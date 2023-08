Central Asia is the prime battlefield in the New Great Game So long as Russia and China remain the region’s dominant political and economic powers, the Central Asian heartland will remain a US and EU target for threats, bribes, and color revolutions.



Photo Credit: The Cradle

Solange Russland und China die dominierenden politischen und wirtschaftlichen Mächte der Region bleiben, wird das zentralasiatische Kernland ein Ziel der USA und der EU für Drohungen, Bestechungsgelder und farbige Revolutionen bleiben.

Zentralasien ist das Hauptschlachtfeld im New Great Game

Von Pepe Escobar

18. August 2023

Samarkand, Usbekistan – Das historische Kernland – oder Zentraleurasien – ist bereits jetzt und wird auch in Zukunft das Hauptschlachtfeld im New Great Game sein, das zwischen den Vereinigten Staaten und der strategischen Partnerschaft zwischen China und Russland ausgetragen wird.

Das ursprüngliche Great Game, bei dem das britische und das russische Imperium Ende des 19. Jahrhunderts gegeneinander antraten, hat sich nie aufgelöst, sondern lediglich in die Entente USA-Großbritannien gegen die UdSSR und später in die Entente USA-EU gegen Russland metastasiert.

Nach dem von Mackinder entworfenen geopolitischen Spiel, das das kaiserliche Großbritannien 1904 konzipierte, ist das Kernland der sprichwörtliche „Dreh- und Angelpunkt der Geschichte“, und seine wiederbelebte historische Rolle im 21. Jahrhundert ist so relevant wie in den vergangenen Jahrhunderten: eine wichtige Triebkraft der entstehenden Multipolarität.

Kein Wunder also, dass alle Großmächte im Kernland/Zentraleurasien am Werk sind: China, Russland, die USA, die EU, Indien, der Iran, die Türkei und in geringerem Maße auch Japan. Vier der fünf zentralasiatischen Länder sind Vollmitglieder der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO): Kasachstan, Usbekistan, Kirgisistan und Tadschikistan. Und einige von ihnen, wie Kasachstan, könnten bald Mitglieder von BRICS+ werden.

Der wichtigste direkte geopolitische Kampf um Einfluss im Kernland ist der zwischen den USA und Russland und China an unzähligen politischen, wirtschaftlichen und finanziellen Fronten.

Der imperiale Modus Operandi bevorzugt – was sonst – Drohungen und Ultimaten. Erst vor vier Monaten bereisten Abgesandte des US-Außenministeriums, des Finanzministeriums und des Office of Foreign Affairs Control (OFAC) das Heartland mit einem ganzen Paket von „Geschenken“, d. h. unverhohlenen oder kaum verhüllten Drohungen. Die Kernbotschaft: Wenn Sie Russland in irgendeiner Weise „helfen“ oder sogar mit ihm Handel treiben, werden Sie mit Sekundärsanktionen belegt.

Informelle Gespräche mit Unternehmen in den usbekischen Städten Samarkand und Buchara sowie mit Kontakten in Kasachstan lassen ein Muster erkennen: Jedem scheint klar zu sein, dass die Amerikaner alles tun werden, um das Kernland/Zentralasien mit Waffengewalt zu halten.

Könige der antiken Seidenstraßen

Es gibt kaum einen wichtigeren Ort im Kernland, um das aktuelle Machtspiel zu beobachten, als Samarkand, das sagenumwobene „Rom des Ostens“. Wir befinden uns hier im Herzen des antiken Sogdiana – dem historischen Handelsknotenpunkt zwischen China, Indien, Parthien und Persien, einem immens wichtigen Knotenpunkt für ost-westliche Kulturtrends, Zoroastrismus und vor-/nachislamische Vektoren.

Vom 4. bis zum 8. Jahrhundert waren es die Sogdier, die den Karawanenhandel zwischen Ostasien, Zentralasien und Westasien monopolisierten und Seide, Baumwolle, Gold, Silber, Kupfer, Waffen, Aromastoffe, Pelze, Teppiche, Kleidung, Keramik, Glas, Porzellan, Schmuck, Halbedelsteine und Spiegel transportierten. Gerissene sogdische Kaufleute nutzten den Schutz vor nomadischen Dynastien, um den Handel zwischen China und Byzanz zu festigen.

