-materiellen Lebensstil, der sich dynamisch entwickeln wird. Übersetzt mit Deepl.com

*

Fühlen Sie sich frei, Artikel von Global Research weiterzuveröffentlichen und zu teilen.

Peter Koenig ist geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Wirtschaftswissenschaftler bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang weltweit tätig war. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Mitautor von Cynthia McKinneys Buch “When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis” (Clarity Press – November 1, 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG). Er ist auch ein nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang Instituts der Renmin Universität, Peking.

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Global Research

Urheberrecht © Peter Koenig, Global Research, 2022

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...