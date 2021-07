Wut, als Israels Lapid Antisemitismus neu definiert

Von Mazal Mualem

Viele in Israel waren verärgert über eine Rede von Außenminister Yair Lapid, der sagte, dass Antisemitismus den Hass auf jede Randgruppe bedeuten sollte, nicht nur auf Juden.

19. Juli 2021

Außenminister Yair Lapid hielt am 14. Juli eine kurze, aber umstrittene Rede vor dem 7th Global Forum on Combatting Antisemitism, und seine Äußerungen sind immer noch Gegenstand hitziger Debatten und Diskussionen.

Lapids zahlreiche Kritiker, angeführt vom ehemaligen Premierminister Benjamin Netanjahu, argumentierten, dass die Rede dem Kampf gegen Antisemitismus schade. Politiker und Meinungsmacher, vor allem von der Rechten, nannten die Äußerungen Lapids “seltsam” und “postmodern” und behaupteten, dass sie direkt in die Hände derjenigen spielten, die die Existenz des Phänomens Antisemitismus leugnen.

Im Gegensatz dazu lobten andere, was sie als eine bahnbrechende Rede bezeichneten, die mit dem alten, vertrauten Paradigma der jüdischen Opferrolle brach. In diesem Sinne habe Lapid zum Kampf gegen den Antisemitismus beigetragen, sagten sie.

Lapid ist der Sohn des ehemaligen Justizministers Tommy Joseph Lapid, einem Holocaust-Überlebenden, der einen Großteil seiner Zeit mit der Bekämpfung des Antisemitismus verbracht hat, und kann daher nicht beschuldigt werden, aus Bosheit zu handeln. Als Journalist und Autor ist Lapid ein geschickter Wortschöpfer, der es versteht, komplexe Ideen zugänglich zu machen, und das tat er auch in seiner Rede.

Lapid begann mit den Worten: “Es ist Zeit, dass wir die richtige Geschichte über Antisemiten erzählen. Es ist an der Zeit, dass wir der Welt sagen, womit wir konfrontiert sind.” Dann erklärte er: “Antisemiten gab es nicht nur im Ghetto in Budapest. Die Antisemiten waren die Sklavenhändler, die angekettete Sklaven ins Meer geworfen haben. Die Antisemiten waren die Hutu-Stammesangehörigen in Ruanda, die die Tutsis abschlachteten. Die Antisemiten sind jene Muslime, die im letzten Jahrzehnt mehr als 20 Millionen Mitmuslime getötet haben. Die Antisemiten sind der Islamische Staat und Boko Haram.”

Lapid wandte sich dann dem Kern seiner Argumentation zu: “Der moderne Antisemitismus, mit dem wir es heute zu tun haben, existiert überall. Um ihn zu bekämpfen, brauchen wir Verbündete. Wir müssen jeden rekrutieren, der dagegen ist, dass Menschen wegen ihres Glaubens, ihrer sexuellen Identität, ihrer Herkunft oder ihres Geschlechts verfolgt werden. … Antisemitismus ist Rassismus, also lasst uns mit allen reden, die gegen Rassismus sind. Antisemitismus ist Extremismus, also lasst uns mit allen zusammenarbeiten, die Angst vor Extremismus haben. Antisemitismus ist Hass auf Außenseiter, also lasst uns mit allen zusammenarbeiten, die jemals ein Außenseiter waren und ihnen sagen: Dies ist auch euer Kampf. Wenn ihr uns heute nicht helft, gegen Antisemitismus zu kämpfen, könnte jemand in der Zukunft auf euer Kind schauen und sagen: ‘Ich hasse ihn, ich will ihn tot sehen.'”

Der Außenminister verfolgte zweifellos einen neuen Ansatz, um weltweit Unterstützung für den Kampf gegen Antisemitismus zu gewinnen. Er unterschied sich deutlich von dem Ansatz, den Generationen von israelischen Führern von links und rechts und fast alle jüdischen Organisationen auf der ganzen Welt verfolgten: den Antisemitismus von allen anderen Formen des Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit zu unterscheiden.