Die meritokratische chinesische Elite, die in sehr langen historischen Zyklen denkt, ist sich all dessen bewusst: Das ist eine der Haupttriebfedern des Konzepts der Neuen Seidenstraße, offiziell bekannt als BRI (Belt and Road Initiative), das vor fast zehn Jahren von Präsident Xi Jinping in Astana, Kasachstan, angekündigt wurde. Peking plant, die Verbindung zu seinen westlichen Nachbarn wiederherzustellen, um so den Weg zu mehr paneurasischem Handel und Konnektivität zu ebnen.

Peking und Moskau haben komplementäre Schwerpunkte, wenn es um die Beziehungen zum Kernland geht – immer unter dem Prinzip der strategischen Zusammenarbeit. Beide engagieren sich seit 1998 in der regionalen Sicherheits- und Wirtschaftszusammenarbeit mit Zentralasien. Die 2001 gegründete SOZ ist ein konkretes Produkt der gemeinsamen russisch-chinesischen Strategie und eine Plattform für einen kontinuierlichen Dialog mit dem Kernland.

Wie die verschiedenen zentralasiatischen „Stans“ darauf reagieren, ist eine Frage der verschiedenen Ebenen. Tadschikistan beispielsweise, das wirtschaftlich schwach ist und als Lieferant billiger Arbeitskräfte stark vom russischen Markt abhängt, verfolgt offiziell eine Politik der „offenen Tür“ für jede Art der Zusammenarbeit, auch mit dem Westen.

Kasachstan und die USA haben einen Strategischen Partnerschaftsrat eingerichtet (dessen letzte Sitzung Ende letzten Jahres stattfand). Usbekistan und die USA haben einen „strategischen Partnerschaftsdialog“ eingerichtet, der Ende 2021 beginnen soll. Die Präsenz amerikanischer Unternehmen ist in Taschkent durch ein imposantes Handelszentrum deutlich sichtbar, ganz zu schweigen von Cola und Pepsi in jedem usbekischen Dorfladen an der Ecke.

Die EU versucht mitzuhalten, vor allem in Kasachstan, wo über 30 Prozent des Außenhandels (39 Milliarden Dollar) und der Investitionen (12,5 Milliarden Dollar) aus Europa kommen. Der usbekische Präsident Shavkat Mirziyoyev, der für die Öffnung des Landes vor fünf Jahren sehr populär war, konnte bei seinem Besuch in Deutschland vor drei Monaten Handelsabkommen im Wert von 9 Milliarden Dollar abschließen.

Seit dem Beginn der chinesischen BRI vor einem Jahrzehnt hat die EU im Vergleich dazu rund 120 Milliarden Dollar in das Kernland investiert: nicht gerade wenig (40 Prozent der gesamten Auslandsinvestitionen), aber immer noch weniger als die chinesischen Verpflichtungen.

Was hat die Türkei wirklich vor?

Der imperiale Schwerpunkt im Heartland ist vorhersehbar Kasachstan, wegen seiner riesigen Öl- und Gasressourcen. Der Handel zwischen den USA und Kasachstan macht 86 Prozent des gesamten amerikanischen Handels mit Zentralasien aus, der sich im vergangenen Jahr auf unscheinbare 3,8 Milliarden Dollar belief. Zum Vergleich: Der Anteil des US-Handels mit Usbekistan beträgt nur 7 Prozent.

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die meisten dieser vier zentralasiatischen „Stans“ in der SOZ eine „vielschichtige Diplomatie“ betreiben und versuchen, nicht den Zorn des Imperiums auf sich zu ziehen. Kasachstan seinerseits setzt auf eine „ausgewogene Diplomatie“: Das ist Teil seines außenpolitischen Konzepts 2014-2020.

In gewisser Weise ist das neue Motto Astanas Ausdruck einer gewissen Kontinuität mit dem vorherigen, der „Multivektor-Diplomatie“, die während der fast drei Jahrzehnte währenden Amtszeit des früheren Präsidenten Nursultan Nasarbajew eingeführt wurde. Kasachstan ist unter Präsident Kassym-Jomart Tokajew Mitglied der SOZ, der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) und der BRI, muss aber gleichzeitig rund um die Uhr vor imperialen Machenschaften auf der Hut sein. Schließlich waren es Moskau und das rasche Eingreifen der von Russland geführten Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS), die Tokajew Anfang 2022 vor dem Versuch einer farbigen Revolution bewahrten.

Die Chinesen ihrerseits setzen auf einen kollektiven Ansatz, der beispielsweise in hochrangigen Treffen wie dem 5+1-Gipfel zwischen China und Zentralasien, der erst vor drei Monaten stattfand, zum Ausdruck kam.

