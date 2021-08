Warum sollte das die “moralischste aller jüdischen-Verteidigungsarmeen denn tun? Solange sie von der heuchlerischen “Wertegemeinschaft” eilfertig unterstützt und werden, sieht zionistische Regime keinen Grund!

Bild: Angehörige des Palästinensers Hashem al-Shorafa, der bei einer israelischen Razzia im Norden von Gaza-Stadt getötet wurde, trauern während seiner Beerdigung am 20. Mai 2021 in Gaza-Stadt, Gaza. (Fatima Shbair/Getty Images)



Wird die israelische Armee jemals aufhören, Palästinenser zu töten?

Von Motasem A Dalloul

Gaza

13. August 2021

Angesichts der steigenden Zahl von Palästinensern, die von der israelischen Armee im besetzten Westjordanland getötet werden, warnte der Generalstabschef der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF), Generalleutnant Aviv Kochavi, die Soldaten kürzlich vor Fehleinschätzungen, wenn sie bei Zusammenstößen mit Palästinensern oder bei Razzien in deren Häusern, Höfen und Dörfern tödliche Gewalt anwenden. Kochavi sprach diese Warnung bei einem Treffen mit den Befehlshabern des IDF-Zentralkommandos aus und wies die Soldaten laut Haaretz direkt und deutlich an, die Zahl der bei Einsätzen getöteten Palästinenser zu verringern.

Um dies zu erreichen, wies er ranghöhere Offiziere an, sich an Operationen auf unterer Ebene zu beteiligen, um sicherzustellen, dass sein Befehl ausgeführt wird und dass tödliche Folgen nur aus Entscheidungen resultieren, die von ranghöheren Soldaten getroffen werden. Er betonte auch, dass die Offiziere, die sich nicht an die Regeln halten, bestraft werden.

Hintergrund ist, dass israelische Besatzungssoldaten in den letzten drei Monaten mehr als 40 Palästinenser getötet haben. In einigen Fällen nahmen die illegalen Siedler den Soldaten die Waffen ab und eröffneten das Feuer auf die Palästinenser. In anderen Fällen griffen die Siedler die Palästinenser an, bevor sie den Schutz der Soldaten suchten, die dann ebenfalls die Palästinenser angriffen.

“Wir werden euch unterstützen, wenn ihr euch an die Befehle haltet, aber wir werden keine Ausnahmen akzeptieren”, sagte Kochavi. “Wir werden euch unterstützen, wenn ihr euer Urteilsvermögen einsetzt, auch wenn es Fehler gibt, aber wir werden keine Rücksichtslosigkeit akzeptieren.”

Das sieht alles sehr positiv aus, aber wer entscheidet, was die Befehle sind? Sind sie klar und deutlich formuliert und stehen sie im Einklang mit den Menschenrechten und moralischen Normen? Wenn es solche Befehle und Einsatzregeln gibt, wie die israelische Armee behauptet, nach welchen Kriterien wird dann entschieden, ob ein Palästinenser es verdient, getötet zu werden oder nicht?

Wasserdichte Befehle und Richtlinien sind weit von der Realität entfernt. Sogar Kochavi selbst wies seine Offiziere darauf hin: “Sie operieren in einem überfüllten und rauen Umfeld, und oft ist nicht klar, wer ein Feind und wer ein Unschuldiger ist.”

Das war die “Komm-aus-dem-Gefängnis-frei”-Karte. Einerseits befahl er den Soldaten, aufzupassen und nicht so viele Palästinenser zu töten, andererseits sagte er, dass Fehler akzeptabel seien. Wie oft haben wir gehört, dass Ermittler der Armee die Tötung von Palästinensern als “Fehler” abgetan haben? Zu oft.

Der neue Leiter des IDF-Zentralkommandos, Generalmajor Yehuda Fuchs, hat den Einsatz tödlicher Waffen gegen die Palästinenser unterstützt. Jeder, der Israel bedroht, so sagte er, wird ohne zu zögern von “ausgebildeten tödlichen Kräften” angegriffen.

