How Israel’s Netanyahu helped break apart the Joint List For six years the Joint List had served as a beacon of political hope. Not just for the large Palestinian minority in Israel it represented, but also for a global Palestinian audience disillusioned by years of infighting between Fatah and Hamas that has sidelined the national cause.

Wie Israels Netanjahu half, die Gemeinsame Liste zu zerschlagen

Von Jonathan Cook



9. Februar 2021

Risse in der palästinensischen Koalition haben dazu beigetragen, die Agenda des Premierministers voranzutreiben, einschließlich der Vereitelung seines eigenen Korruptionsprozesses

Sechs Jahre lang war die Gemeinsame Liste ein Leuchtfeuer der politischen Hoffnung. Nicht nur für die große palästinensische Minderheit in Israel, die sie vertrat, sondern auch für ein weltweites palästinensisches Publikum, das von den jahrelangen Machtkämpfen zwischen Fatah und Hamas, die die nationale Sache ins Abseits gestellt haben, desillusioniert ist. Doch am Donnerstagabend zerbrach die Koalition der Gemeinsamen Liste aus vier palästinensischen Parteien, Wochen vor den israelischen Parlamentswahlen, bei denen es um das Schicksal von Premierminister Benjamin Netanjahu geht. Die einzelnen Parteien der Liste, die ein Fünftel der israelischen Bevölkerung repräsentieren, konnten ihre langjährigen ideologischen und taktischen Differenzen nicht beiseite schieben. Die Koalition, die die palästinensische Politik zerrüttet hat, ist nun selbst auseinandergebrochen, und nach Ansicht von Analysten wird der Tribut wahrscheinlich schwerwiegend sein.



Netanjahus Manipulationen – Es gibt zumindest oberflächliche Parallelen zwischen dem Auseinanderbrechen der Gemeinsamen Liste und der anhaltenden Feindschaft zwischen Fatah und Hamas. Auf der einen Seite sind drei weitgehend säkulare Parteien, Hadash, Taal und Balad, in der Liste geblieben, während die vierte, die Vereinigte Arabische Liste (UAL), eine konservative islamische Partei unter der Führung von Mansour Abbas, einen Alleingang unternimmt.

Netanjahu sagt der palästinensischen Öffentlichkeit, dass sie die arabischen Parteien nicht braucht, dass sie besser dran ist, wenn sie direkt mit ihm verhandelt. – – Asad Ghanem, politischer Analyst



Wieder einmal haben israelische Akteure eine entscheidende Rolle bei der Manipulation innerpalästinensischer Spaltungen gespielt. Netanyahu wird weithin zugeschrieben, Anreize geboten zu haben, um Abbas zu ermutigen, die Gemeinsame Liste zu verlassen und eine rivalisierende politische Koalition zu bilden, eine, die durch die Unterstützung populärer lokaler Politiker gestärkt wird. Der Bruch in der Gemeinsamen Liste, so scheint Netanyahu zu hoffen, wird die Wahlmathematik im israelischen Parlament verändern und ihm helfen, seinen Korruptionsprozess zu vereiteln.

Wie Awad Abdelfattah, ein ehemaliger Generalsekretär von Balad, gegenüber Middle East Eye bemerkte, waren Israels vier große palästinensische Parteien – wie Fatah und Hamas in den besetzten Gebieten – nicht in der Lage, eine einheitliche Vision zu finden, wohin sich die palästinensische Politik als nächstes bewegt. In einer Zeit, in der weder Washington noch die Europäer oder die arabischen Staaten das geringste Interesse zeigen, die palästinensische Eigenstaatlichkeit voranzutreiben, sieht sich die Gemeinsame Liste gezwungen, sich auf innenpolitische Themen zu konzentrieren. Aber diese haben sich als weitaus spaltender erwiesen.



