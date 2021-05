Bild: Former Media and Public Relations Officer at Al-Aqsa Mosque, Dr Abdullah Maarouf [Archive Photo]

We are seeing a major escalation in Jerusalem which could lead to a new Intifada The Palestinian issue is going through a very sensitive phase, represented by what is happening within the occupied city of Jerusalem and Al-Aqsa Mosque, where Israeli-installed barriers have been challenged by local Muslims seeking access to the Noble Sanctuary during the month of Ramadan.



Wir sehen eine große Eskalation in Jerusalem, die zu einer neuen Intifada führen könnte

Dr. Abdullah Maarouf im Interview mit Ahmad Hweidi

7. Mai 2021

Die Palästinenserfrage befindet sich in einer sehr sensiblen Phase, die durch die Geschehnisse in der besetzten Stadt Jerusalem und der Al-Aqsa-Moschee repräsentiert wird, wo die von Israel errichteten Barrieren von einheimischen Muslimen herausgefordert werden, die während des Monats Ramadan Zugang zum edlen Heiligtum suchen. Außerdem versucht Israel, die Bewohner des Viertels Sheikh Jarrah zu vertreiben und sie durch illegale Siedler zu ersetzen. Es kam und kommt immer wieder zu Zusammenstößen zwischen den einheimischen Bewohnern des palästinensischen Viertels und den Siedlern, die von den israelischen Besatzungstruppen unterstützt werden.

Es wurde auch dazu aufgerufen, dass extremistische zionistische Gruppen am Montag, dem 28. Ramadan, in die Al-Aqsa-Moschee stürmen sollen. Diejenigen, die hinter dem Komplott stehen, erwarten, dass Tausende von Extremisten dem Aufruf folgen werden, trotz der Heiligkeit dieser Moschee für die Palästinenser und in der Tat für Muslime auf der ganzen Welt.

Ich sprach mit dem ehemaligen Beauftragten für Medien und Öffentlichkeitsarbeit der Al-Aqsa-Moschee, Dr. Abdullah Maarouf, der jetzt Professor für islamische Geschichte an der Universität Istanbul 29. Mai ist. Wir diskutierten darüber, was in Jerusalem geschieht.

Ahmed Hweidi: Können Sie erklären, was im besetzten Jerusalem, im Viertel Sheikh Jarrah und in der Al-Aqsa-Moschee geschieht?

Dr. Abdullah Maarouf: Wir sehen einen zionistischen Versuch, eine neue Realität in der heiligen Stadt zu schaffen, einschließlich der gesegneten Al-Aqsa-Moschee. Das Projekt hat sich um 50 Jahre verzögert, gemäß der Vision der israelischen Besatzungsbehörden, die glauben, dass Jerusalem die Hauptstadt des Staates Israel ist. Sie sagten 2018, dass Israel ein jüdischer Staat ist, also versuchen die Behörden, die Demographie zu verändern, indem sie die einheimische palästinensische Bevölkerung vertreiben und jüdische Siedler ins Land holen. Mehr als ein Gebiet der Stadt ist davon betroffen.

Israel versucht schon seit langem, seine Kontrolle über Sheikh Jarrah durchzusetzen. Es ist Teil dessen, was die Usurpatoren das “Heilige Becken” nennen, ein Begriff, mit dem Israel das Gebiet bezeichnet, das die Altstadt und die Al-Aqsa-Moschee einschließt, sowie Silwan, den Ölberg und die Viertel Ras Al-Amud, Sheikh Jarrah und Al-Sawan. Sheikh Jarrah hat große Bedeutung für das israelische Judaisierungsprojekt. Die Besatzung hat es ganz oben auf ihre Prioritätenliste gesetzt.

Die Bewohner von Sheikh Jarrah sind bereits Flüchtlinge. Sie kamen dorthin, als ihre Städte und Ländereien 1948 besetzt wurden, und wurden 1956 durch ein Abkommen zwischen dem UN-Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) und der jordanischen Regierung in der Nachbarschaft angesiedelt. Sie mussten ihre Asylkarten abgeben, weil das Land von der jordanischen Regierung verwaltet wurde. Das Abkommen sah vor, dass das Land nach drei Jahren in den Besitz der Flüchtlinge übergeht; Dokumente, die den Besitz belegen, wurden ihnen ausgehändigt, aber aufgrund der damaligen Bürokratie erst nach dem Sechstagekrieg 1967.

