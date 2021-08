Der Widerstand der Helden von Beitarist das legale Recht der Palästinenser im Kampf um ihre Freiheit und gegen die illegale zionistische Besatzung Palästinas. Sie sind nicht allein!

From the River to the Sea Palestine has to become Free

https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-beita-became-model-resistance



Wie Beita zu einem Modell des palästinensischen Widerstands gegen Israel wurde

Von Shatha Hammad

in Beita, besetztes Westjordanland

31. August 2021



Diese strategisch wichtige Stadt im Westjordanland ist seit langem im Visier der israelischen Siedler, doch die Bewohner weigern sich trotz wiederholter Tragödien, ihr Land aufzugeben

Palästinensische Männer protestieren mit brennenden Reifen gegen die illegale israelische Siedlung in Beita (MEE/Shatha Hammad)

Alaa Dweikat wuchs mit ihrem Vater Imad und ihren vier Geschwistern mit dem Versteckspiel auf. Die neunjährige Palästinenserin hätte nie erwartet, dass dies Wirklichkeit werden würde.

Imad, 38, ist nun für immer aus ihrem Leben verschwunden. Er wurde von israelischen Streitkräften in der besetzten Stadt Beita im Westjordanland getötet.

Feuer, Laser und Hupen: Wie Beitas “nächtliche Durcheinander”-Kundgebungen israelische Siedler bekämpfen

Mehr lesen “

Am 6. August, als die Familie von Imad darauf wartete, dass er zum Mittagessen nach Hause kam, klingelten die Telefone. Es hieß, Imad sei von israelischen Soldaten erschossen worden, die gegen protestierende Bewohner von Beita am nahe gelegenen Jabal Sbeih, südlich von Nablus, vorgingen.

Er ist einer von sieben Palästinensern, darunter zwei Jugendliche, die seit dem Ausbruch einer Protestkampagne gegen eine illegale israelische Siedlung am Rande der Stadt im Mai getötet wurden. Drei von ihnen sind Väter, die etwa 15 Kinder hinterlassen haben.

Die Palästinenser von Beita demonstrieren mit friedlichen Mitteln gegen die israelische Expansion. Sie werden mit scharfen Kugeln und Tränengas angegriffen, wobei Dutzende von ihnen verletzt werden, viele von ihnen durch Schüsse ins Bein.

Bei Massenverhaftungen wurden mehr als 30 palästinensische Männer aus der Stadt in israelischen Gefängnissen inhaftiert.

Dieses einst verschlafene Dorf im Westjordanland ist zu einem Epizentrum des palästinensischen Widerstands geworden.

Von Kugeln getroffen

Alaa, die älteste Tochter von Imad, erzählt, dass sie davon träumt, Krankenschwester zu werden, um den Tod von Menschen, wie den ihres Vaters, zu verhindern.

“Jeden Tag denke ich daran, meine Mutter zu fragen, wann unser Vater von der Arbeit nach Hause kommt, aber dann denke ich daran, dass er tot ist und nie mehr zurückkommen wird”, sagt Alaa gegenüber Middle East Eye. “Das ist sehr schwierig. Ich vermisse ihn jeden Tag.”

Wie die meisten jungen Männer in Beita ging Imad jeden Freitag nach Jabal Sbeih, um an den friedlichen Volksaktivitäten zur Verteidigung ihres Landes gegen die Übernahme durch die Siedler teilzunehmen.

Wohin ich auch schaue, sehe ich Imad. Ich kann nicht aufhören, auf seine Rückkehr zu warten, auch wenn ich mich von ihm verabschiedet habe und weiß, dass er tot ist.

– Fathiya, die Mutter von Imad Dweikat

Er wurde von einer “direkten Kugel in die Brust getroffen und war sofort tot”, so sein Bruder Bilal gegenüber MEE. “Imad war wie alle anderen Menschen an friedlichen Aktivitäten beteiligt und nicht an einem Krieg. Es gibt keine Rechtfertigung für israelische Scharfschützen, mit scharfer Munition zu schießen.”