Und dann ist da noch der äußerst merkwürdige Fall der Organisation der Turkstaaten (OTS), ehemals Turkischer Rat, der die Türkei, Aserbaidschan und die drei zentralasiatischen „Stans“ Kasachstan, Usbekistan und Kirgisistan vereint.

Das übergreifende Ziel des OTS ist die „Förderung einer umfassenden Zusammenarbeit zwischen den turksprachigen Staaten“. In der Praxis ist im Kernland nicht viel zu sehen, abgesehen von den gelegentlichen Werbetafeln für türkische Produkte. Ein Besuch des Sekretariats in Istanbul im Frühjahr 2022 brachte nicht gerade handfeste Antworten, abgesehen von vagen Hinweisen auf „Projekte in den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Bildung, Verkehr“ und, noch wichtiger, Zoll.

Im November letzten Jahres unterzeichnete der OTS in Samarkand ein Abkommen „über die Einrichtung eines vereinfachten Zollkorridors“. Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob dies eine Art Mini-Seidenstraße der Türkei durch das Kernland schaffen könnte.

Dennoch ist es aufschlussreich, zu beobachten, was sie sich als Nächstes einfallen lassen werden. Ihre Charta privilegiert die „Entwicklung gemeinsamer Positionen zu außenpolitischen Fragen“, die „Koordinierung von Maßnahmen zur Bekämpfung von internationalem Terrorismus, Separatismus, Extremismus und grenzüberschreitender Kriminalität“ und die Schaffung „günstiger Bedingungen für Handel und Investitionen“.

Turkmenistan – der eigenwillige zentralasiatische „Stan“, der vehement auf seiner absoluten geopolitischen Neutralität beharrt – ist zufällig ein Beobachterstaat des OTS. Ebenso auffällig ist ein Zentrum für nomadische Zivilisationen in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek.

Die Lösung des Rätsels um das russische Kernland

Von den westlichen Sanktionen gegen Russland haben einige Akteure im Kernland profitiert. Da die Wirtschaft Zentralasiens eng mit Russland verbunden ist, sind die Exporte in die Höhe geschnellt – übrigens genauso stark wie die Importe aus Europa.

Etliche EU-Unternehmen siedelten sich nach ihrem Weggang aus Russland im Kernland an – mit dem entsprechenden Prozess, bei dem ausgewählte zentralasiatische Unternehmer russische Vermögenswerte kauften. Parallel dazu zogen aufgrund der russischen Truppenmobilisierung wohl Zehntausende relativ wohlhabender Russen in das Kernland, während zusätzlich viele zentralasiatische Arbeitskräfte neue Arbeitsplätze fanden, insbesondere in Moskau und St. Petersburg.

So stiegen die Überweisungen nach Usbekistan im letzten Jahr auf satte 16,9 Milliarden Dollar an: 85 Prozent davon (etwa 14,5 Milliarden Dollar) kamen von Arbeitern in Russland. Nach Angaben der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung wird die Wirtschaft im Heartland im Jahr 2023 um 5,2 Prozent und im Jahr 2024 um 5,4 Prozent wachsen.

Dieser wirtschaftliche Aufschwung ist in Samarkand deutlich sichtbar: Die Stadt ist heute eine riesige Bau- und Sanierungsbaustelle. Überall entstehen makellose neue, breite Boulevards mit üppigem Grün, Blumen, Springbrunnen und breiten Gehwegen, die allesamt blitzsauber sind. Keine Landstreicher, keine Obdachlosen, keine Cracksüchtigen. Besucher aus den verfallenden westlichen Metropolen sind absolut fassungslos.

In Taschkent baut die usbekische Regierung ein riesiges, atemberaubendes Zentrum für islamische Zivilisation, das sich stark auf paneurasische Geschäfte konzentriert.

Der wichtigste geopolitische Vektor im gesamten Kernland ist zweifellos die Beziehung zu Russland. Russisch ist nach wie vor die Lingua franca in allen Lebensbereichen.

Beginnen wir mit Kasachstan, das eine riesige, 7.500 km lange Grenze mit Russland teilt (dennoch gibt es keine Grenzstreitigkeiten). Zu Zeiten der UdSSR hießen die fünf zentralasiatischen „stans“ eigentlich „Zentralasien und Kasachstan“, denn ein großer Teil Kasachstans liegt im Süden Westsibiriens und nahe an Europa. Kasachstan sieht sich selbst als eurasisches Land schlechthin – kein Wunder, dass Astana seit den Jahren von Nasarbajew die eurasische Integration bevorzugt.

