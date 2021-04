Mein geschätzter Freund, Joseph Massad hat in seinem neuen Artikel genau das Problem unserer Zeit skizziert, nämlich dass wir endlich eine Wirtschaftsdemokratie brauchen um den Kampf für Menschenrechte zu führen und zu gewinnen.

Bild: People chant slogans as they march during a student-led anti-government demonstration in Algeria’s capital Algiers on 20 April, 2021(AFP)

Wirtschaftsdemokratie ist das fehlende Glied im Kampf für die Menschenrechte

Von Joseph Massad

22. April 2021

Die allgemeine Weisheit definiert politische Demokratie in kapitalistischen, von Konzernen kontrollierten Staaten als politische Wahlen und politische Rechte, wobei Entscheidungen über die wichtigsten Fragen, die das Leben der Menschen betreffen – Nahrung, Wohnen, Arbeit, Gesundheit und Reichtum – außen vor bleiben.

Im Gegensatz dazu ist die Grundlage der Wirtschaftsdemokratie, dass jeder ein gleiches Mitspracherecht bei der gerechten Verteilung des Reichtums eines Landes unter den Bürgern haben sollte – nicht nur die Nicht-gewählten oder die wenigen Gewählten, die die wohlhabenden, nicht arbeitenden Klassen repräsentieren, die ihrerseits die Wirtschaft wie eine Diktatur führen.

Was die USA seit den frühen 1950er Jahren bekämpft haben – und auch heute noch bekämpfen – ist jeder Versuch einer wirtschaftlichen Demokratie in der Dritten Welt

Als sich nach dem Zweiten Weltkrieg das Ende des formellen Kolonialismus ausbreitete, verstanden die meisten asiatischen und afrikanischen Führer der Unabhängigkeitskämpfe, dass die politische Unabhängigkeit vom Kolonialismus nur dann sinnvoll sein konnte, wenn sie auch zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit vom Neokolonialismus führte, ohne die die Länder unter imperialistischer Wirtschaftsdiktatur bleiben würden. Führer wie Ghanas Kwame Nkrumah, Indonesiens Sukarno und Ägyptens Gamal Abdel Nasser, neben vielen anderen, versuchten, eine solche Unabhängigkeit und wirtschaftliche Demokratie zu erreichen.

Die Sowjetunion war ein großer Unterstützer dieser Bemühungen, die wirtschaftliche Kapazität der sich entkolonialisierenden Länder zu “entwickeln”, da dies der einzige Weg war, um Gesellschaften und Volkswirtschaften wieder aufzubauen, die durch den europäischen Kolonialismus solch “liberaler” Staaten wie Großbritannien, Frankreich, das präfaschistische Italien und Holland und weniger liberaler Staaten wie Deutschland, Portugal, Belgien, Spanien und das faschistische Italien verwüstet worden waren.

Die aufstrebenden Führer in Lateinamerika nach dem Zweiten Weltkrieg strebten eine ähnliche Politik an, um ein gewisses Maß an wirtschaftlicher Demokratie herbeizuführen, von Guatemalas Jacobo Arbenz bis zu Brasiliens Joao Goulart und Kubas Fidel Castro, um die prominentesten zu nennen.

Koloniale Plünderung

Als die wirtschaftliche Entwicklung und die Verstaatlichung der Ressourcen an Fahrt gewannen und begannen, die Schrecken der europäischen kolonialen Plünderung in den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen, Umverteilung des nationalen Reichtums, Beseitigung der Armut und Entwicklung der wirtschaftlichen Kapazität und Produktivität dieser Länder rückgängig zu machen, versuchten die USA, jede Anstrengung zu untergraben.

Sie arrangierten 1953 den Sturz von Premierminister Mohammad Mosaddegh, der versuchte, die Ölindustrie zu verstaatlichen und ihren Reichtum an das iranische Volk umzuverteilen, und setzten den Schah wieder ein. Bald darauf stürzten die USA Arbenz in Guatemala, der lediglich versuchte, einige Landreformen durchzuführen, um die Armut der mehrheitlich bäuerlichen Bevölkerung des Landes zu beseitigen.