Seit seiner Ermordung kann Imads Mutter Fathiya, 77, nachts nicht mehr durchschlafen. Manchmal schafft sie es, ein paar Stunden zu schlafen, bevor sie erschrocken aufwacht und vor der Tür sitzt und auf Imads unmögliche Rückkehr wartet.

“Wohin ich auch schaue, sehe ich Imad. Ich kann nicht aufhören, auf seine Rückkehr zu warten, auch wenn ich mich von ihm verabschiedet habe und weiß, dass er tot ist. Wir leben in einem Schmerz, der ewig andauern wird”, sagte sie zu MEE, während sie den drei Monate alten Sohn von Imad in den Armen hielt.



Familien leben den gleichen Schmerz

Said Dweikat sitzt vor seinem Haus mit Blick auf Beita und trinkt seinen Kaffee. Schwärme von Vögeln schwirren am Himmel.

Die Stadt scheint ruhig zu sein, aber ihre Bewohner haben täglich Gewalt erlebt. Jedes Haus hat eine Verbindung zu jemandem, der bei den Protesten getötet wurde. Viele Bewohner tragen auch Wunden davon, und in vielen Häusern gab es häufige Razzien und Verhaftungen.

“Jeden Tag gibt es hier eine Familie, die darauf wartet, dass einer ihrer Söhne von der israelischen Armee getötet, verwundet oder verhaftet wird. Wir sagen alle: ‘Jetzt sind wir dran'”, so Said gegenüber MEE.

Normalerweise teilt Said seinen Kaffee mit seinem Bruder Shadi. Doch Shadi wurde am 27. Juli erschossen, nicht weil er protestierte, sondern weil er der Gemeinde Beita freiwillig dabei half, Wasserpumpen am Ortseingang zu öffnen. Die Israelis behaupteten, er sei mit einer Metallstange bewaffnet gewesen – in Wirklichkeit war es sein Klempnerwerkzeug.

Er hinterlässt fünf Kinder.

“Seine Kinder fragen uns, wo ihr Vater ist; wir sagen ihnen, dass er im Himmel ist. Sie antworten: ‘Wir wollen nicht den Himmel, wir wollen einen Vater’. Ich kann ihre Fragen nicht mehr beantworten, es ist sehr schmerzhaft”, sagt Said, dem die Tränen über die Wangen laufen.

Die ganze Stadt sei durch die Ermordung von Shadi erschüttert, sagt Said. Als Klempner hatte er fast jedes Haus in Beita besucht.

Und als ob sein Tod nicht schon schwer genug wäre, hielt die israelische Armee seine Leiche nach der Ermordung noch zwei Wochen lang zurück, was den Schmerz und die Wut auf das ohnehin schon vorhandene Elend noch vergrößerte.

“Jede Stunde denke ich darüber nach, wie ich die nächste Stunde ohne Shadi verbringen werde, wie ich mein Leben ohne ihn leben werde”, sagt Said.

Jabal Sbeih stehlen

Die jüngste Geschichte der Gewalt und des Widerstands in Beita begann am 2. Mai, als Anwohner auf dem Gipfel des Jabal Sbeih blinkende Lichter entdeckten.

Siedler, die von der Armee begleitet wurden, bauten einen illegalen Siedlungsaußenposten, ohne dass das Land zuvor beschlagnahmt worden war.

Es ist nicht das erste Mal, dass Israel versucht, die Kontrolle über den Berg zu übernehmen. Im Jahr 1978, als die Siedlerautobahn 60 eröffnet wurde, errichtete die israelische Armee dort einen militärischen Außenposten und zwang die palästinensischen Landbesitzer, sich an israelische Gerichte zu wenden, um ihr Land zurückzuerhalten, was ihnen 1994 auch gelang.