Opfer des eigenen Erfolgs – Die Gemeinsame Liste war in vielerlei Hinsicht ein Opfer ihres eigenen Erfolgs. Sie wurde Anfang 2015 aus einer Krise heraus geboren. Die Netanjahu-Regierung hatte ein Gesetz zur Anhebung der Wahlhürde verabschiedet, um die vier palästinensischen Parteien im israelischen Parlament, der Knesset, daran zu hindern, einzeln Sitze zu gewinnen. Aus der Not heraus waren diese sehr unterschiedlichen Fraktionen, die 1,8 Millionen Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft vertreten, gezwungen, zusammenzusitzen. Bis zum Einzug der Liste war die Wahlbeteiligung unter den palästinensischen Bürgern stark zurückgegangen. Die Minderheit war immer unzufriedener mit der israelischen Politik geworden, auf die ihre gewählten Vertreter keinen Einfluss hatten. Bei den Wahlen 2015 wurde sie die drittgrößte Partei und bot der palästinensischen Minderheit eine größere politische Sichtbarkeit als je zuvor. Und der sympathische, versöhnliche Führer der Liste, Ayman Odeh, von der sozialistischen Hadash-Partei, wurde bald im Ausland gefeiert. Aber das schnelle Wachstum der Gemeinsamen Liste – sie gewann bei den letzten Wahlen vor einem Jahr eine Rekordzahl von 15 Sitzen in der 120 Sitze zählenden Knesset – wurde ihr auch zum Verhängnis.

Netanjahu hat die letzten zwei Jahre damit verbracht, verzweifelt zu versuchen, eine entscheidende Mehrheitsregierung nach einer Reihe von ergebnislosen Wahlen zusammenzuschustern – und ist dabei gescheitert. Sein Ziel ist es, ein Gesetz zu verabschieden, um seinen Prozess wegen mehrerer Korruptionsvorwürfe zu verhindern. Der beträchtliche Block der Gemeinsamen Liste in der Knesset ist ein wesentlicher Grund dafür, warum ihm der Erfolg immer wieder entgangen ist. Netanjahus anfänglicher Instinkt war es, einem ausgetretenen Pfad zu folgen: gegen die palästinensische Minderheit und ihre Vertreter zu hetzen, in der Hoffnung, sie vom Wählen abzuhalten. Er stellte das Wahlrecht der palästinensischen Bürger in Frage, deutete an, dass sie die Wahl stehlen würden, und erklärte, dass sie zu einer terroristischen Bevölkerungsgruppe gehörten. Nichts davon hat funktioniert. Stattdessen feuerte Netanyahu versehentlich die palästinensische Minderheit an, in immer größerer Zahl zur Wahl zu gehen, was es ihm noch schwerer machte, eine jüdische Mehrheit zu sichern.



Anstieg der Kriminalität – Gleichzeitig stimmten die Palästinenser aber nicht nur gegen Netanyahu. Wie Asad Ghanem, ein Politikwissenschaftler an der Universität Haifa, gegenüber MEE feststellte, wollten die Wähler, dass die Gemeinsame Liste ihre gewachsene Größe nutzt, um sich in eine israelische politische Arena zu drängen, die die palästinensischen Parteien immer ignoriert hatte. Die palästinensischen Wähler in Israel haben zwei wichtige, schwärende Themen hervorgehoben, bei denen sie Maßnahmen erwarteten. Das eine ist die Weigerung der israelischen Behörden, öffentliches Land für palästinensische Gemeinden auszuweisen oder Baugenehmigungen zu erteilen. Beide Faktoren haben zu einer massiven Überbevölkerung für palästinensische Bürger und einer Plage illegaler Bauten unter Androhung des Abrisses geführt. Der andere Faktor ist das rasante Wachstum krimineller Banden in Israels palästinensischen Städten und Dörfern, die in die Lücke gesogen wurden, die eine Mischung aus fahrlässiger und feindseliger Polizeiarbeit hinterlassen hat. Schießereien und Morde sind in palästinensischen Gemeinden in die Höhe geschnellt und haben den Bewohnern jegliches Gefühl von persönlicher Sicherheit genommen.

Giftige Politik

Es war der Druck der eigenen Wähler, der die Gemeinsame Liste ermutigte, ihren traditionellen Unwillen aufzugeben, sich in den politischen Kuhhandel zwischen den jüdischen Parteien einzumischen, der jeder Wahl folgt, wenn die größten Fraktionen versuchen, eine Regierung zu bilden.

Nach der Wahl im letzten Jahr unterstützten die Parteien der Gemeinsamen Liste widerwillig Benny Gantz, den ehemaligen Militärgeneral, der die Zerstörung des Gazastreifens im Krieg von 2014 überwachte, weil seine blau-weiße Partei die beste Hoffnung war, Netanyahu zu verdrängen.

‘[Mansour Abbas’] Ansicht war… Netanjahu ist als Premierminister besser aufgestellt als Gantz und braucht Unterstützung, um seinen Korruptionsprozess zu vermeiden’ – Awad Abdelfattah, der frühere Generalsekretär von Balad



Aber Netanjahu hatte die Kampagne genutzt, um die Gemeinsame Liste für die meisten jüdischen Wähler als giftig darzustellen. Er hetzte erneut gegen die palästinensische Minderheit und behauptete, Gantz würde eine Regierung bilden, indem er sich auf “Unterstützer des Terrors” stützt, in Anspielung auf die Liste. Der Führer der Blau-Weißen scheute die Unterstützung der Gemeinsamen Liste und steuerte stattdessen auf eine Koalition mit Netanjahu zu. Es ist schwer, den Schaden zu unterschätzen, den Gantz’ Entscheidung der Liste zugefügt hat. Der Bruch in dieser Woche ist ihre vergiftete Frucht – und Netanjahus großer Wahlerfolg. Gantz’ Abfuhr war vor allem ein Schlag ins Gesicht von Odeh, dem säkularen Führer der Gemeinsamen Liste, der sich am stärksten für die Unterstützung einer blau-weißen Regierung eingesetzt hatte. Seine sozialistische Hadash-Partei hat immer die Idee der arabisch-jüdischen Solidarität und Kooperation hochgehalten.

Gantz’ Ablehnung bot Netanjahu die Möglichkeit, seinen Ansatz gegenüber der Liste zu ändern. Er würde nun versuchen, sie durch selektive Freundlichkeit zu töten. Er griff auf seine bevorzugte Politik zurück, um die Palästinenser, ob in Israel oder in den besetzten Gebieten, für das zu gewinnen, was er “wirtschaftlichen Frieden” nennt. Die transaktionale Idee ist, dass er kleine wirtschaftliche Anreize im Gegenzug für politische Ruhe von Palästinensern anbietet.



Das Nazareth-Modell – Netanjahus Prüfstand in Israel für diese Klientelpolitik alten Stils war Nazareth, wo 2014 ein neuer Bürgermeister, Ali Salam, gewählt wurde – ein Bruch mit der jahrzehntelangen Herrschaft der sozialistischen Hadash-Partei. Salam war Teil der neuen Welle von populistischen Politikern, die auf der ganzen Welt auftauchen. Unmittelbar nach der US-Wahl 2016 bezeichnete sich Salam als politischer Mentor von Donald Trump, den er nie getroffen hat. Salam stellte die nationale Sache der Palästinenser in den Hintergrund, sogar rhetorisch, und konzentrierte sich auf eine enge Agenda der Anbiederung an die israelische Regierung in der Hoffnung, Gefälligkeiten für seine Stadt zu gewinnen und seine persönliche Herrschaft zu verlängern.

Netanjahu war sehr daran interessiert, einen politischen Verbündeten in Nazareth zu gewinnen, der effektiven Hauptstadt der palästinensischen Minderheit in Israel, und vor allem einen so spalterischen wie Salam. Die beiden stellten bald eine Beziehung der gegenseitigen Bequemlichkeit zur Schau. Dies, so scheint es, blieb von Abbas, dem Führer der scheidenden UAL-Partei in der Gemeinsamen Liste, nicht unbemerkt. Nach Gantz’ Abfuhr begann Abbas, auf der nationalen Bühne die politische Allianz mit Netanyahu zu wiederholen, die Salam in Nazareth auf lokaler Ebene gefördert hatte.