1957 koordinierten die USA mit König Hussein von Jordanien einen Palastputsch, der den Premierminister Suleiman al-Nabulsi stürzte, der die politische und wirtschaftliche Entkolonialisierung seines Landes anstrebte. 1961 arrangierten die USA die Ermordung von Patrice Lumumba aus der Demokratischen Republik Kongo, der die wirtschaftliche Unabhängigkeit anstrebte, und ersetzten ihn durch den Ganoven und Dieb Mobutu als ihren Stellvertreter-Diktator.

1965 stürzten die USA Sukarno und arrangierten ein völkermörderisches Massaker an mehr als einer Million Indonesiern. Im Jahr 1966 stürzten sie Ghanas Nkrumah. Noch während sie ihre massiven Invasionen in Südostasien durchführten, stürzten die USA 1973 spektakulär Chiles Salvador Allende und läuteten das Zeitalter des Neoliberalismus ein.

Was die USA seit den frühen 1950er Jahren bekämpft haben – und auch heute noch bekämpfen – ist jeder Versuch einer wirtschaftlichen Demokratie in der Dritten Welt. Sie haben auch die politische Demokratie in der Dritten Welt bekämpft, aufgrund ihrer realistischen Befürchtung, dass lokale kommunistische oder sozialistische Parteien, die sich der Wirtschaftsdemokratie verschrieben haben, die Oberhand gewinnen und sowjetische Unterstützung erhalten würden.

Umfallen wie Dominosteine

Nachdem Allende gestürzt wurde, wurden neoliberale Ökonomen der University of Chicago, Jünger von Milton Friedman, mit der Leitung des wirtschaftlichen Reichtums Chiles beauftragt und machten Allendes Politik rückgängig. Ägypten unter dem Regime von Anwar Sadat war das nächste neoliberale Experiment, das viele der wirtschaftlichen Errungenschaften von Nasser zunichte machte.

Überall in der Dritten Welt fielen die Wohlfahrtsstaaten wie Dominosteine – besonders nach dem Aufkommen von Ronald Reagan in den USA und Margaret Thatcher in Großbritannien und dem Auferlegen des so genannten Washingtoner Konsenses durch die Weltbank und den Internationalen Währungsfonds (IWF), der Sparmaßnahmen, Deregulierung, Handelsliberalisierung und die Privatisierung von öffentlichem Vermögen forderte.

Doch diese Transformationen verliefen nicht friedlich. Die Völker Asiens, Afrikas und Lateinamerikas kämpften in den 1970er Jahren weiter für wirtschaftliche Demokratie. Mehrere revolutionäre Versuche waren zunächst erfolgreich – in Äthiopien, in ganz Südostasien, in Afrikas portugiesischen Kolonien Angola, Mosambik und Guinea-Bissau, in Afghanistan und Iran, in Nicaragua und in Rhodesien-Zimbabwe. Andere wurden in den 1980er Jahren mit solcher Grausamkeit niedergeschlagen, wie in El Salvador und Guatemala, dass sie sich nie wieder erholten. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 gab es keine Macht mehr, die diejenigen unterstützen konnte, die wirtschaftliche Unabhängigkeit von den Plünderungen des imperialen Kapitals anstrebten.

Auf der ideologischen Ebene ertränkten die imperialistischen liberalen Mächte die Welt im liberalen Diskurs der Menschenrechte, einer Waffe, die ursprünglich entwickelt wurde, um die Sowjetunion und die Länder der Dritten Welt zu bekämpfen, die nach wirtschaftlicher Demokratie und Unabhängigkeit strebten. Seit den 1970er Jahren hatte der Westen diesen Diskurs mit Tausenden von westlich finanzierten Nichtregierungsorganisationen zementiert, die lokale, basisdemokratische politische und Arbeiterorganisationen rund um den Globus durch eine vom Westen geförderte “Zivilgesellschaft” verdrängten.

Diese Menschenrechts-NGOs hören nicht auf, die “Menschenrechts”-Verletzungen durch anti-koloniale Regime zu verurteilen, die die Wirtschaftsdemokratie forcierten, während sie sich zu den Verletzungen und der Aufhebung der einstigen wirtschaftlichen Rechte der Bürger durch die neoliberalen Regime, die sie ablösten, meist bedeckt halten.

