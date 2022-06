Dank an Abir Kopty für diese realistische Schilderung der traurigen und gefährlichen deutschen Wirklichkeit

Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeasteye.net/opinion/germany-guilt-used-silence-palestinians

Wie die deutsche Schuld benutzt wird, um Palästinenser zum Schweigen zu bringen

Von Abir Kopty

28. Juni 2022

Palästinensische Stimmen werden in Deutschland ausgelöscht, einer Nation, die versucht, sich von einer dunklen Vergangenheit gegenüber einer Gruppe zu befreien, indem sie eine dunkle Gegenwart für eine andere schafft

Ein Demonstrant trägt eine Mütze in den Farben der palästinensischen Flagge während einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin am 19. Mai 2021 (AFP)

“Das Goethe-Institut hat nach reiflicher Überlegung entschieden, dass Mohammed el-Kurd kein geeigneter Redner für dieses Forum ist: In früheren Beiträgen in den sozialen Medien hatte er sich mehrfach in einer Weise über Israel geäußert, die das Goethe-Institut nicht akzeptieren kann.”

So begründete das Goethe-Institut, eine vom deutschen Staat finanzierte Kulturvereinigung, seine Entscheidung, den prominenten palästinensischen Schriftsteller und Journalisten Mohammed el-Kurd als Redner für seine Konferenz “Beyond the Lone Offender” auszuladen.

“Angemessen” und “akzeptabel” sind hier nicht willkürlich – sie spiegeln eine tief verankerte Haltung in Deutschland gegenüber der palästinensischen Sache wider. Sie ist herablassend: “Wir, die Deutschen, können euch, den Opfern, aus unserer Komfortzone heraus beibringen, was man über euren Unterdrücker sagen sollte und was nicht.”

Da die Deutschen von ihrer Vergangenheit verfolgt werden, versuchen sie, ihre Schuldgefühle auf die Schultern der Palästinenser zu übertragen.

Es zeigt aber auch, wie sehr die Deutschen einem Denkministerium unterliegen, wenn es um Israel geht. Das “Angemessene” und “Akzeptable” richtet sich nicht nach deutschen Kriterien, sondern danach, was Israel für angemessen und akzeptabel hält.

Verfolgt von ihrer Vergangenheit, versuchen die Deutschen, ihre Schuldgefühle auf die Schultern der Palästinenser zu exportieren. Der Antisemitismus ist nicht mehr ihr Problem – es ist das der Palästinenser. Palästinenser, die nicht bereit sind, diese Verantwortung zu übernehmen und sich zu entschuldigen, sind keine angemessene und akzeptable Stimme.

Was das Goethe-Institut getan hat, ist eine Delegitimierung von Kurds Stimme und allem, wofür er steht. Von nun an wird es für jede deutsche Institution schwer sein, Kurd einzuladen. Der Standard ist gesetzt. Seine Stimme ist für Deutsche nicht akzeptabel und angemessen.

Antipalästinensischer Diskurs

Diese Ausladung wurde von fast völligem Schweigen in der deutschen Gesellschaft begleitet. Abgesehen von einigen wenigen Deutschen, die es wagten, aus Protest gegen Kurds Absage ihre Teilnahme abzusagen, wagte keine einzige Institution, kein Politiker und keine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens ein Wort zu sagen.

Im vergangenen Mai verbot die Berliner Polizei mehrere Demonstrationen zum Nakba-Tag. Als Hunderte von Aktivisten trotz des Verbots auf die Straße gingen, sahen sie sich brutalen Angriffen der Polizei ausgesetzt, die zahlreiche von ihnen festnahm. In einem von Human Rights Watch veröffentlichten Clip erklärt ein Beamter einer Frau, dass sie festgehalten wird, weil sie ‘Free Palestine’ gerufen hat”.

”

Die deutschen Medien, die über die Geschichte des Goethe-Instituts berichteten, behandelten sie als Nachricht und wiederholten die Erklärung des Instituts. Kurd wurde nicht um einen Kommentar gebeten. Das ist die Art und Weise, wie Deutschland mit uns umgeht: über uns reden, ohne uns.