Odeh hatte die Notwendigkeit eines Bündnisses mit Gantz akzeptiert, in der Hoffnung, politischen Einfluss zu gewinnen, wurde aber abgelehnt. Abbas verfolgte die gleiche Logik, wie Abdelfattah es ausdrückte: “Seine Ansicht war, warum kann ich nicht dasselbe tun und einen Deal mit Netanyahu machen? Als Premierminister ist Netanjahu besser in der Lage zu liefern als Gantz und er braucht Unterstützung, um seinen Korruptionsprozess zu vermeiden.” Letzten Oktober zeigte Abbas, wie das in der Praxis funktionieren würde. Er nutzte seine Befugnisse als stellvertretender Knesset-Sprecher, um eine Parlamentsabstimmung für ungültig zu erklären, die eine Untersuchungskommission gegen Netanjahu wegen höchst schädlicher Anschuldigungen in der so genannten “U-Boot-Affäre” genehmigt hatte.

Netanjahu wird verdächtigt, gegen den Rat des Militärs von einem Deal für deutsche U-Boote profitiert zu haben. Die “U-Boot-Affäre” ist der Hauptauslöser für mehr als ein Jahr Anti-Netanjahu-Proteste in ganz Israel gewesen. Hinter den Kulissen, so hat sich herausgestellt, hatte Abbas die Beziehungen zu Netanyahu und seinen Beratern kultiviert. Er hat wiederholt angedeutet, dass er bereit sein könnte, für ein Immunitätsgesetz zu stimmen, das Netanjahus Prozess vereiteln würde. Der Hauptgrund für das Scheitern der Verhandlungen der Gemeinsamen Liste in dieser Woche war, dass Abbas gegenüber seinen Koalitionspartnern darauf bestand, dass sie unmöglichen Bedingungen zustimmen sollten, bevor er ausschließen würde, Netanyahu als Premierminister zu empfehlen. Im Gegenzug hat Netanyahu Abbas als den Mann aufgebaut, mit dem er zusammenarbeiten kann, um die Kriminalitätswelle und die Überbevölkerung in den palästinensischen Gemeinden einzudämmen. Darüber hinaus hat Netanyahu angedeutet, dass Abbas der Politiker ist, der von der Friedensdividende profitieren kann, die den palästinensischen Bürgern als Ergebnis der sich erwärmenden Beziehungen Israels zu den arabischen Staaten durch das so genannte Abraham-Abkommen angeblich zuteil wird.



Unzuverlässiger Partner – Abbas’ ehemalige Verbündete in der Gemeinsamen Liste wissen, dass Netanyahu ein völlig unzuverlässiger politischer Partner ist, wie er während seiner gesamten Karriere und wiederholt im Umgang mit Gantz bewiesen hat. Nichtsdestotrotz scheint Abbas zu glauben, dass er eine neue konservative, größtenteils islamische politische Koalition aufbauen kann, um der Gemeinsamen Liste auf dem Rücken von Netanyahus stillschweigender Billigung Konkurrenz zu machen.



Wir haben versprochen, die israelische Rechte zu bekämpfen. Wenn wir das nicht tun können, warum sollten sie dann für uns stimmen? Unsere Wählerschaft wird sich den zionistischen Parteien zuwenden. – – Aida Touma-Suleiman, Abgeordnete



Seine Ambition scheint es zu sein, eine islamische Version von Shas zu werden, der jüdisch-religiösen Partei, die sich lange mit Netanyahu verbündet hat, im Gegenzug für regelmäßige Zugeständnisse bei engen religiösen Interessen und sozial konservativer Politik.

