Warum werden diese belegten Details im Westen und speziell in Deutschland negiert? Evelyn Hecht-Galinski

Wie Propagandaspezialisten der US- und der britischen Regierung mit den Nazis in der Ukraine zusammenarbeiteten

Untersuchung von David Miller

20. Juni 2023

Die herausragende Rolle der banderitischen Neonazis in der ukrainischen Regierung

Propagandaoperationen deutet darauf hin, dass sich die Nazi-Apologetik in den

Kerninstitutionen der Regierung verbreitet hat – vielleicht mehr, als die vorherrschende

westliche Sichtweise zugeben kann.

“Eine Untersuchung von MintPress hat ergeben, dass eine Reihe von westlichen Regierungsbeamten, Geheimdienstagenten und -mitarbeitern seit mindestens 2014 direkt in eine enge Zusammenarbeit mit Nazigruppen und -personen verwickelt waren. Dazu gehört auch die Beteiligung an der Erstellung und dem Betrieb der von den Nazis geführten Tötungsliste in der Ukraine, die MintPress kürzlich enthüllte.

Während westliche Medien mit Verspätung zugeben mussten, dass es in der Ukraine Nazi-Einflüsse gibt, beharren viele Journalisten darauf, dass die sichtbaren faschistischen Aufnäher auf den Uniformen nur dazu da sind, die Russen zu trollen, und dass sie unbedeutend und ein Geschenk an die russische Propaganda sind. Andere Journalisten wiederum geben zu, dass sie ukrainische Soldaten gebeten haben, ihre Nazi-Symbole zu verdecken. Doch wie wir sehen werden, geht diese Zusammenarbeit noch viel weiter.

Ein guter Anfang ist vielleicht die Rolle eines wichtigen Geheimdienstmitarbeiters, der seit dem Beginn der von der russischen Regierung als “Spezielle Militäroperation” bezeichneten Aktion im Februar 2022 eine Propagandarolle für die Ukraine übernommen hat. Darf ich vorstellen: Cormac Smith, Mitglied des ersten irischen Bobteams, das sich 1992 für die Olympischen Winterspiele qualifizierte. Er ist in zahlreichen Nachrichtenberichten aufgetaucht, in denen er die Argumente der westlichen Propaganda über die Rolle Russlands in der Ukraine weitergegeben hat. Aber für wen arbeitet Smith?

Seinen eigenen Angaben zufolge ist er ein “Privatmann”, der sich für die “Ukraine und die globale Freiheit” einsetzt. Bis Dezember 2018 war er jedoch stellvertretender Direktor für Kommunikation im britischen Kabinettsbüro – der offiziellen Stelle, die für die Unterstützung des Premierministers zuständig ist. Zuvor war er auch im britischen Außenministerium als strategischer Kommunikationsberater des ukrainischen Außenministers tätig.

Im vergangenen Mai behauptete der Irish Independent, Smith sei “eine unwahrscheinliche Schlüsselfigur im Informationskrieg”, der “schätzungsweise 100 Fernseh-, Radio- und Printinterviews mit den internationalen Medien in den letzten Monaten gegeben hat, um Kiews Seite der Geschichte zu erzählen”. Smith hat einen guten Riecher für ungeheuerliche Propagandagriffe, indem er behauptet, dass die Russen die eigentlichen Nazis sind und dass sie morden, vergewaltigen und plündern, einschließlich der Vergewaltigung von Kindern.

Wie sich herausstellte, stammten viele der Vergewaltigungsvorwürfe – darunter mehrere angebliche Fälle von Vergewaltigung bis zum Tod von Kindern – von der Menschenrechtsbeauftragten des ukrainischen Parlaments, Ljudmila Denisowa. Als Beweismittel diente ihr angeblich eine Helpline, die eingerichtet wurde, um Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen zu melden. Ihre Erzählungen waren selbst für die ukrainische Regierung zu viel, die sie Ende Mai 2022 entließ.” Übersetzt mit Deepl.com

David Müller

Professor David Miller ist ein nicht ortsansässiger Senior Research Fellow am Centre for Islam and Global Affairs der Istanbul Zaim University und ehemaliger Professor für politische Soziologie an der University of Bristol. Er ist Rundfunksprecher, Autor und investigativer Forscher, Produzent der wöchentlichen Sendung Palestine Declassified auf PressTV und Co-Direktor von Public Interest Investigations, zu dem auch spinwatch.org und powerbase.info gehören. Er twittert @Tracking_Power.