Die Verletzung von Menschenrechten

Im Einklang mit der neoliberalen kapitalistischen Ökonomie klammert das Menschenrechtsverständnis der USA und der EU die wirtschaftlichen Rechte aus seiner Definition aus, so wie ihre wichtigsten wirtschaftlichen Instrumente – die Weltbank und der IWF – weltweit Verwüstung anrichten. Andernfalls wären die USA selbst ein großer Menschenrechtsverletzer, da sie ihrer Bevölkerung eine allgemeine kostenlose Gesundheitsversorgung, kostenlose Hochschulbildung, kostenlose Kinderbetreuung, das Recht auf Arbeit und das Recht auf Wohnung verweigern. Westliche Menschenrechtsorganisationen zählen solche Trivialitäten nicht zu den “Menschen”-Rechten.

Der Untergang der Sowjetunion war die größte Errungenschaft der imperialen Politik und des Neoliberalismus. Letzterer wurde der ehemals sozialistischen Welt sofort aufgezwungen, was die wirtschaftliche Unabhängigkeit von kapitalistischer Ausbeutung zunichte machte und die Mehrheit der Völker Osteuropas verarmen ließ.

Ich vermute, dass in freien, liberalen Wahlen Leute wie Mubarak, Ben Ali und der König von Jordanien vom Volk frei gewählt würden, so wie im Westen regelmäßig Feinde der armen Mehrheit gewählt werden

Folglich wurde nach 1990-91 das westliche Eintreten für die politische Demokratie möglich, nachdem der Westen sichergestellt hatte, dass sie nicht mehr zu einer wirtschaftlichen Demokratie führen würde. Da es meist keine Kräfte mehr gab, die erfolgreich wirtschaftliche Demokratie fordern und freie Wahlen gewinnen konnten, begann der Westen, die politische Demokratie in ganz Osteuropa und sogar in Asien, Afrika und Lateinamerika zu unterstützen, und zwar mit der Macht des lokalen und internationalen Geldes.

Das bedeutet natürlich nicht, dass die westliche Unterstützung für die Diktatur nachließ. Die spektakuläre Unterstützung des Westens für den Sturz gewählter Regierungen in Venezuela, ganz zu schweigen von den Regierungen in Bolivien und Ecuador, wo die Anwärter auf eine Wirtschaftsdemokratie trotz westlicher Intervention gewannen, stechen hervor.

Dennoch ließ der westliche Widerstand gegen die politische Demokratie im Globalen Süden deutlich nach. Ein Beispiel dafür ist das Ende der Apartheid in Südafrika 1994, das zugelassen wurde, weil es nur “politische Demokratie”, nicht aber eine wirtschaftliche Umverteilung des Reichtums bewirken konnte, auf die der Westen bestand, die nicht Teil des Deals sein konnte.

Diese Unterstützung der politischen Demokratie im Globalen Süden wurde möglich, weil, wie in den USA selbst, lokale Finanzeliten und die Unterstützung und Manipulation lokaler Wahlen durch die USA fast immer sicherstellen konnten, dass die Gewählten engagierte Agenten des US-, britischen und EU-Neoliberalismus und der imperialen Interessen sind.

Stellvertreter-Diktatoren

In diesem Kontext kämpften die USA während der arabischen Aufstände von 2011 nicht mit aller Macht darum, alle ihre Stellvertreter-Diktatoren an der Macht zu halten, und beschlossen, potenziellen Alternativen an den Orten eine Chance zu geben, an denen sie konkurrierende Kräfte ausmachen konnten, die sich der US-Version von politischer Demokratie, Neoliberalismus und Menschenrechten verpflichtet fühlten, nicht aber der wirtschaftlichen Demokratie.

Nachdem die USA die zentrale Frage der wirtschaftlichen Demokratie und Unabhängigkeit effektiv von der politischen Agenda gestrichen hatten, beherrschte die Kultur des westlichen Liberalismus und der Menschenrechte den gesamten politischen Diskurs der Eliten und der Intelligenz der Dritten Welt – ganz zu schweigen von Osteuropa.