Abbas umwirbt prominente Lokalpolitiker, darunter Salam aus Nazareth, um die populäre Basis der Partei zu stärken. Um weitere Spaltungen zu säen und einen Keil in die Gemeinsame Liste zu treiben, machte Netanyahu letzten Monat einen viel beachteten Besuch in Nazareth, der mit großen Protesten begrüßt wurde. Der Premierminister erklärte eine “neue Ära in den Beziehungen zwischen Juden und Arabern” und fügte hinzu, dass “arabische Bürger voll und ganz Teil der israelischen Gesellschaft sein sollten”. Die Gemeinsame Liste angreifend, sagte er: “Ich bin begeistert, den großen Wandel zu sehen, der sich in der arabischen Gesellschaft mir und dem Likud [Partei] gegenüber unter meiner Führung vollzieht. Die arabischen Bürger Israels, ihr tretet dem Likud bei, weil ihr endlich der Regierungspartei beitreten wollt.” Salam drehte das Messer weiter in die Gemeinsame Liste, als er Netanjahu lobte: “Die gesamte arabische Gesellschaft ist enttäuscht über das, was sie gegeben haben, und über ihre Arbeit und ihre Haltung gegenüber ihrer Wählerschaft.”

Trotz Netanjahus Versprechen, mehr zu investieren, ging die Gewalt in den palästinensischen Gemeinden während des Wahlkampfes weiter. Ein 22-jähriger Krankenpflegeschüler war das jüngste Opfer, der im Kreuzfeuer zwischen einer lokalen Bande und der Polizei in der palästinensischen Stadt Tamra erschossen wurde. Abbas würde hoffen, solche Gewalt als weiteren Beweis dafür auszunutzen, dass er in der Lage ist, echten Druck auf Netanyahu auszuüben, wenn der Premierminister politisch von einer starken, von Abbas geführten Partei abhängig ist.



Doppelzüngiges Werben – Netanjahu hat bei einem politischen Werben mit Abbas wenig zu verlieren, wie doppelzüngig auch immer. Wie Aida Touma-Suleiman, ein Knessetmitglied, gegenüber MEE bemerkte, riskiert die Spaltung, allen palästinensischen Politikern zu schaden. “Wir haben versprochen, die israelische Rechte zu bekämpfen. Wenn wir das nicht können, warum sollten sie dann für uns stimmen? Unsere Wählerschaft wird sich den zionistischen Parteien zuwenden”, sagte sie. Ghanem stimmte zu.

“Netanjahu sagt der palästinensischen Öffentlichkeit, dass sie die arabischen Parteien nicht braucht, dass sie besser dran ist, wenn sie direkt mit ihm zu tun hat”, sagte der politische Analyst. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage deutete darauf hin, dass Netanjahus neuer versöhnlicher Ansatz seinem Likud bis zu zwei zusätzliche Sitze von palästinensischen Bürgern einbringen könnte, besonders in den eher marginalisierten Gemeinden im Negev.



Gute gegen schlechte Araber – Aber Netanjahu kann nur gewinnen, egal wie die palästinensische Öffentlichkeit in Israel darauf reagiert. Wenn sie ihre Parteien wegen der Spaltung abstrafen, indem sie nicht zur Wahl gehen, wird der Premierminister von dem größeren Anteil der Stimmen für jüdische Parteien profitieren. Und wenn Abbas genügend palästinensische Bürger davon überzeugt, dass er den Schlüssel hat, um Netanjahus Gunst zu erlangen, könnte seine Partei eine Handvoll Sitze gewinnen – genug, um Netanjahu die Verabschiedung eines Immunitätsgesetzes zu ermöglichen, das seinen Prozess abwürgt. Letzten Monat sagte Odeh in einem Tweet, dass es Netanyahu “nicht gelingen wird, uns in gute und schlechte Araber zu teilen”. Und doch ist es genau das, was Netanjahu erreicht hat, nachdem er die Gemeinsame Liste unterwandert hat.

Jetzt gibt es schlechte Araber wie Odeh und gute, verantwortungsvolle wie Abbas. Und Netanjahu wird hoffen, sie gegeneinander auszuspielen, um sich an der Macht zu halten. Übersetzt mit Deepl.com

