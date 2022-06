Das palästinensische Außenministerium verurteilte die Tötung als “Hinrichtung vor Ort”

Ayman Mahmoud MuhaPisen, ein 29-jähriger ehemaliger Gefangener, wurde im Lager Dheisheh bei Bethlehem erschossen

Die israelische Armee gab keinen unmittelbaren Kommentar zum Tod von Ayman Mahmoud Muhaisen ab (Wafa)

Westjordanland: Dritter Palästinenser in den letzten 24 Stunden von israelischen Streitkräften getötet



Von MEE und Agenturen



2. Juni 2022

Israelische Truppen haben am Donnerstag bei einer Razzia in einem Flüchtlingslager im besetzten Westjordanland einen Palästinenser getötet. Es ist der dritte Palästinenser, der in den letzten 24 Stunden von israelischen Streitkräften getötet wurde.

Ayman Mahmoud Muhaisen, ein 29-jähriger ehemaliger Häftling, wurde im Lager Dheisheh bei Bethlehem erschossen, ein weiterer Palästinenser wurde verletzt.

Die israelische Armee, die von AFP kontaktiert wurde, gab keinen unmittelbaren Kommentar ab.

Am Mittwoch wurde Bilal Awad Tawfiq Kabha bei einer Razzia der israelischen Streitkräfte im Dorf Yabad im Westjordanland erschossen. Die Sicherheitskräfte waren angerückt, um das Haus eines Palästinensers zu zerstören, der beschuldigt wird, im März einen Anschlag verübt zu haben, bei dem fünf Menschen im Tel Aviver Vorort Bnei Brak getötet wurden.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums starb der 24-Jährige im Krankenhaus von Dschenin, nachdem er in kritischem Zustand eingeliefert worden war, nachdem er “von scharfen Kugeln in Brust und Oberschenkel getroffen” worden war.

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete, dass bei dem israelischen Angriff sechs Palästinenser verwundet wurden.

Die Armee fügte hinzu, dass sie am 17. April die Familie von Diya Hamarshah, 27, über den Abrissbefehl für das Haus der Familie informiert habe.

Israel zerstört regelmäßig die Häuser von Personen, die es für Angriffe auf Israelis verantwortlich macht.

Diese Praxis, die oft zu Spannungen führt, wird von Kritikern als eine Form der kollektiven Bestrafung verurteilt. Israel besteht darauf, dass dadurch Angriffe verhindert werden.

Hinrichtung vor Ort

Am Mittwochmorgen erschossen israelische Streitkräfte eine Palästinenserin auf dem Weg zu ihrem neuen Arbeitsplatz bei einem lokalen Mediennetzwerk in der Stadt Hebron im Westjordanland.

Ghufran Harun Warasneh, 31, wurde in der Nähe des Flüchtlingslagers al-Arroub durch einen Schuss in den Oberkörper getötet und im Krankenhaus für tot erklärt, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit.

Israelische Streitkräfte töten palästinensische Journalistin in der Nähe eines Lagers im Westjordanland

Ein namentlich nicht genannter Augenzeuge berichtete der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa, Warasneh sei in Richtung der Hauptstraße gegangen, als zwei Soldaten, die einen militärischen Kontrollpunkt besetzten, sie aufforderten, sich ihnen zu nähern, bevor einer von ihnen sie erschoss.

Die israelische Armee erklärte in einer Erklärung, dass “ein mit einem Messer bewaffneter Angreifer auf einen Soldaten zuging, der auf der Route 60 routinemäßige Sicherheitsmaßnahmen durchführte. Die Soldaten antworteten mit scharfem Feuer”.

Der Palästinensische Rote Halbmond erklärte, die israelischen Streitkräfte hätten die Sanitäter 20 Minuten lang daran gehindert, Warasneh zu erreichen, bevor es ihnen gelungen sei, sie in das al-Ahli Krankenhaus in Hebron zu bringen.



Das palästinensische Außenministerium verurteilte die Tötung als “Hinrichtung vor Ort”. Übersetzt mit Deepl.com