Als Israel das Land ab Juni 1967 besetzte, fanden die Besatzungsbehörden ein Schlupfloch und sahen eine Gelegenheit, die Bevölkerung aus dem Gebiet zu vertreiben. Es wurden gefälschte Dokumente produziert, die “beweisen”, dass Siedlergruppen das Land besitzen.

Israelische Gerichte erkennen das Recht der Menschen in Sheikh Jarrah auf ihre Häuser und ihr Land nicht an, was zeigt, dass das Rechtssystem Teil des Problems ist, denn das Gericht spielt eine unterstützende Rolle bei dem Vorhaben, das “Heilige Becken” zu kontrollieren. Es ist ein großes Problem, vielleicht mehr politisch als juristisch. Trotzdem muss es vor den Internationalen Strafgerichtshof gebracht werden.

Die jordanische Regierung ist der Garant für die Bewohner, da sie das Land an die dort lebenden Palästinenser übergeben hat. Die Palästinensische Autonomiebehörde hat keine Autorität in der Stadt Jerusalem; Jordanien ist der Garant gemäß dem Oslo-Abkommen, also muss es die Verantwortung tragen, den Fall vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen, denn wir sind Zeugen eines Kriegsverbrechens, bei dem die Bewohner eines ganzen Viertels unter militärischer Besatzung von der Besatzungsmacht vertrieben werden, die ihre eigene Bevölkerung in das Viertel umzieht; das ist ein Kriegsverbrechen. Ich bin mir sicher, dass Sie das Video in den sozialen Medien gesehen haben, in dem ein Siedler zu einer palästinensischen Frau sagt: “Wenn ich dein Haus nicht stehle, wird es jemand anderes stehlen.”

Hinzu kommt, dass der 28. Ramadan in diesem Jahr auf den sogenannten “Jerusalem-Tag” im hebräischen Kalender fällt, der für Israelis sehr wichtig ist. Es ist der Tag, an dem sie der Besetzung Jerusalems im Jahr 1967 gedenken. Extremistische Siedlergruppen und die so genannten “Tempel”-Organisationen planen einen Massenaufmarsch von Tausenden von Siedlern am Edlen Heiligtum der Al-Aqsa-Moschee. Sie beabsichtigen, öffentlich auf dem Gelände der gesegneten Al-Aqsa zu beten und verstoßen damit gegen internationale Normen und Konventionen und sogar gegen die Vereinbarungen zwischen Israel und Jordanien sowie gegen die Absprachen von [US-Außenminister John] Kerry von 2015.

Solche extremistischen Gruppen wollen den Status quo in der Al-Aqsa-Moschee ändern und das allgemeine Bild ihrer gewaltsamen Übergriffe ändern, indem sie das “Recht” der Juden, in der Moschee zu beten, etablieren. Sie stürmten Al-Aqsa im Ramadan 2019 in einer symbolischen Aktion ohne Gebete, und erneut zwei Monate später am Eid Al-Adha, das mit einem jüdischen Gedenken an den “Tempelbrand” zusammenfiel. Die jüdischen Gebete in der Al-Aqsa-Moschee sollen in Anwesenheit von sehr hochrangigen Persönlichkeiten stattfinden, an deren Spitze die Rabbiner der extremistischen Siedlungen im Westjordanland und einige ehemalige Minister sowie die Anhänger des verstorbenen Terroristen Rabbi Meir Kahane stehen. Zusammen repräsentieren sie die extremsten Komponenten der israelischen Gesellschaft.

AH: Was erhofft sich Israel davon zu erreichen? Und warum gerade jetzt?

Dr. AM: Es zielt darauf ab, das auszunutzen, was es als eine goldene Gelegenheit sieht, die durch den Aufstieg der extremen Rechten bei den jüngsten israelischen Wahlen, bei denen sie sieben Sitze im Parlament gewann, und die Welle der arabischen Normalisierung mit dem Siedler-Kolonialstaat repräsentiert wird. Die Normalisierungsländer stehen nicht nur auf der Seite der israelischen Regierung, sondern auch auf der Seite der extremen Rechten in Israel; sie kaufen gerne Produkte aus den illegalen israelischen Siedlungen. Diese Länder haben auch rechtsextreme Siedlerfiguren beherbergt, aber nichts zur Verteidigung der Al-Aqsa-Moschee und Jerusalems gesagt und getan.

AH: Was sind die Auswirkungen dieser Ereignisse auf die palästinensische Frage im Allgemeinen und Jerusalem im Besonderen?

