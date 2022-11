https://www.globalresearch.ca/who-winning-who-losing-ukraine-war/5798715



Wer gewinnt, wer verliert den Ukraine-Krieg?

Von Eric Zuesse

Globale Research

11. November 2022

Es gibt viele Spekulationen darüber, dass die USA/NATO den militärischen Krieg in der Ukraine gewinnen (indem sie die ukrainischen Streitkräfte bewaffnen und befehligen – es ist ein Stellvertreterkrieg auf Seiten der USA), und es gibt auch viele Spekulationen darüber, dass Russland den militärischen Krieg in der Ukraine gewinnt (indem es seine eigenen Streitkräfte einsetzt), aber “der Nebel des Krieges” und propagandistische Agenden dominieren den militärischen Krieg auf beiden Seiten (sowohl auf der US-amerikanischen und verbündeten Seite, die ihre “Informationen” von der ukrainischen Regierung erhält, als auch auf der russischen Seite, die ihre “Informationen” von der russischen Regierung erhält).

Es ist ein Zwei-Fronten-Krieg: die militärische Front und die wirtschaftliche Front. Und dieser “Nebel des Krieges” bezieht sich NUR auf den militärischen Aspekt des Krieges. Er bezieht sich NICHT auf die wirtschaftliche Front.

Der “Nebel des Krieges” besteht zu fast 100 % aus Ungewissheit an der militärischen Front, und noch weiß niemand wirklich, welche Seite diesen Krieg tatsächlich militärisch gewinnt.

IM KRASSEN GEGENSATZ DAZU: Die Wirtschaftsfront wird zu 100 % von den Investoren kontrolliert und zeigt sich unbestreitbar in den Veränderungen der jeweiligen Werte der Währungen auf beiden Seiten: der Wert des Rubels im Verhältnis zum Dollar und zum Pfund und zum Euro, heute im Vergleich zum 1. Januar 2022, welches Anfangsdatum war, bevor irgendjemand eine klare Kenntnis davon hatte, dass Russland am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschieren und prompt von einem umfassenden Wirtschaftskrieg gegen Russland getroffen werden würde: intensive primäre und sekundäre Sanktionen, um eine wirtschaftliche Eisenmauer zwischen Ost und West zu errichten, eine Wirtschaftsblockade (durch “den Westen”) gegen Russland.

Hier sind diese wirtschaftlichen Veränderungen, und der bisherige Sieger an der WIRTSCHAFTSfront des Krieges ist in jedem dieser drei Diagramme klar und eindeutig dargestellt: siehe dies.

Siehe dies

Wie das zeigt: Die unmittelbare Reaktion der Investoren auf die Invasion vom 24. Februar 2022 bestand darin, dass sie glaubten, Russlands Wirtschaft würde vom “Westen” vernichtet werden; aber seit Mai ist die Überzeugung der Investoren bemerkenswert stabil, dass stattdessen die Wirtschaft des Westens (d. h. Großbritanniens und der USA sowie der mit ihnen verbündeten Länder) vernichtet werden wird – vernichtet von was?

Zerschlagen durch die Sanktionen gegen Großbritannien und seine Verbündeten und durch die Sprengung der Nord-Stream-Pipelines durch die USA und Großbritannien, um Europa von der billigsten und ergiebigsten Energiequelle abzuschneiden, die es lange Zeit gab: Russland.

Jetzt werden sowohl die Verbraucher als auch die Industrie in der EU für Energie viel zu viel bezahlen, weil ihre Regierungen mit Großbritannien und den USA gegen Russland verbündet sind, anstatt mit Russland gegen Großbritannien und die USA. Sie werden in den kommenden Jahren einen hohen Preis zahlen, weil sie nach Westen statt nach Osten verbündet sind.

Die Nazis unterstützen mit überwältigender Mehrheit die Ukraine gegen Russland und sind nun im gesamten Westen führend. Verbraucher und Industrie im Vereinigten Königreich und in Europa – und sogar in Amerika selbst – werden einen hohen Preis für die Nazipolitik ihrer Führer zahlen. Sind das Demokratien? Man könnte auch fragen: Ist Russland eine Demokratie? Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf The Duran veröffentlicht.

Das neue Buch des investigativen Historikers Eric Zuesse, AMERICA’S EMPIRE OF EVIL: Hitler’s Posthumous Victory, and Why the Social Sciences Need to Change, handelt davon, wie Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg die Welt übernommen hat, um sie für US-amerikanische und verbündete Milliardäre zu versklaven. Deren Kartelle schöpfen den Reichtum der Welt ab, indem sie nicht nur ihre “Nachrichten”-Medien, sondern auch die Sozial-“Wissenschaften” kontrollieren und die Öffentlichkeit täuschen. Er schreibt regelmäßig für Global Research.

Das Bild stammt aus The Unz Review

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Global Research

Urheberrecht © Eric Zuesse, Global Research, 2022

