Bild: Pro-Palästina-Demonstranten marschieren am 15. Mai 2021 [BRIDGET BENNETT/AFP via Getty Images]



Werden fortschrittliche Juden, die sich mit Muslimen verbünden, wirklich eine “zerstörerische Wirkung” haben?

Von Nasim Ahmed



19. Januar 2022

Von Zeit zu Zeit veröffentlicht die einflussreiche Tel Aviver Denkfabrik, das Reut Institute, einen Bericht über die wachsende Bedrohung des privilegierten Status Israels in der amerikanischen Politik. Obwohl seine Berichte oft als verschwörerisch und islamophob bezeichnet werden, dient seine Einschätzung der Kräfte, die sich gegen den Besatzungsstaat verbünden, gelegentlich als Hinweis auf die Richtung, in die sich die israelisch-palästinensische Frage bewegt.

Es war das Reut-Institut, das 2010 voraussagte, dass Israel mit einer weltweiten Delegitimierungskampagne konfrontiert sein wird, und vor der Gefahr warnte, die dies darstellen würde, wenn es nicht mit einer starken israelischen Gegenoffensive konfrontiert würde. Pro-Israel-Gruppen sind seither wild entschlossen, pro-palästinensische Kampagnengruppen zu diskreditieren, indem sie behaupten, dass Kritik an Israel antisemitisch” sei, einschließlich der globalen Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS).

Der Reut-Bericht wurde auf dem Höhepunkt der weltweiten Empörung nach der Operation “Gegossenes Blei” im Jahr 2009 veröffentlicht und sagte die Zunahme israelfeindlicher Demonstrationen an Universitäten, Proteste bei Wettkämpfen israelischer Sportler im Ausland, Boykottmaßnahmen gegen israelische Produkte in Europa und die Androhung von Haftbefehlen gegen israelische Politiker, die London besuchen, voraus. Die Denkfabrik nannte London, Brüssel, Madrid, Toronto, San Francisco und die Universität von Kalifornien, Berkeley, als wichtige Zentren des Anti-Israel-Aktivismus. Sie empfahl die Einrichtung eines Gegennetzwerks, bei dem die israelischen Botschaften als “Frontpositionen” dienen, eine Tatsache, die 2017 von Al Jazeera in The Lobby sensationell aufgedeckt wurde.

Es überrascht nicht, dass das Institut die Gründe für das, was es als Delegitimierung Israels bezeichnete, nicht ganz ehrlich darlegte; es ignorierte beispielsweise die Brutalität der israelischen Militäroffensive gegen palästinensische Zivilisten im Gazastreifen 2008/9 und die jahrzehntelange Besetzung Palästinas. Dennoch haben sich einige ihrer Vorhersagen bewahrheitet. Zehn Jahre später ist Israels Stern nicht nur gesunken und sein Pariastatus zementiert wie nie zuvor, sondern es wurde auch von den führenden Menschenrechtsgruppen B’Tselem und Human Rights Watch als Apartheidstaat bezeichnet. Dies hat zu einer weltweiten Solidarität mit den Palästinensern geführt.

Wie eine Kassandra hat Reut in dieser Zeit einen Bericht nach dem anderen veröffentlicht, in dem sie vor sozialen und kulturellen Spaltungen in der Welt warnt, die sich gegen Israel zusammenschließen. Mit dem Aufkommen der Black-Lives-Matter-Bewegung kam die Denkfabrik beispielsweise zu dem Schluss, dass die Allianz progressiver Gruppen, die den Rassismus bekämpfen, eine Bedrohung für Israel darstellt – was kann rassistischer sein als ein Apartheidstaat? – und beriet pro-israelische Lobbygruppen, wie sie die Linke spalten könnten, um die wachsenden Verbindungen zur Palästina-Solidarität zu schwächen. Intersektionalität, die unterdrückte Gruppen und Minderheiten vereint, “untergräbt die Ziele der jüdischen Gemeinden, einschließlich der Unterstützung für den Staat Israel”, so Reut.