Dr. AM: Was die palästinensische Frage im Allgemeinen angeht, so durchläuft sie jetzt eine sehr kritische Phase, ohne dass eine Lösung in Sicht ist. Diese Angelegenheit ist in der Stadt Jerusalem noch offensichtlicher, wo die Palästinenser in der Stadt allein vor dem Rassismus und Extremismus der israelischen extremen Rechten stehen. Das Potenzial für eine große Katastrophe für das palästinensische Volk ist da. Gemeindeleiter, Religionsgelehrte, Journalisten, Schriftsteller und viele andere haben sich dazu geäußert; alle haben gesagt, dass Jerusalem und Palästina kurz davor stehen, in etwas sehr Ernstes zu explodieren. Das ist es, was die zionistische Besatzung mit ihrer Dummheit und Arroganz vorantreibt, die die übermäßige Sensibilität der Stadt Jerusalem in der islamischen und arabischen Welt nicht berücksichtigt. Wir müssen auch die Auswirkungen der Absage der für diesen Monat angesetzten palästinensischen Wahlen und die anhaltende politische Spaltung berücksichtigen.

AH: Wie sehen Sie die arabische und internationale Position und ihre Interaktion mit diesen Ereignissen, entweder offiziell oder auf einer populären Ebene?

Dr. AM: Die offizielle arabische Position ist immer noch nicht das, was man sich erhofft; es gibt niemanden, der auf der Seite des palästinensischen Volkes steht. Stattdessen stehen einige arabische Länder auf der Seite der israelischen Besatzung. Sie schickten Glückwunschbotschaften an Israel zum Jahrestag der Nakba 1948, Israels sogenanntem “Unabhängigkeitstag”. Das sendet eine klare Botschaft über die neuen politischen Ausrichtungen, die jetzt in einigen arabischen Hauptstädten vorherrschen.

Was die einfachen Leute betrifft, so ist ihre Interaktion klar und sehr gut bekannt. Ich glaube, dass die Jerusalem-Frage immer noch eine zentrale und sensible Angelegenheit für alle Araber und Muslime ist. Wir müssen aber bedenken, dass sie unter den konterrevolutionären Auswirkungen der großen Ereignisse in der arabischen Welt vor zehn Jahren gelitten haben, was ihre Fähigkeit schwächt, die Art von Unterstützung zu geben, die wir bei der Aqsa-Intifada vor 20 Jahren gesehen haben.

AH: Was sehen Sie für die Zukunft Jerusalems und seiner Bevölkerung?

Dr. AM: Ich erwarte eine große Eskalation und Konfrontation, und sie wird vielleicht nicht auf die Stadt Jerusalem beschränkt sein, aber das wird der Ausgangspunkt sein. Wir haben uns eigentlich daran gewöhnt, dass es bei den Zusammenstößen zwischen Jerusalemern und den israelischen Besatzungstruppen Höhen und Tiefen gibt. Wir befinden uns jetzt auf einem der Hochs, wobei eine Eskalation kaum zu vermeiden ist. Was auch immer passiert, ich glaube, dass Israel und seine Besatzung der größte Verlierer sein werden, weil sie sich sogar davor fürchten, “palästinensische Intifada” zu sagen. Wenn eine weitere Intifada entfacht wird, wird das ein sehr großes Problem für Israel sein.

Hinzu kommt, dass die politische Klasse Israels sehr gespalten ist und nicht in der Lage ist, ihre eigenen Angelegenheiten in Richtung Deeskalation mit den Jerusalemern zu lenken. Der Aufstieg der extremen Rechten ist meiner Meinung nach die Ursache dafür. Die Eskalation kann in Etappen oder auf einmal erfolgen; das hängt vor allem von der Art der Aktion und der Reaktion ab.

Ich denke, dass wir in den kommenden Jahren auch einen größeren israelischen Rückzug erleben werden, denn Jerusalem ist zu einem Schmerz in der Seite der Besatzung geworden, wobei die Menschen in der Stadt die einzigen Palästinenser sind, die eine eigene Identität haben, und es gibt keine Barrieren zwischen ihnen und Israel selbst. Der Rückzug kann durchaus ein israelischer Rückzug aus Jerusalem sein; wie und wann, weiß ich nicht. Ich glaube jedoch, dass er nicht mehr weit entfernt ist. Übersetzt mit Deepl.com