Letztes Jahr erklärte Tokajew auf dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg dem russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich, dass Astana die Unabhängigkeit der Volksrepubliken Donezk und Lugansk nicht anerkennen werde. Kasachische Diplomaten betonen immer wieder, dass sie es sich nicht leisten können, das Land als Einfallstor für die Umgehung westlicher Sanktionen zu nutzen – obwohl genau das in vielen Fällen im Verborgenen geschieht.

Kirgisistan seinerseits hat die für Oktober letzten Jahres geplanten gemeinsamen Militärübungen der OVKS „Starke Bruderschaft 2022“ abgesagt – wobei zu erwähnen ist, dass das Problem in diesem Fall nicht Russland, sondern eine Grenzfrage mit Tadschikistan war.

Putin hat vorgeschlagen, eine Gasunion zwischen Russland, Kasachstan und Usbekistan zu gründen. Bislang ist nichts geschehen, und es könnte auch nicht geschehen.

All dies muss als kleiner Rückschlag betrachtet werden. Letztes Jahr besuchte Putin zum ersten Mal seit langem alle fünf zentralasiatischen „Stans“. Nach dem Vorbild Chinas hielten sie auch zum ersten Mal einen 5+1-Gipfel ab. Russische Diplomaten und Geschäftsleute sind ständig auf den Straßen des Kernlandes unterwegs. Und vergessen wir nicht, dass die Präsidenten aller fünf zentralasiatischen „Stans“ selbst an der Parade auf dem Roten Platz in Moskau am Tag des Sieges im vergangenen Mai teilnahmen.

Die russische Diplomatie weiß alles über die große imperiale Besessenheit, die zentralasiatischen „Stans“ dem russischen Einfluss zu entziehen, was es zu wissen gibt.

Das geht weit über die offizielle US-Zentralasienstrategie 2019-2025 hinaus – und hat nach der Demütigung der USA in Afghanistan und der bevorstehenden Demütigung der NATO in der Ukraine den Status einer Hysterie erreicht.

An der entscheidenden Energiefront erinnern sich heute nur noch wenige daran, dass die Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-Indien-Pipeline (TAPI), die dann in TAP umbenannt wurde (Indien zog sich zurück), eine Priorität der amerikanischen (Kursivschrift von mir) Neuen Seidenstraße war, die im Außenministerium ausgeheckt und von der damaligen Außenministerin Hillary Clinton im Jahr 2011 verkauft wurde.

Aus dieser Luftnummer ist nichts Praktisches geworden. Was die Amerikaner jedoch vor kurzem geschafft haben, war, die Entwicklung eines Konkurrenten, der Iran-Pakistan-Pipeline (IP), zu vereiteln, indem sie Islamabad zwangen, sie zu stornieren, und zwar im Zuge des ganzen Justizskandals, mit dem der ehemalige Premierminister Imran Khan aus dem politischen Leben Pakistans entfernt werden sollte.

Doch die TAPI-IP-Pipelineistan-Saga ist noch lange nicht zu Ende. Nach der Befreiung Afghanistans von der US-Besatzung sind sowohl die russische Gazprom als auch chinesische Firmen sehr daran interessiert, sich am Bau der TAPI zu beteiligen: Die Pipeline wäre ein strategischer BRI-Knotenpunkt, der mit dem chinesisch-pakistanischen Wirtschaftskorridor (CPEC) an der Kreuzung zwischen Zentral- und Südasien verbunden wäre.

Der „fremde“ kollektive Westen

So sehr Russland im gesamten Kernland eine bekannte Währung ist – und dies auch bleiben wird -, so unübertroffen ist das chinesische Modell als Beispiel für nachhaltige Entwicklung, das eine Reihe einheimischer zentralasiatischer Lösungen inspirieren kann.

Was hat das Kaiserreich demgegenüber zu bieten? Kurz und bündig: Teile und herrsche, und zwar über seine lokalisierten Terroristen wie ISIS-Khorasan, die zur politischen Destabilisierung der schwächsten zentralasiatischen Knotenpunkte instrumentalisiert werden, zum Beispiel vom Ferghanatal bis zur afghanisch-tadschikischen Grenze.

Die vielfältigen Herausforderungen, mit denen das Kernland konfrontiert ist, wurden auf Tagungen wie der Valdai-Konferenz für Zentralasien eingehend erörtert.

Der Valdai-Club-Experte Rustam Khaydarov hat vielleicht die prägnanteste Einschätzung der Beziehungen zwischen dem Westen und dem Kernland formuliert: Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …