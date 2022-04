How Much Are We Prepared To Sacrifice To Help The US Win A Propaganda War Against Putin? ❖ There’s a very important question that we all need to be asking ourselves at this point in history, and that question is as follows: how much are we as a society willing to sacrifice so that the US government can win a propaganda war against Vladimir Putin? Let me explain.

Wie viel sind wir bereit zu opfern, damit die USA einen Propagandakrieg gegen Putin gewinnen können?



Von Caitlin Johnstone

16. April 2022

Es gibt eine sehr wichtige Frage, die wir uns alle an diesem Punkt der Geschichte stellen müssen, und diese Frage lautet: Wie viel sind wir als Gesellschaft bereit zu opfern, damit die US-Regierung einen Propagandakrieg gegen Wladimir Putin gewinnen kann?

Lassen Sie mich das erklären.

Ein viel zu wenig diskutierter Aspekt der jüngsten Eskalationsrunde der Zensur im Silicon Valley, die mit dem Beginn des Ukraine-Krieges begann, ist die Tatsache, dass es sich dabei um eine völlig beispiellose Ordnung des Zensurprotokolls handelt. Sie mag zwar all den anderen Wellen von Social-Media-Säuberungen und neuen Kategorien verbotener Inhalte ähneln, die wir erlebt haben, seit es nach der US-Wahl 2016 zur Mainstream-Doktrin wurde, dass Tech-Plattformen die Online-Sprache streng regulieren müssen, aber die Begründungen dafür weichen drastisch von den etablierten Mustern ab.

Was diese neue Zensur-Eskalation von ihren Vorgängern unterscheidet, ist, dass dieses Mal niemand vorgibt, dass dies im Interesse der Menschen geschieht. Bei der Zensur von Rassisten lautete das Argument, dass sie zu Hassverbrechen und rassistischen Belästigungen anstiften. Bei der Zensur von Alex Jones und QAnon lautete das Argument, dass sie zu Gewalt anstiften würden. Bei der Zensur von Covid-Skeptikern lautete das Argument, sie würden Fehlinformationen verbreiten, die tödlich sein könnten. Selbst bei der Zensur der Laptop-Geschichte von Hunter Biden wurde argumentiert, dass die Integrität der Wahlen vor Desinformationen möglicherweise ausländischen Ursprungs geschützt werden müsse.

Bei der Zensur im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg gibt es kein Argument, dass damit den Menschen geholfen werden soll. Es kann nicht behauptet werden, dass es den Ukrainern, Amerikanern oder sonst jemandem hilft, wenn man zulässt, dass falsche Dinge über diesen Krieg gesagt werden. Es gibt kein Argument dafür, dass das Bestreiten von Behauptungen über russische Kriegsverbrechen Amerikas demokratischen Prozessen schadet. Es heißt nur: “Wir können doch nicht zulassen, dass die Leute falsche Dinge über einen Krieg sagen, oder?”

Fragen Sie einen richtig gehirngewaschenen Liberalen, warum er die Zensur von jemandem unterstützt, der die US-Narrative über russische Kriegsverbrechen in Buka oder Mariupol bestreitet, und er wird Ihnen wahrscheinlich so etwas sagen wie “Nun, es ist Desinformation!” oder “Weil es Propaganda ist!” oder “Wie viel zahlt Putin Ihnen?”. Aber sie werden nicht in der Lage sein, genau zu artikulieren, welcher Schaden durch solche Äußerungen angerichtet wird, so wie sie es bei der Verteidigung der Zensur von Covid-Skeptikern oder der Gruppen, die für den letztjährigen Aufstand im Kapitol verantwortlich waren, tun konnten.

Das einzige Argument, das Sie hören werden, wenn Sie wirklich Druck ausüben, ist, dass sich die Vereinigten Staaten in einem Propagandakrieg mit Russland befinden und es im Interesse unserer Gesellschaft liegt, dass unsere Medieneinrichtungen den Vereinigten Staaten helfen, diesen Propagandakrieg zu gewinnen. Kalte Kriege werden zwischen Atommächten geführt, weil ein heißer Krieg die Vernichtung beider Nationen riskieren würde, so dass nur andere Formen des Krieges wie die psychologische Kriegsführung zur Verfügung stehen. Es gibt kein Argument dafür, dass diese neue Eskalation der Zensur Leben rettet oder Wahlen schützt, aber es gibt ein Argument dafür, dass sie dazu beitragen kann, die langfristigen Pläne der Vereinigten Staaten für den Kalten Krieg zu unterstützen.