Der jüngste Bericht der Denkfabrik, The Red Green Alliance is Coming to America, enthält ebenfalls eine Reihe interessanter Erkenntnisse. Er verdeutlicht einmal mehr die “antisemitischen” Verschwörungen, die in den Köpfen der israelischen Politiker existieren, und die überraschend klare Einschätzung der vielen historischen Verwerfungen in der Israel-Palästina-Frage, die sich nun zuspitzen.

Eine dieser Verschwörungen, so das Institut, besteht darin, dass “radikale” Progressive auf der Linken mit Muslimen verbündet sind, die mit “Organisationen der Muslimbruderschaft” verbunden sind, die “von der Vision der Errichtung eines islamischen Kalifats angetrieben werden”. Weiter wird behauptet, dass diese Muslime in Amerika an Macht gewinnen, und mit dem Finger auf die US-Kongressabgeordneten Rashida Tlaib und Ilhan Omar gezeigt, als ob sie Teil der Verschwörung wären.

Die heimliche Übernahme der USA und des Westens durch die Muslimbruderschaft ist eine entlarvte Verschwörungstheorie, die von rechtsextremen Gruppen verbreitet wird und mit der das Islamophobie-Netzwerk seit Jahrzehnten hausieren geht. Massenmörder wie Anders Breivik, der im Juli 2011 in Norwegen 77 Menschen tötete, und Brenton Tarrant, ein weißer Rassist, der 2019 in einer neuseeländischen Moschee 51 muslimische Gläubige tötete, glaubten, dass sie sich in einem zivilisatorischen Kampf mit dem Islam befänden und dass sich die europäischen Muslime verschworen hätten, den Westen zu übernehmen. Angesichts der Ursprünge der Verschwörung mag es manche überraschen, dass eine Denkfabrik, die zionistische Einrichtungen berät, mit diesen gefährlichen Tropen über Muslime hausieren geht. In Anbetracht der jüngsten Enthüllungen über die Zusammenarbeit zwischen Israel und der globalen Islamophobie-Industrie würden viele jedoch sagen, dass dies zu erwarten ist.

Trotz der unheimlichen Parallelen zu den so genannten Protokollen der Weisen von Zion – einer Publikation, in der das angebliche jüdische Komplott zur Erlangung der Weltherrschaft beschrieben wird – einer weiteren hasserfüllten und entlarvten Verschwörungstheorie – treibt das Reut-Institut die Verschwörung gegen Muslime noch weiter voran, indem es behauptet, sie stünden an der Spitze einer Allianz mit der Linken, die das US-Judentum und die amerikanische Außenpolitik beeinflusst habe. Erstaunlicherweise behauptet Reut, dass nicht Israels scheinbar nicht enden wollende Besatzung oder die Tatsache, dass es weithin als Apartheidstaat angesehen wird, die Spaltung innerhalb der amerikanisch-jüdischen Gemeinschaft verursacht. Diese Spaltung sei vielmehr auf das wachsende Durchsetzungsvermögen der so genannten “rot-grünen Allianz” aus Muslimen und progressiven Gruppen der Linken zurückzuführen.

Der Bericht beklagt die “jüdisch-israelische Auslöschung” innerhalb des progressiven Diskurses, erwähnt aber nicht, dass viele progressive Juden Israel verlassen haben, was zu einer, wie manche sagen, “chaotischen Spaltung” der amerikanischen Juden über den Besatzungsstaat geführt hat. Reut beklagt die Verdrängung der zionistischen Sache aus den progressiven Bewegungen und ruft die Pro-Israel-Gruppen dazu auf, diese “Auslöschung” in Frage zu stellen. Angesichts der täglichen Menschenrechtsverletzungen, die Teil der brutalen militärischen Besetzung Palästinas durch Israel sind, sowie seiner rassistischen Gesetze, der routinemäßigen Entmenschlichung von Nicht-Juden und der institutionalisierten Diskriminierung seiner eigenen palästinensisch-arabischen Bürger, scheint dies eine fast unmögliche Aufgabe zu sein. Die Fähigkeit der sozialen Medien und des zivilen Aktivismus, den gewöhnlich pro-israelischen Mainstream-Medien etwas entgegenzusetzen, hat dafür gesorgt.

Wie schon bei seiner Vorhersage der “Delegitimierung” Israels ein Jahrzehnt zuvor, ist sich Reut über die sich vertiefende Spaltung innerhalb der jüdischen Gemeinschaft in den USA im Klaren. “Die Distanzierung des jüdischen Mainstreams von Israel” ist eine Bedrohung, die das “Konzept des Volkstums”, das für Israel von zentraler Bedeutung ist, zum Einsturz bringen könnte, so die Prognose.

“In den letzten Jahren ist die Unterstützung des amerikanischen Judentums für Israel und die Identifikation mit Israel erodiert”, so das Institut. Diese Erosion ist dem Institut zufolge auf demografische Veränderungen zurückzuführen, durch die die Zugehörigkeit der jüngeren Generation von Juden zum Judentum und zu traditionell israelfreundlichen Gemeindeorganisationen geschwächt wurde. “Eine der auffälligsten Veränderungen ist, dass Israel in den jüdischen Gemeinden zu einem Streitpunkt geworden ist, weil das Image Israels als friedenssuchendes, pluralistisches und demokratisches Land in ihren Augen schwindet.

In dem Bericht heißt es weiter: “Viele Juden sehen Israels Verhalten als Bedrohung ihrer Identität und ihres Ansehens als amerikanische Bürger und erleben zunehmend, dass Israel von einem Aktivposten zu einer Belastung wird. Vor diesem Hintergrund reduzieren viele Organisationen ihre Mittelzuweisungen für Israel und ihre Aktivitäten im Zusammenhang mit Israel, und viele ermutigen sogar dazu, sich vollständig von Geschäften mit Israel zu distanzieren.”

Die Wahl der so genannten liberalen Zionisten zwischen ihren universellen Werten und ihrer Unterstützung Israels wurde ebenfalls mit deutlichen Worten dargelegt. “Die jüdisch-israelische Auslöschung im progressiven Diskurs beschleunigt eine Identitätskrise unter vielen amerikanischen Juden. Viele Juden haben das Gefühl, dass sie gezwungen sind, zwischen ihrer Loyalität zu Israel in den Gemeindestrukturen und ihren liberalen Werten zu wählen.” Das Institut wies darauf hin, dass diese Spannung den Zusammenhalt der Gemeinschaft und “die kollektive jüdische politische Vitalität” in Frage stellt.

Das Reut-Institut erkennt an, dass “eine der wichtigsten Triebfedern der besonderen Beziehung zwischen den USA und Israel der politische Einfluss, die Macht und der Wohlstand der amerikanischen Juden ist”, und warnt seine zahlreichen Förderer, dass die Beziehung zu den USA zu einem großen Teil auf ihrer Verbindung zu den amerikanischen Juden beruht, die Gefahr läuft, in einem Maße entfremdet zu werden, das für Israels Sicherheit und wirtschaftliche Interessen kostspielig wäre.

Die Hauptbotschaft des Reut-Instituts an das zionistische Establishment in den USA und in der ganzen Welt hätte nicht deutlicher ausfallen können: “Die Kluft zwischen Israel und der Mehrheit der amerikanischen Juden untergräbt die Legitimität Israels als Nationalstaat des jüdischen Volkes”. Er warnt vor den, wie er es nennt, “zerstörerischen Folgen” der Distanzierung vieler Juden von Israel und dem schließlichen “Zusammenbruch des Ideals des jüdischen Volkstums”.

Wenn dies das Ende der israelischen Apartheid und der Besetzung Palästinas bedeutet, dann ist das schön und gut. Es wird jedoch nicht darauf zurückzuführen sein, dass sich fortschrittliche Juden mit Muslimen verbündet haben, sondern auf die wachsende Allianz zwischen Friedens- und Gerechtigkeitssuchenden aller Religionen und auch ohne Religion im Kampf gegen die Ungerechtigkeit, den Rassismus und die Brutalität des Besatzungsstaates. Übersetzt mit Deepl.com

