Ist das vielleicht schon die “Rache des Imperiums”? Ich erinnere mich nur alzugut an die Krankheitsverleumdungen gegen Präsident Putin… Evelyn Hecht-Galinski

Wilde Spekulationen um Erdoğans Gesundheit – Sprecher dementiert Herzinfarkt Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan musste am Mittwoch ein Live-Interview im türkischen Fernsehen abbrechen. Daraufhin entbrannten in den Medien Spekulationen über seinen Gesundheitszustand. Sein Sprecher gab am Mittwochabend Entwarnung. Verwirrung über den Gesundheitszustand des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan (69). Ein Sprecher der Regierung hat am Mittwochabend Spekulationen über einen Herzinfarkt und eine Einweisung ins Krankenhaus zurückgewiesen.

Wilde Spekulationen um Erdoğans Gesundheit – Sprecher dementiert Herzinfarkt

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan musste am Mittwoch ein Live-Interview im türkischen Fernsehen abbrechen. Daraufhin entbrannten in den Medien Spekulationen über seinen Gesundheitszustand. Sein Sprecher gab am Mittwochabend Entwarnung.

Quelle: AFP © Adem Altan

Verwirrung über den Gesundheitszustand des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan (69). Ein Sprecher der Regierung hat am Mittwochabend Spekulationen über einen Herzinfarkt und eine Einweisung ins Krankenhaus zurückgewiesen. Der Kommunikationsdirektor des Präsidenten, Fahrettin Altun, teilte am Mittwochabend Bilder von Tweets, die behaupteten, Erdoğan befinde sich im Spital. Dazu schrieb Altun: “Wir weisen solche unbegründeten Behauptungen bezüglich der Gesundheit des Präsidenten kategorisch zurück.” Erdoğan werde am Donnerstag per Videokonferenz an der Eröffnung des türkischen Kernkraftwerks Akkuyu teilnehmen. Der Vizepräsident Fuat Oktay sagte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, Erdoğan gehe es gut. Er fügte hinzu: “Wir stehen ständig in Kontakt. Er hat sich etwas erkältet.” Von der türkischen Regierung kam ebenfalls noch am Mittwochabend ein Dementi. Das türkische “Zentrum für Desinformationsbekämpfung” schrieb auf Twitter: “Die in einigen sozialen Medien verbreiteten Behauptungen, dass Präsident Erdoğan einen Herzinfarkt hatte und ins Krankenhaus eingeliefert wurde, entsprechen nicht der Wahrheit.” Auslöser der Spekulationen waren Probleme während eines Live-Interviews für das türkische Fernsehen. Gut zwei Wochen vor den Wahlen in der Türkei hatte Erdoğan am Mittwoch ein Live-Interview wegen kurzzeitiger gesundheitlicher Probleme unterbrochen. Nach einer kurzen Pause erschien der Staatschef wieder auf dem Bildschirm und sagte, er habe einen anstrengenden Wahlkampftag hinter sich. Er sprach von “Magenproblemen”. In diesem kurzen Videoausschnitt sieht man den fassungslosen Moderator nach dem Schwächeanfall von Erdoğan: Auf den sozialen Medien gab es jedoch unverifizierte Berichte, laut denen der Gesundheitszustand des türkischen Präsidenten wesentlich ernster sein soll. Erdoğan soll einen Herzinfarkt erlitten haben und im Krankenhaus behandelt worden sein, hieß es unter anderem. Auch wurde behauptet, dass er sich in einem kritischen Zustand befinde. Der US-Ableger des chinesischen Staatsfernsehens, CGTN America, sprach in einem Tweet am Mittwochabend ebenfalls von einem Herzinfarkt und dass die Ärzte seine Familie ins Krankenhaus gerufen haben sollen. Mittlerweile hat CGTN America seinen Post bei Twitter allerdings wieder gelöscht. Mehr zum Thema – Erdoğan empört: US-Botschafter traf sich mit Präsidentschaftskandidat der Opposition

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …