Wie Polens Antisemiten bei der Kolonialisierung Palästinas halfen

von Joseph Massad

Die große antizionistische polnische sozialistische jüdische Partei, der “Bund”, bestand darauf, dass die Juden Bürger Polens seien und dass sie “Europäer und kein Volk des Nahen Ostens seien, dass sie mit den Ländern verbunden seien, in denen sie lebten, und nicht mit dem Land, in dem einige ihrer Vorfahren einst gelebt hatten”. Als sich Ende der 1920er Jahre der Widerstand der palästinensischen Ureinwohner gegen den zionistischen Kolonialismus verstärkte, gab der Bund den Zionisten die Schuld, “die in ein Land eingedrungen waren, um es seinen Bewohnern wegzunehmen”.

Israels Staatspräsident Isaac Herzog widersprach der offiziellen polnischen Darstellung der Jahre des Zweiten Weltkriegs. In Anspielung auf die Komplizenschaft antisemitischer polnischer Katholiken bei der Ermordung polnischer Juden und auf das, was israelische Kritiker als “Verherrlichung” von “Polen, die bis zum Hals in die Ermordung von Juden verwickelt waren” bezeichnen, erklärte Herzog, dass “die Meinungsverschiedenheiten zwischen Israel und Polen in Bezug auf das Gedenken an den Holocaust” weiter bestehen: “Es gab das absolut Böse – die Nazis und ihre Helfershelfer – und das absolut Gute – in Form der Opfer und der Aufständischen aus allen Völkern.”

Im Januar 1938 schlugen die Polen die Konferenz mit dem Ziel vor, “die Juden bei der Auswanderung aus den Ländern zu unterstützen, in denen sie aufgrund ihrer großen Zahl eine schwere Belastung für die Volkswirtschaft darstellen, und den Juden bei der Gründung eines jüdischen Staates entweder in Palästina oder in einem anderen Gebiet zu helfen.”

Die revisionistischen Zionisten begrüßten den polnischen Vorschlag, während die Zionistische Organisation (ZO), die spätere Weltzionistische Organisation, befürchtete, dass die Formulierung des Problems als eines der Überbevölkerung dazu führen könnte, dass die Konferenz die Umsiedlung von Juden in jeder dünn besiedelten Region der Welt, nicht nur in Palästina, empfiehlt.

Dies fiel mit dem palästinensischen antikolonialen Aufstand von 1936-1939 zusammen, der zu einem erheblichen Rückgang der jüdischen Auswanderung führte. Die Tatsache, dass mehrere jüdische Organisationen zu dieser Zeit eine europäisch-jüdische Kolonialniederlassung in Peru, Madagaskar, Angola und der australischen Kimberley-Region erkundeten, beunruhigte die ZO sehr.

Chaim Weizmann, der in London ansässige Leiter der ZO, traf sich im September 1937 mit dem Polen Beck, der ihm die polnische Unterstützung für den Zionismus zusicherte. Vor diesem Treffen hatte Beck im Juni 1937 erklärt, dass Palästina nicht unbedingt das Hauptziel für Juden sei, da es nicht in der Lage sei, alle Juden aufzunehmen.

Auf einer Sitzung des Völkerbundes im September 1937 bestand er jedoch darauf, dass Palästina eine “maximale Aufnahmekapazität” für jüdische Kolonisten haben müsse (Polen war besorgt, dass die britische Peel-Kommission von 1937, die eine Teilung und die Gründung eines jüdischen Staates empfahl, in Palästina kein ausreichend großes Gebiet für alle polnischen Juden zugewiesen hatte).

Im Mai 1938 berichteten die Revisionisten, sie hätten die Polen davon überzeugt, dass Palästina das einzige Ziel für auswandernde Juden sein sollte. Das antisemitische polnische Lager der Regierung der Nationalen Einheit, das zu Angriffen auf Juden anstiftete, stimmte schnell zu und erklärte, dass die polnischen “Juden ein Hindernis für die polnischen nationalen Bestrebungen” seien und dass sie einen jüdischen Staat in Palästina unterstützten und dass letzteres “als Hauptrichtung der jüdischen Auswanderung anerkannt werden sollte”.

Eine ‘polnische Kolonie’

Jabotinsky schickte den irisch-jüdischen Zionisten Robert Briscoe, um Beck einen Vorschlag zu unterbreiten: “Bitten Sie Großbritannien, Ihnen das Mandatsgebiet Palästina zu überlassen und es faktisch zu einer polnischen Kolonie zu machen. Sie könnten dann alle Ihre unerwünschten polnischen Juden nach Palästina umsiedeln. Das wäre eine große Erleichterung für Ihr Land, und Sie hätten eine reiche und wachsende Kolonie, die Ihre Wirtschaft unterstützen würde.”