In Haaretz hob der israelische Journalist Yaniv Kubovich einen der Gründe hervor, warum israelische Beamte derzeit nicht glücklich über die Tötung von Palästinensern sind. Dabei geht es weder um ethische noch um moralische Erwägungen, sondern um das Interesse Israels, die Palästinensische Autonomiebehörde im besetzten Westjordanland inmitten des massiven öffentlichen Zorns gegen sie zu stärken. “Politiker und Sicherheitsbeamte kritisierten das Verhalten des Chefs des Zentralkommandos, Generalmajor Tomer Yadai, und anderer hochrangiger Mitarbeiter, das ihrer Meinung nach eine Eskalation im Westjordanland auslösen und die Bemühungen der Regierung um eine wirtschaftliche und politische Erholung der Palästinensischen Autonomiebehörde beeinträchtigen könnte”, schrieb Kubovich. Kurz gesagt, Israel befürchtet, dass die Palästinensische Autonomiebehörde durch eine echte palästinensische nationale Einheit ersetzt wird, die nicht bereit ist, mit den Besatzungsbehörden zusammenzuarbeiten.

Der Journalist nannte ein Beispiel für die ungerechtfertigte Tötung von Palästinensern durch Israel. Mohammed Al-Alami, 11, wurde getötet, als dreizehn Kugeln auf das Fahrzeug abgefeuert wurden, in dem er mit seiner Familie in der Nähe von Beit Ummar, nördlich von Hebron, saß. Eine der Kugeln traf den Jungen in die Brust.

Die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem untersuchte die Tötung. Sie berichtete, dass Muayad Al-Alami, ein 37-jähriger Einwohner von Beit Ummar, mit drei seiner Söhne zum Eingang des Dorfes fuhr: Mohammed, Anan, 9, und Ahmad, 5. “Der Vater bemerkte Soldaten am Militärposten und wendete das Auto. Nachdem er etwa 30 Meter gefahren war, drehte er um, und die Soldaten eröffneten das Feuer”, so B’Tselem. “Die Entscheidung, mitten in einem bewohnten Wohngebiet das Feuer auf das Auto zu eröffnen, war nicht gerechtfertigt, da keiner der Insassen eine Gefahr für die Soldaten oder andere Personen darstellte. Die von der israelischen Armee vorgebrachte Erklärung, die Soldaten hätten auf das Auto geschossen, nachdem sie die Insassen verdächtigt hätten, entspreche nicht den Tatsachen, so die Organisation.

B’Tselem bezeichnete diesen Vorfall als “abscheuliche Tötung eines 11-jährigen Jungen”, die “zeigt, wie gering der Wert des Lebens von Palästinensern in den Augen der Soldaten, ihrer Kommandanten und der politischen Entscheidungsträger ist”.

Das ist die Realität der offiziellen israelischen Institutionen. Das Leben der Palästinenser verdient keinen Respekt und keinen Schutz.

Ein weiteres Beispiel: Nach der Tötung von Mohammad Al-Tamimi in Hebron erklärte die israelische Armee, sie werde den Vorfall untersuchen. “Während der Unruhen warf ein palästinensischer Verdächtiger Steine in einer Weise, die einen der Soldaten tödlich bedrohte”, erklärte die IDF. “Der Soldat leitete ein Festnahmeverfahren ein, bei dem auch Schüsse auf den Verdächtigen abgegeben wurden.” Das war’s. Nicht mehr und nicht weniger. Für ” Verhaftungsmaßnahmen” lesen Sie “Schießbefehl”.

Laut B’Tselem sind offizielle Erklärungen und Verlautbarungen der Militärpolizei lediglich Mittel, um “Kritik zum Schweigen zu bringen, und diese Art von Untersuchung ist der erste Schritt zur Beschönigung des Vorfalls”.

In der Praxis bedeutet dies, dass jede Behauptung, die israelischen Besatzungsbehörden seien in irgendeiner Weise daran interessiert, die Zahl der von den IDF-Truppen getöteten Palästinenser zu verringern, unsinnig ist. Es ist ein Versuch, die Tatsache zu verschleiern, dass das Leben von Palästinensern für Israel keinen Wert hat.

Kein israelischer Soldat oder Beamter hat jemals eine angemessene Gefängnisstrafe für die Tötung eines Palästinensers erhalten. Das wird auch nie geschehen, solange die israelische Besatzung Palästinas besteht. Besatzungstruppen handeln nicht nach Moral und Menschenrechten; sie sind dazu da, die örtliche Bevölkerung zu unterdrücken, und wenn das bedeutet, sie zu töten, nun ja, dann gehört das eben zum Job.

In einem Leitartikel in Haaretz wurde dies ganz offen angesprochen: “Dass die Soldaten der israelischen Verteidigungsstreitkräfte schießwütig sind, ist eine bekannte Tatsache. Die einzige Möglichkeit, die Palästinenser zu schützen, besteht also darin, die militärische Besatzung durch Israel zu beenden und die IDF aus Palästina herauszuhalten. Übersetzt mit Deepl.com