Aber was bedeutet das genau? Es bedeutet, dass wir, wenn wir dieses Argument akzeptieren, wissentlich in eine Situation einwilligen, in der alle wichtigen Nachrichtenkanäle, Websites und Apps, auf die die Menschen schauen, um sich über die Welt zu informieren, nicht darauf ausgerichtet sind, uns wahre Dinge über die Realität zu erzählen, sondern darauf, Wladimir Putin in einem seltsamen Psychokrieg zu schlagen. Das bedeutet, dass wir alle Ambitionen aufgeben, eine auf Wahrheit basierende Zivilisation zu sein, die sich an Fakten orientiert, und stattdessen eine Existenz als eine auf Propaganda basierende Zivilisation akzeptieren, die darauf ausgerichtet ist, sicherzustellen, dass wir alle Gedanken denken, die Moskaus langfristigen strategischen Interessen schaden.

Und es ist einfach absolut verrückt, dass diese Entscheidung bereits für uns getroffen wurde, ohne dass öffentlich darüber diskutiert wurde, ob das die Art von Gesellschaft ist, in der wir leben wollen oder nicht. Sie sprangen direkt von “Wir zensieren Sprache, um Sie vor Gewalt und Viren zu schützen” zu “Wir zensieren Sprache, um unserer Regierung zu helfen, einen Informationskrieg gegen einen ausländischen Gegner zu führen”. Und das, ohne einen Ton zu sagen.

Die Klasse der Meinungsmacher hat mit ihren unerbittlichen und ständigen Forderungen nach immer mehr Zensur dazu beigetragen, den Weg für diesen reibungslosen Übergang zu ebnen, und seit Jahren sehen wir Anzeichen dafür, dass sie es als ihre Pflicht ansehen, einen Informationskrieg gegen Russland zu unterstützen.

Im Jahr 2018 sahen wir, wie eine BBC-Reporterin einen ehemaligen hochrangigen britischen Marineoffizier ermahnte, weil er spekulierte, dass der angebliche Chemiewaffenangriff in Duma, Syrien, eine Falschflagge war, eine Behauptung, für die wir jetzt dank der Whistleblower der Organisation für das Verbot chemischer Waffen Berge von Beweisen haben, die wahrscheinlich wahr sind. Die Reporterin begründete ihren Einwand gegen diese Äußerungen damit, dass “wir uns in einem Informationskrieg mit Russland befinden.”

“Angesichts der Tatsache, dass wir uns an so vielen Fronten in einem Informationskrieg mit Russland befinden, glauben Sie nicht, dass es angesichts Ihrer Position und Ihres Bekanntheitsgrades vielleicht nicht ratsam ist, dies so öffentlich zu sagen? Besteht nicht die Gefahr, dass Sie das Wasser trüben?”, fragte Annita McVeigh von der BBC Admiral Alan West nach seinen Ausführungen.

Ein ähnlicher Hinweis wurde einige Wochen später in den Massenmedien in einem Interview mit der ehemaligen Kandidatin der Grünen Partei, Jill Stein, gegeben, die von Chris Cuomo von CNN ermahnt wurde, weil sie die völlig unstrittige Tatsache hervorgehoben hatte, dass die USA bei der Einmischung in ausländische Wahlen ein äußerst eklatanter Übeltäter sind.

“Wissen Sie, das wäre ein Fall für Russland, nicht aus amerikanischer Sicht”, sagte Cuomo als Antwort auf Steins völlig zutreffende Äußerungen. “Natürlich ist Heuchelei im Spiel, viele große staatliche Akteure tun viele Dinge, von denen sie vielleicht nicht wollen, dass die Menschen sie wissen. Aber lassen Sie Russland sagen, dass die Vereinigten Staaten uns das angetan haben, und hier ist, wie sie es getan haben, also ist das ein faires Spiel.”

Das ist dasselbe, als würde man sagen: “Vergesst, was faktisch wahr ist. Sagen Sie keine wahren Dinge, die den russischen Interessen helfen könnten. Das ist die Aufgabe Russlands. Unsere Aufgabe hier auf CNN ist es, Dinge zu sagen, die den russischen Interessen schaden.

Wir können die Verbreitung der Idee, dass es die Aufgabe der westlichen Medien ist, Informationen im öffentlichen Interesse zu manipulieren, anstatt einfach nur die Wahrheit zu sagen, bis zu Donald Trumps Sieg bei der Präsidentschaftswahl 2016 zurückverfolgen. In dem wohl bedeutendsten politischen Moment in den USA seit dem 11. September 2001 und seinen Folgen kam die zustimmungsproduzierende Klasse zu dem Schluss, dass Trumps Wahl kein Versagen der Status-quo-Politik war, sondern ein Versagen der Informationskontrolle.