Die antipalästinensischen Praktiken und Diskurse haben in den letzten Jahren zugenommen. Es handelt sich nicht nur um populistisches Verhalten auf der Straße unter rechten Gruppen. Es ist nicht nur ein Randphänomen. Es ist im Mainstream zu finden – unter Beamten, gewählten Vertretern, offiziellen Institutionen, der Zivilgesellschaft und den Medien.

Die Journalistin Nemi el-Hassan wurde vom WDR gefeuert, nachdem ein rechter Aktivist ein Foto von ihr auf einem Al-Quds-Marsch in Berlin im Jahr 2014 veröffentlicht hatte, als sie 17 Jahre alt war, lange bevor sie Journalistin wurde. Die Art und Weise, wie sich die deutschen Medien dem Angriff auf sie anschlossen und sie wie eine Sünderin behandelten, die sich entschuldigen müsse, war beschämend.

Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett (R) begrüßt den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in seinem Büro in Jerusalem, am 1. Juli 2021 (AFP)

Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett (R) begrüßt den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in seinem Büro in Jerusalem, am 1. Juli 2021 (AFP)

Die Deutsche Welle (DW) hat kürzlich sieben arabische und palästinensische Journalisten entlassen, weil sie ihre Beiträge in den sozialen Medien als “antisemitisch” verurteilt hatten. Erst letzten Monat wurde eine Ausstellung palästinensischer Künstler im Rahmen des renommierten Kunstfestivals Documenta 15 in Kassel mit rassistischem Vandalismus angegriffen.

In den letzten Jahren wurden zahlreiche Vorträge und Veranstaltungen auf Druck und unter dem Vorwurf des Antisemitismus abgesagt.

Ein sehr dunkler Ort

2019 wurde Dr. Anna-Esther Younes, eine deutsch-palästinensische Wissenschaftlerin, von einer Veranstaltung ausgeladen, nachdem den Organisatoren ein geheimes Dossier über sie zugespielt worden war. Ein geheimes Dossier!

Es geht nicht mehr darum, dass die Deutschen Angst haben, ihre Meinung zu sagen – diese Aufgabe ist schon lange erledigt; die Deutschen unterlassen oft jede Kritik an Israel oder zeigen keine Solidarität mit den Palästinensern. Das führt jetzt auch dazu, dass die Deutschen das Recht der Palästinenser, sich Gehör zu verschaffen, nicht mehr verteidigen.

Dieses Schweigen führt dazu, dass sich antipalästinensische Gefühle tief in der Gesellschaft verankern, und zwar nicht nur bei den Rechten oder der zionistischen Lobby.

Dieses Schweigen ermöglicht es, dass sich die anti-palästinensische Stimmung tief in der Gesellschaft festsetzt, jenseits der Rechten oder der zionistischen Lobby.

Sein Schweigen lässt es zu, dass sich die antipalästinensische Stimmung tief in der Gesellschaft festsetzt, und zwar über den rechten Flügel oder die zionistische Lobby hinaus.

Dies ist ein Prozess, der uns an einen sehr dunklen Ort bringen kann. Es ist erschreckend, dass dies in einem Land geschieht, das so viel aus seiner eigenen Geschichte zu lernen hat. Es ist eine Bedrohung für die Palästinenser in Deutschland, da ihnen der sichere Raum genommen wird, in der Öffentlichkeit über ihre eigene Sache zu sprechen.

Der Versuch der Verteidiger Israels, die Rechte der Palästinenser mit Antisemitismus gleichzusetzen, ist für die Palästinenser in Deutschland auf vielen Ebenen destruktiv. Er verlangt von Generationen von Palästinensern in Deutschland, dass sie ihre Identität und ihre Gefühle für ihr Heimatland in einer Weise regulieren, die für ihren Unterdrücker angemessen und akzeptabel ist.

Was wird als nächstes kommen? Werden Palästinenser gezwungen, ihre Identität zu verbergen, um nicht auf der Straße gejagt zu werden?

Dies sollte für die Deutschen äußerst beunruhigend sein. Der Versuch, sich von einer dunklen Vergangenheit gegenüber einer Gruppe zu befreien, sollte nicht dadurch geschehen, dass man einer anderen eine dunkle Gegenwart schafft. Übersetzt mit Deepl.com

Abir Kopty ist Schriftsteller und Journalist und lebt in Berlin.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...