Der militärische Außenposten wurde entfernt, bevor er während der Zweiten Intifada 2000-2005 wieder aufgebaut und dann erneut entfernt wurde.

Huthayfa Budair, der Land auf dem Hügel besitzt, sagt, dass die Anwohner vor vier Jahren begannen, das Vordringen der Siedler in die Gegend zu bemerken, die von der strategischen Lage des Ortes angezogen wurden.

Jeden Tag gibt es hier eine Familie, die darauf wartet, dass einer ihrer Söhne von der israelischen Armee getötet, verwundet oder verhaftet wird. Wir alle sagen: “Jetzt sind wir dran”.

– Said Dweikat, Einwohner von Beita

“Es fand ein Volksaufstand statt, an dem sich alle Bewohner beteiligten, und es gelang uns, die Siedler aus dem Gebiet zu vertreiben”, sagt Huthayfa.

Doch in diesem Jahr kehrten die Siedler nach Beita zurück. In nur sechs Tagen stellten sie 40 Wohnwagen auf, pflasterten eine Straße, die zum Hügel führte, und nannten den Außenposten “Givat Eviatar”.

Am 9. Juni begann die israelische Armee mit der Räumung des Außenpostens mit der Begründung, er sei in einer angespannten Sicherheitslage und ohne vorherige Genehmigung errichtet worden. Kurz darauf beschlagnahmte die Armee den Außenposten jedoch für sich selbst, erklärte Jabal Sbeih zum Militärgebiet und hinderte die Palästinenser daran, auf ihr Land zurückzukehren.

Es stellte sich heraus, dass die Siedler eine Vereinbarung mit der Regierung getroffen hatten, wonach sie ihre Wohnwagen auf dem Hügel stehen lassen und dem Militär überlassen, bis das Land zum Eigentum des israelischen Staates erklärt wird, auf das sie dann zurückkehren können.

Huthayfa ist im Besitz von Eigentumsurkunden für fünf Dunam Land auf Jabal Sbeih. Fünf weitere Familien aus Beita sowie Familien aus den nahe gelegenen Dörfern Qabalan und Yatma konnten ebenfalls legale Dokumente vorlegen, die ihren Landbesitz belegen.

Trotzdem lehnte es der Oberste Gerichtshof Israels am 15. August ab, die von den Landbesitzern eingereichte Berufung gegen den Außenposten zu prüfen. Diese Entscheidung wurde vom Jerusalem Center for Legal Aid and Human Rights (JLAC), das die Berufung im Namen der Palästinenser eingereicht hatte, als verfrüht verurteilt.

Der Oberste Gerichtshof hat ein endgültiges Urteil über die Rechtmäßigkeit des Außenpostens und die Vereinbarung der Siedler mit der Regierung aufgeschoben, bis das Gebiet vermessen ist und eine endgültige Entscheidung über die Erklärung zum “Staatsland” getroffen wurde.

Die Landbesitzer hätten das Recht, sofort Einspruch zu erheben, wenn das Gebiet zu staatlichem Land erklärt werde, aber laut JLAC werde die Petition nicht berücksichtigt, bevor eine Entscheidung über den rechtlichen Status des Gebiets getroffen sei.

Tatsächlich, so JLAC, habe der Oberste Gerichtshof bereits mit “völliger Nachlässigkeit” auf die Einsprüche reagiert und die “eklatanten Übergriffe der Siedler auf Land, auf das sie kein Recht haben, ignoriert, was darauf hindeutet, dass die Gerichte kein rechtliches Problem darin sehen, das Gesetz buchstäblich zu verbiegen”.



Kreativer Widerstand

In den letzten Monaten haben junge Männer in Beita kreative Methoden entwickelt, um sich gegen die Siedler und die Kugeln der israelischen Armee zu wehren – in einer Kampagne, die sie “Zustand der Verwirrung” nennen.