Die lokalen, vom Westen unterstützten Autokraten und Finanzeliten haben verstanden, dass sie im Zeitalter des Neoliberalismus und der von ihm verursachten Armut und ohne wirtschaftliche Bestechung der Bevölkerung nur eine theatralische Show politischer demokratischer Repräsentation zulassen können, ohne ein ernsthaftes Bekenntnis zu liberalen “Menschen”-Rechten. NGOs stellen sich dieser Rhetorik jedoch oft entgegen, indem sie unterschiedliche Versionen liberaler, kaiserlich sanktionierter Menschenrechte (lies: politischer Rechte) als notwendig postulieren.

Dies ist zur Agenda des Kampfes zwischen westlich finanzierten NGOs, die organisch mit der lokalen liberalen Opposition und den sie unterstützenden Finanzeliten verbunden sind, und westlich unterstützten lokalen Dienern autokratischer Regime und deren elitären Verbündeten geworden. In der Tat fordern selbst ehemalige Sozialisten in vielen dieser Länder jetzt “Menschenrechte” und “politische” Demokratie, womit sie “freie Wahlen” meinen, als Gegenmittel zu Diktatur und wirtschaftlicher Verwüstung.

Das postkoloniale Indien, das von westlichen Liberalen oft als Modell für eine liberale politische Demokratie angepriesen wird, hat nur massive Armut und wirtschaftliche Diktatur für seine Bevölkerung erreicht, zusammen mit massiver polizeilicher Unterdrückung der Armen und Unterdrückten.

In der Tat, mit der Anwendung neoliberaler Politik im Westen selbst – und der massiven Repression, die sie in den letzten Jahren hervorgebracht hat, zusätzlich zum Entlarven der US-amerikanischen “Demokratie” als eine von Konzernen und der Elite kontrollierte Farce – ragt der Westen auch kaum als nachahmenswertes Beispiel heraus. Es sind nur die Gesetze und Vorschriften, die während der Ära des Wohlfahrtsstaates eingeführt wurden und die jetzt ausgehöhlt werden, die einen Teil der Verantwortlichkeit aufrechterhalten, die in diesen Ländern noch existiert.

Gegen den Neoliberalismus

Im Gegensatz zu den Liberalen des so genannten “Arabischen Frühlings” ist das, was Ägypter oder Tunesier unterdrückt, nicht, dass sie Leute wie Hosni Mubarak oder Zine El Abidine Ben Ali nicht frei wählen können; noch fühlen sich Jordanier unterdrückt, weil sie ihren König oder Premierminister nicht wählen können.

Was die Mehrheit der Völker der Welt unterdrückt, ist die Armut und das Fehlen von bezahlbarer Bildung, Gesundheitsfürsorge, Arbeitsplätzen und angemessenem Wohnraum. Ich vermute, dass in freien, liberalen Wahlen Leute wie Mubarak, Ben Ali und der König von Jordanien alle frei von der Bevölkerung gewählt würden, so wie die Feinde der armen Mehrheit im Westen, besonders in den USA, regelmäßig gewählt werden.

Was der westliche Imperialismus in den letzten vier Jahrzehnten erreicht hat, ist die Beseitigung des einzigen Punktes auf der Tagesordnung, der die Unterdrückung der Mehrheit der Völker unseres Planeten beseitigen könnte – nämlich die Wirtschaftsdemokratie – und dessen Ersetzung durch den nicht bedrohlichen Ruf nach “freien Wahlen” und einer schwammigen Vorstellung von individuellen, kaiserlich sanktionierten “Menschenrechten”, die darauf abzielen, die Wirtschaftsdiktatur zu stärken, anstatt sie aufzuheben.

Die Nutznießer dieser Agenda geben sich ständig als Verteidiger des Volkes aus, doch sie verteidigen alle außer der armen Mehrheit. Die erste Aufgabe, die vor denjenigen liegt, die sich wirklich gegen die neoliberale Wirtschaftsdiktatur stellen, ist es, eine Strategie zu entwickeln und darauf hinzuarbeiten, die Wirtschaftsdemokratie wieder ins Zentrum des globalen Kampfes zu rücken. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Intellektuellengeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan, Desiring Arabs, The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt.