Beck entgegnete, dass die polnischen Juden das Land nicht freiwillig verlassen würden und dass die polnische Wirtschaft ruiniert würde, wenn sie dies plötzlich täten. Briscoe ließ sich nicht abschrecken. In der Zwischenzeit erklärte sich das polnische Militär bereit, die antibritischen zionistischen Revisionisten für deren Plan von 1937 zur Invasion Palästinas, die 1940 stattfinden sollte, auszubilden. Das Bündnis der polnischen Zionisten mit polnischen Antisemiten brachte sie jedoch bei den polnischen Juden völlig in Verruf.

Menachem Begins Vorkriegsvorschlag für separate jüdische Einheiten wurde wieder aufgegriffen und eine “Jüdische Legion” gegründet.

Nichtsdestotrotz begann Polen 1937, den Völkerbund zu drängen, Palästina zu teilen und den jüdischen Kolonisten ein Maximum an Territorium zu gewähren. In der Tat war das polnische Außenministerium damit beschäftigt, die Anzahl der Juden zu berechnen, die in das jüdische Gebiet eines geteilten Palästinas gezwängt werden könnten”. Polen erklärte sich sogar bereit, das Mandat für Palästina zu übernehmen”, und folgte damit Jabotinskys Vorschlägen. Anfang 1938 forderte der polnische Vertreter, dass die jüdische Besiedlung auf Transjordanien ausgedehnt werden sollte.

Nach der Kristallnacht erklärte der polnische Vertreter der Liga, Titus Komarnicki, dass seine Regierung Deutschland folgen würde und “gezwungen wäre, rechtliche Maßnahmen zu ergreifen”, um die jüdische Auswanderung zu veranlassen. Die polnische Regierung wandte sich an zwei prominente zionistische polnische Juden, um das “Komitee für jüdische Kolonisationsangelegenheiten” zu gründen und Großbritannien zu drängen, polnischen Juden die Ansiedlung in Palästina zu ermöglichen.

Die Mehrheit der polnischen Juden unterstützte jedoch bei den Wahlen zwischen 1936 und 1939 den Bund und machte ihn zur größten gewählten jüdischen Partei in allen größeren Städten, einschließlich Warschau. Im Jahr 1939 besiegte der Bund die Zionisten und gewann 70 Prozent der Stimmen in den jüdischen Bezirken. In Warschau errang er 17 der 20 Sitze. Die Zionisten gewannen einen Sitz.

Einige Monate vor dem Einmarsch der Nazis hatte Menachem Begin jedoch mit Hauptmann Runge, dem Leiter der Sicherheitspolizei in Warschau, die Aufstellung separater jüdischer Armeeeinheiten ausgehandelt, die von katholischen Offizieren befehligt werden sollten. Begin und seine revisionistischen Mitstreiter hofften, dass diese Ausbildung und die damit verbundenen Kriegserfahrungen bei der späteren Invasion Palästinas zur Verdrängung der Briten von Nutzen sein würden. Der Plan scheiterte am vehementen Widerstand des Bundes gegen die Segregation.

Im Juli 1941 einigten sich die Sowjets und die polnische Exilregierung darauf, die eine Million polnischen Deportierten in der UdSSR (darunter 400 000 Juden) für eine polnische Armee zu rekrutieren, die der Roten Armee unterstellt werden sollte. Es wurde ein Rekrutierungszentrum eingerichtet, das von dem polnischen General Wladyslaw Anders geleitet wurde. Der Anteil der Juden an den Freiwilligen betrug 40 bis 60 Prozent, was die antisemitischen polnischen Offiziere, darunter auch General Anders, alarmierte.

Im Oktober 1941 wurde Begins Vorschlag aus der Vorkriegszeit, getrennte jüdische Einheiten aufzustellen, wieder aufgegriffen und eine “Jüdische Legion” unter der Leitung des polnischen Oberst Jan Galadyk aufgestellt. Als die polnische Armee im August 1942 aus der Sowjetunion in den Iran evakuiert wurde, befanden sich unter ihr 6000 polnische Juden, Soldaten und Zivilisten. Unter ihnen war auch Begin.

Die polnische Armee, die nun in die britische Achte Armee integriert war, zog zunächst nach Bagdad und dann nach Jerusalem, bevor sie nach Europa zurückkehrte. Während ihres Aufenthalts im britisch besetzten Palästina im Jahr 1943 desertierten 3000-4000 jüdische Soldaten aus der polnischen Armee und schlossen sich den zionistischen Kolonisten an.

Im Juni 1943, als sich die polnische Armee noch in Palästina befand, enthüllte die zionistische Siedlerpresse einen geheimen Befehl, den General Anders im November 1941 ausgestellt hatte, um seine antisemitischen Offiziere hinsichtlich der Zahl der Juden in der Armee zu besänftigen. Der Befehl lautete: “Wir werden das jüdische Problem im Einklang mit der Größe und Unabhängigkeit unseres Heimatlandes behandeln”, was als Plan verstanden wurde, die Juden nach der Befreiung aus Polen zu vertreiben.