Dabei handelt es sich um eine Kombination aus traditionellen Widerstandsmethoden wie dem Werfen von Steinen und brennenden Reifen und neuartigen Taktiken wie dem Einsatz von Lasern, Lautsprechern, Alarmen und falschen Explosionsgeräuschen.

Die Demonstranten und andere, die sich am Schutz des Landes vor der Siedlungsexpansion beteiligen, haben sich in Gruppen organisiert, die in Tag- und Nachtschichten arbeiten und jeweils einen bestimmten Auftrag haben. Das Gebiet ist ständig bevölkert, und die Bewohner von Beita machen regelmäßig Ausflüge dorthin.

“Freitags gehen wir jungen Männer mit Steinschleudern hinaus, während die alten Leute palästinensische Fahnen tragen. Wir verwenden auch brennende Reifen, Feuerwerkskörper und Luftballons”, sagte ein 25-jähriger Demonstrant gegenüber MEE, der anonym bleiben wollte.

“Wir verfolgen die israelischen Zeitungen in den sozialen Medien und sehen die Reaktionen der Siedler. Wir haben festgestellt, dass es uns gelungen ist, sie unter Druck zu setzen und sie zu zwingen, die Siedlung zu verlassen – außerdem fühlten sie sich angesichts der anhaltenden Ablehnung ihrer Präsenz durch die Bevölkerung unsicher.”

“Wir wollen Beita und sein Land bewahren. Es ist uns schon mehrmals gelungen, sie vom Berg zu vertreiben. Dieses Mal wird es das letzte Mal sein – sie werden nie wieder zurückkehren”, fügt er hinzu.

Sobald die Familien ihr Land zurückerhalten haben, wird die ganze Stadt feiern, sagte er. “Es wäre wie eine nationale Hochzeit.”

Ein anderer Aktivist, der aus Angst vor israelischen Repressalien ebenfalls anonym bleiben wollte, sagte gegenüber MEE: “Wir sind jederzeit hier, um den Ansatz unserer Vorfahren zu bewahren, unser Land zu bewahren und Angriffe oder Beschlagnahmungen um jeden Preis zu verhindern, selbst wenn es uns das Leben und unsere Freiheit kostet.”

Beita kennt keine Ruhe. Es steht ständig in Flammen, und die israelische Armee unterlässt es, es zu überfallen, weil sie weiß, dass sie für jede militärische Razzia einen hohen Preis zahlen wird.

– Beita-Aktivist

Beita ist für seinen Widerstand bekannt und war im Laufe der Jahre aufgrund seiner geografischen Lage an der Straße zwischen Nablus und Jericho mehrfach gezwungen, sich der israelischen Armee zu stellen.

“Beita kämpft immer für den Gazastreifen und die [palästinensischen] Gefangenen und stellt sich gegen jede Aktion Israels im Westjordanland. Wir opfern Märtyrer, Verwundete und Gefangene, und das schreckt uns nicht und hält uns nicht davon ab, weiterzumachen”, sagt der Aktivist.

“Beita kennt keine Ruhe. Es steht ständig in Flammen, und die israelische Armee unterlässt es, es zu stürmen, weil sie weiß, dass sie für jede militärische Razzia einen hohen Preis zahlen muss.”

Obwohl die Siedler Jabal Sbeih verlassen haben, gehen die Auseinandersetzungen weiter, wenn auch in geringerem Tempo.

Die Bewohner schwören, dass sie sich nicht zurückziehen werden, bis der gesamte Hügel zurückerobert ist.

“Selbst wenn der Außenposten entfernt wird und wir Jabal Sbeih zurückerobern, wird Beita seinen Kampf nicht aufgeben, bis ganz Palästina zurückerobert ist”, sagte der Aktivist. “Wir hoffen, dass sich die Erfahrungen von Beita auf alle palästinensischen Dörfer übertragen lassen, die täglich mit dem Siedlungsbau konfrontiert sind.” Übersetzt mit Deepl.com

