Wasim Nasser Abu Khalifa lebte im Flüchtlingslager Balata (Wafa)



Wasim Nasser Abu Khalifa, 20, wurde während einer israelischen Razzia von Soldaten zweimal in die Brust geschossen



Westjordanland: Israelische Streitkräfte töten einen Palästinenser und verletzen Dutzende in Nablus

Von MEE-Mitarbeitern

18. August 2022

Israelische Streitkräfte haben am Donnerstag bei einer Razzia in der Morgendämmerung in Nablus einen Palästinenser getötet und mindestens 30 weitere verwundet.

Wie das medizinische Personal des arabischen Spezialkrankenhauses der Stadt mitteilte, starb der 20-jährige Wasim Nasser Abu Khalifa, der im Flüchtlingslager Balata lebte, an den Folgen der Schüsse der israelischen Armee.

Ahmad Jibril, Leiter der Notaufnahme des Palästinensischen Roten Halbmonds in Nablus, sagte der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa, Abu Khalifa sei zweimal in die obere Brust getroffen worden, darunter ein Schuss, der sein Herz durchdrang.

Jibril sagte, die israelischen Streitkräfte hätten das Feuer auf junge Männer eröffnet, die versuchten, ihnen den Weg zu versperren, nachdem die Soldaten in mehrere Gebiete in Nablus eingedrungen waren, darunter die Ammanstraße, die Jerusalemstraße, die Umgebung des Josefsgrabs, die Flüchtlingslager Balata und Askar sowie viele umliegende Gemeinden.

Die israelische Armee erklärte, Abu Khalifa sei bewaffnet gewesen und habe auf die Soldaten geschossen, was palästinensische Quellen bestritten.

Neben Abu Khalifa erlitten nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmonds drei weitere Palästinenser Schussverletzungen.

Die Verletzten wurden in örtliche Krankenhäuser gebracht, während diejenigen, die unter den Auswirkungen des eingeatmeten Tränengases litten, noch vor Ort behandelt wurden.

Israelische Sicherheitskräfte führen fast täglich Razzien im besetzten Westjordanland durch und haben in diesem Jahr bereits mehr als 80 Palästinenser getötet.

Später am Donnerstag stürmten israelische Sicherheitskräfte die Büros mehrerer zivilgesellschaftlicher Gruppen im Westjordanland und beschlagnahmten Computer und Ausrüstung, bevor sie die Eingänge versiegelten. Übersetzt mit Deepl.com