Der ehemalige Premierminister Benjamin Netanjahu, jetzt Oppositionsführer, ist der Sohn des bekannten Historikers Benzion Netanjahu, dessen akademische Karriere sich auf die Juden unter der spanischen Inquisition konzentrierte. Empört griff Netanjahu Lapid in einem langen Facebook-Post an, in dem er seine Rede als “skandalös” bezeichnete.

Er schrieb: “Lapid machte diese Woche einen großen Fehler, als er ein sehr begrenztes und oberflächliches Verständnis des Konzepts des Antisemitismus anbot und feststellte, dass es nicht der Hass auf Juden ist, sondern der Hass auf alle Menschen, wer auch immer sie sind. Während der Hass auf Juden, oder ‘Antisemitismus’, Teil eines gesamtmenschlichen Phänomens der Fremdenfeindlichkeit ist, unterscheidet er sich in seiner Intensität, in der Tatsache, dass er seit Jahrtausenden besteht und in der Vorstellung, dass diese mörderische Ideologie über Generationen hinweg den Grundstein für die Bemühungen gelegt hat, das jüdische Volk auszurotten.” Netanjahu fuhr fort: “Das war eine skandalöse und unverantwortliche Aussage, die die Geschichte verzerrt und den Begriff des Antisemitismus jeglichen Inhalts entleert.”

Auch internationale jüdische Organisationen zeigten sich von der neuen Haltung des Außenministers überrascht und desavouierten sie umgehend. Der Vorsitzende der Zionistischen Weltorganisation, Yaakov Hagoel, erklärte: “Antisemitismus ist der Hass auf Juden, weil sie Juden sind. Millionen von Juden wurden im Namen des Antisemitismus abgeschlachtet. Es ist eine Ideologie des brodelnden Hasses und eine etablierte Ideologie, die sich in Pogromen und antijüdischen Ausschreitungen in so ziemlich jedem Zentrum jüdischen Lebens niedergeschlagen hat.”

Dan Illuz, der die Zionistische Organisation Amerikas in Israel vertritt, warf Lapid vor, den “Israel-Hassern” in die Hände zu spielen: “Es ist nicht nur unverantwortlich. Es stellt eine echte Gefahr für den Krieg dar, den wir Tag für Tag gegen den Antisemitismus führen.” Er wandte sich direkt an Lapid und sagte: “Als Außenminister des Staates Israel haben Sie eine Rede gehalten, die den Interessen des jüdischen Volkes völlig zuwiderläuft. Sie haben unsere Fähigkeit beschädigt, gegen Antisemitismus auf dem Campus, in internationalen Organisationen, in Regierungen und in Institutionen zu kämpfen.”

Aber andere lobten Lapid für seine Rede, darunter Nir Guntaz von Haaretz, der die Rede “ein grundlegendes Ereignis in der Geschichte Israels und vielleicht sogar in der Geschichte des jüdischen Volkes” nannte. Er sagte: “Ich kann mich nicht erinnern, wann ein israelischer Führer von so hohem Rang wie Lapid … mit solcher Klarheit behauptet hat, dass der Hass auf Juden sich nicht von jedem anderen Hass gegen jede andere Religion oder Nationalität unterscheidet. Und als eine Ableitung dieser Idee ist nichts einzigartig am jüdischen Volk, außer der Einzigartigkeit, die es sich selbst zuschreibt.”

Lapid verteidigte sich: “In den letzten Tagen haben Vertreter der radikalen Rechten die Rede angegriffen, die ich vor dem Global Forum on Antisemitism in Jerusalem gehalten habe. Es stellt sich heraus, dass es nicht nur die israelische Gesellschaft ist, die diese Leute zu ruinieren versuchen. Sie sind sogar bereit, Antisemiten zu helfen, um politisch zu punkten.”

Ob Lapid die Intensität der Kontroverse, die seine Äußerungen auslösten, vorausgesehen hat oder nicht, er hat eine neue Debatte über den besten Weg, Antisemitismus zu bekämpfen, angestoßen und eine ganz neue Herangehensweise an diesen Kampf signalisiert.