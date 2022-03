https://electronicintifada.net/blogs/asa-winstanley/wretch-32-and-anwar-hadid-reject-israel-lobby-bid-delete-lowkey

Prominente, darunter Wretch 32 und Anwar Hadid, fordern Spotify auf, Lowkey nicht zu löschen. (Vantagenews/SF/Famous)

Wretch 32 und Anwar Hadid weisen Antrag der Israel-Lobby auf Löschung von Lowkey zurück

Von Asa Winstanley



28. März 2022





Die britische Pro-Israel-Lobbygruppe We Believe in Israel hatte vergangene Woche den Streaming-Riesen Spotify aufgefordert, seine Musik zu löschen, insbesondere den 2010 veröffentlichten Song “Long Live Palestine Part 2”.

Doch zahlreiche Künstler haben sich in einem offenen Brief für ihn eingesetzt.

Musiker und Prominente haben sich zur Unterstützung des Rappers und Palästina-Solidaritätskämpfers Lowkey geäußert. Der Brief, der von The Electronic Intifada eingesehen wurde, ist von den Rappern Wretch 32 und Ghetts, dem Model Anwar Hadid, dem Schauspieler Michael Malarkey, dem Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters und dem Hip-Hop-DJ Charlie Sloth unterzeichnet worden. Die Unterzeichner fordern Spotify und alle anderen Plattformen auf, sich nicht den Interessengruppen zu beugen, die seine Musik lieber entfernt sähen, als sich mit den Themen auseinanderzusetzen, auf die er hinweist”. Der Brief beschreibt Lowkey als “Ziel einer koordinierten Verleumdungskampagne, die darauf abzielt, ihn zu dämonisieren, zu diffamieren und zu deplattieren.” “Lowkeys Musik hat Millionen von Menschen auf der ganzen Welt inspiriert und ermutigt und bei vielen das Interesse an den Themen geweckt, die er in seiner Arbeit anspricht”, erklären die Unterzeichner. “Als unermüdlicher Verfechter der palästinensischen Menschenrechte ist er eine Zielscheibe für viele, die lieber hätten, dass seine Botschaft nicht gehört wird.” Anwar Hadid ist der Sohn des palästinensischen Immobilienmagnaten Mohamed Hadid und der jüngere Bruder der Supermodels Gigi und Bella Hadid.



Die anderen Unterzeichner des Briefes sind: Die preisgekrönte Filmemacherin Farah Nabulsi, der Komiker und Schauspieler Guz Khan, der Boxer Billy Dib, die preisgekrönten Musiker Ana Tijoux und FredWreck, der Künstler und Musikproduzent Bu Kolthoum, der Sänger Maverick Sabre, die Rapper Avelino, K Koke und Styles P, der Musiker Narcy, Mr Hudson, Khxled Siddiq und Blay Vision, der Plattenproduzent Dexplicit, die Regisseure Charlie Sarsfield und Chirolles Khalil, der Schauspieler Aymen Hamdouchi, der Moderator und Schauspieler Mim Shaikh sowie die Kreativdirektoren und Fotografen Zekaria al-Bostani und Elliot Hensford. Seitdem letzte Woche die jüngste Kampagne der Israel-Lobby gegen Lowkey bekannt wurde, hat es in den sozialen Medien eine Flut von Unterstützungsbekundungen für den Rapper und Aktivisten gegeben. We Believe in Israel hat eng mit der israelischen Regierung zusammengearbeitet. Im Jahr 2019 führte die von der israelischen Regierung betriebene Online-Trollarmee Act.IL die Gruppe als einen ihrer Partner auf. Eine der jüngsten Kampagnen der Gruppe ist eine Petition gegen ein Waffenembargo gegen Israel. Am Montag teilte die Gruppe mit, sie habe “über 500” Unterschriften für eine Petition gesammelt, in der Spotify aufgefordert wird, “extrem israelfeindliche Inhalte” zu löschen. Luke Akehurst, Direktor von We Believe in Israel, sagte letzte Woche gegenüber The Jewish News – einer antipalästinensischen Publikation – dass “die Präsenz von Lowkeys Musik besonders beleidigend ist”. Akehurst betonte, seine Gruppe werde sich dafür einsetzen, dass Lowkeys Aufnahmen von dem Streaming-Riesen gelöscht werden. Übersetzt mit Deepl.com

Lowkey ist ein britisch-irakischer Hip-Hop-Künstler, Akademiker, politischer Aktivist und Gastgeber von MintPress-Videos und -Podcasts. Als Musiker hat er mit den Arctic Monkeys, Wretch 32, Immortal Technique und Akala zusammengearbeitet. Er ist Schirmherr der Stop The War Coalition, der Palestine Solidarity Campaign, des Racial Justice Network und des von Jeremy Corbyn gegründeten The Peace and Justice Project.