Im Oktober 2020, während des Hunter-Biden-Laptop-Skandals, beschrieb Stephen L. Miller vom Spectator, wie sich seit Clintons Niederlage 2016 ein Konsens unter der Mainstream-Presse herausgebildet hat, dass es ihre moralische Pflicht sei, Fakten vor der Öffentlichkeit zu verbergen, die zu Trumps Wiederwahl führen könnten.

“Seit fast vier Jahren schämen sich die Journalisten für ihre Kollegen und sich selbst wegen des Dilemmas, das ich ‘aber ihre E-Mails’ nennen möchte”, schreibt Miller. “Diejenigen, die pflichtbewusst über die schlecht getimten bundesstaatlichen Ermittlungen zu Hillary Clintons privatem Server und der Weitergabe von Verschlusssachen berichtet haben, wurden ausgestoßen und vom Tisch der coolen Medienleute verdrängt. Dass sie sich so sehr auf einen damals beachtlichen Skandal konzentrierten, wurde von vielen Medienvertretern als Fehler abgetan. Sie glauben, dass ihre Freunde und Kollegen dazu beigetragen haben, dass Trump ins Weiße Haus einziehen konnte, indem sie sich auf einen nichtssagenden Clinton-Skandal konzentrierten, obwohl sie eigentlich Trumps Schwächen hätten aufzeigen sollen. Das ist ein Fehler, den kein Journalist wiederholen möchte.”

Sobald “Journalisten” akzeptiert haben, dass ihre wichtigste Aufgabe nicht darin besteht, die Wahrheit zu sagen, sondern die Menschen davon abzuhalten, schlechte Gedanken über das politische System des Status quo zu denken, war es unvermeidlich, dass sie mit Begeisterung für mehr Internetzensur plädieren. Sie sehen es als ihre Pflicht an, weshalb die führenden Befürworter der Online-Zensur heute die Medienberichterstatter der Unternehmen sind.

Aber so sollte es nicht sein. Es gibt keinen legitimen Grund dafür, dass die Silicon-Valley-Vertreter der mächtigsten Regierung der Welt Menschen zensieren, weil sie mit dieser Regierung in Bezug auf einen Krieg nicht einverstanden sind, und doch geschieht genau das, und zwar in zunehmendem Maße. Es sollte uns alle alarmieren, dass es zunehmend akzeptabel wird, Menschen zum Schweigen zu bringen, nicht weil sie gefährliche Desinformation verbreiten oder gar Dinge sagen, die in irgendeiner Weise falsch sind, sondern einzig und allein, weil sie Dinge sagen, die den US-Infokrieg untergraben.

Es sollte absolut erlaubt sein, Dinge zu sagen, die mit dem mächtigsten Imperium der Geschichte in Bezug auf einen Krieg nicht übereinstimmen. Es sollte ihnen sogar erlaubt sein, schamlos falsche Dinge über diesen Krieg zu sagen, weil sonst nur noch die Mächtigen schamlos falsche Dinge über ihn sagen dürfen.

Die Meinungsfreiheit ist wichtig, nicht weil es schön ist, sagen zu können, was man will, sondern weil der freie Fluss von Ideen und Informationen die Mächtigen in Schach hält. Er gibt den Menschen die Möglichkeit, die Mächtigen zur Verantwortung zu ziehen. Und genau deshalb arbeiten die Mächtigen daran, ihn zu beseitigen.

Wir sollten es als ein großes, großes Problem ansehen, dass ein so großer Teil der Welt auf diese riesigen monopolistischen Sprachplattformen getrieben wurde, die Zensur in völliger Übereinstimmung mit der mächtigsten Machtstruktur der Welt betreiben. Das ist das genaue Gegenteil davon, die Macht zu kontrollieren.

Wie viel sind wir als Gesellschaft bereit, aufzugeben, damit die US-Regierung und ihre Verbündeten einen Propagandakrieg gegen Putin gewinnen können? Sind wir bereit, uns zu einer Zivilisation zu entwickeln, in der es bei jeder Information nicht in erster Linie darum geht, ob sie wahr ist oder nicht, sondern ob sie dazu beiträgt, Russland zu untergraben?

Dies ist eine Diskussion, die in Mainstream-Kreisen schon seit einiger Zeit geführt werden sollte, aber sie hat noch nicht einmal begonnen. Fangen wir damit an. Übersetzt mit Deepl.com

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, teilen Sie ihn bitte mit anderen, folgen Sie mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube, oder werfen Sie etwas Geld in mein Trinkgeldglas auf Ko-fi, Patreon oder Paypal. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du alles siehst, was ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, damit du eine E-Mail-Benachrichtigung für alles bekommst, was ich veröffentliche. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen.

