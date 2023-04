War of Attrition in Ukraine at Tipping Point Kiev’s counterattack will go ahead to gain back at least some of the lost territory, writes M.K. Bhadrakumar. This is a desperate throw of the dice. By M.K. Bhadrakumar Peoples Dispatch Russian President Vladimir Putin travelled to the country’s “new territories” of Lugansk and the Kherso

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, hinten in der Mitte hinter Soldaten, gedenkt am 20. April auf dem Michaelsplatz im Zentrum Kiews der gefallenen ukrainischen Soldaten. (NATO)

Kiews Gegenangriff wird weitergehen, um zumindest einen Teil des verlorenen Territoriums zurückzugewinnen, schreibt M.K. Bhadrakumar. Dies ist ein verzweifeltes Würfelspiel.

Zermürbungskrieg in der Ukraine auf dem Kipppunkt

Von M.K. Bhadrakumar

Peoples Dispatch



26. April 2023

Der russische Präsident Wladimir Putin reiste letzte Woche in die “neuen Gebiete” Lugansk sowie die Regionen Cherson und Saporoshje, um sich ein Bild von der militärischen Lage zu machen.

Der Countdown für den ukrainischen “Gegenangriff” hat begonnen. Die Ankunft von Patriot-Raketensystemen in der Ukraine zeugt vom Ausmaß der Mobilisierung, die Russland schwere Verluste zufügen soll. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg stattete Kiew gerade einen Überraschungsbesuch ab, seinen ersten seit Beginn des Krieges.

In den durchgesickerten Pentagon-Dokumenten wird der Erfolg der ukrainischen Gegenoffensive skeptisch beurteilt, aber Moskau gibt seine eigene Einschätzung ab. In erster Linie werden die Neocons dem Zelenski-Regime nicht den Stecker ziehen, denn das würde bedeuten, die Büchse der Pandora zu öffnen, während Präsident Joe Biden seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit als Präsident ankündigt und nicht akzeptieren kann, dass die Ukraine den Krieg verliert.

In Wirklichkeit blutet die Ukraine aus. Es liegt in der Natur von Zermürbungskriegen, dass die schwächere Seite irgendwann aufgibt und das Ende dann sehr schnell kommt. So war es auch in Syrien, wo die Regierungstruppen nach dem Sieg in der fünf Jahre alten Schlacht um Aleppo im Dezember 2016 in einer Reihe von militärischen Siegen durch das Land fegten und den Konflikt beendeten.

Der Zermürbungskrieg in der Ukraine mag “patt” aussehen, aber entscheidend wird sein, welche Seite die meisten Opfer zu beklagen hat. Es steht außer Frage, dass die russischen Streitkräfte trotz der massiven militärischen, nachrichtendienstlichen, finanziellen und wirtschaftlichen Unterstützung durch den Westen die ukrainische Seite entlang der gesamten Kontaktlinie niedergeschlagen haben.

Der russische Botschafter in Großbritannien sagte kürzlich, dass das Verhältnis der Verluste in diesem Abnutzungskrieg etwa sieben ukrainische Soldaten auf jeden russischen Soldaten beträgt. Zum Vergleich: Westlichen Medienberichten zufolge werden rund 35.000 ukrainische Soldaten an der bevorstehenden Gegenoffensive entlang der 950 km langen Frontlinie beteiligt sein, während Putin die russischen Reservekräfte an der Frontlinie auf 160.000 Soldaten beziffert.

Das ukrainische Luftabwehrsystem befindet sich in einem kritischen Zustand. Die Russen verfügen über ein Übergewicht an Artillerie und haben die Frontlinie in den letzten fünf bis sechs Monaten mit mehreren Verteidigungsschichten wie Minen, Erdwällen und Pollern verstärkt, um anrückende Panzer zu behindern.

Russlands Verteidigungslinie

Der russische Präsident Wladimir Putin, links, trifft am 17. April 2023 im Hauptquartier der Dnepr-Truppengruppe in der Oblast Cherson ein. (Kreml)

Dies ist ein verzweifelter Versuch der Ukraine, die einen Großteil ihrer erfahrensten Soldaten verloren hat (geschätzte 120.000 Tote), es mit den Russen aufzunehmen, die in Bezug auf Raketen, Luftabwehr, Artillerie und vor allem ausgebildete Arbeitskräfte überlegen sind.

Die Gebiete, die Putin besucht hat – Cherson/Saporoschja und Lugansk – sind die Gebiete, in denen die ukrainische Gegenoffensive am meisten erwartet wird. Putin hat sich von den Kommandeuren über die militärische Lage informieren lassen, und das wird mit Sicherheit in seine Entscheidungen über die russischen Gegenstrategien, sowohl defensiv als auch offensiv, einfließen.

Trotz der undichten Stellen im Pentagon und der daraus resultierenden Verwirrung in Washington und den europäischen Hauptstädten (und in Kiew) wird der ukrainische Gegenangriff weitergehen, um zumindest einen Teil des verlorenen Gebiets zurückzugewinnen. Dies ist ein verzweifeltes Würfelspiel.

In Washington herrscht jedoch noch immer ein wahnhaftes Denken vor. Das geht aus dem hervor, was zwei Veteranen des US-Establishments – der ehemalige Beamte des Außenministeriums Richard Haass und Charles Kupchan, Senior Fellow beim Council on Foreign Relations – kürzlich in Foreign Affairs geschrieben haben. Ihr Artikel, The West Needs a New Strategy in Ukraine: A Plan for Getting From the Battlefield to the Negotiating Table” (Der Westen braucht eine neue Strategie in der Ukraine: Ein Plan, um vom Schlachtfeld an den Verhandlungstisch zu gelangen) hält sich weitgehend an die von den Neokonservativen verbreiteten Mythen, dass Russlands spezielle Militäroperationen gescheitert seien und der Krieg “weit besser für die Ukraine ausgegangen ist, als die meisten vorhergesagt haben”.

Aber er enthält auch einen Hauch von Realismus. Er stützt sich auf die derzeit in Washington in Mode befindliche Aussage, dass “das wahrscheinlichste Ergebnis des Konflikts kein vollständiger ukrainischer Sieg, sondern eine blutige Pattsituation ist.”

Haas und Kupchan schreiben, dass

“Wenn die erwartete ukrainische Offensive vorbei ist, könnte sich Kiew auch für die Idee einer Verhandlungslösung erwärmen, nachdem es auf dem Schlachtfeld sein Bestes gegeben hat und sowohl seine eigenen Arbeitskräfte als auch die Hilfe aus dem Ausland immer weniger zur Verfügung stehen.

Die Autoren nehmen en passe zur Kenntnis, dass auch die russische Führung über Optionen und Kalkulationen verfügt, da die westlichen Sanktionen die russische Wirtschaft nicht lahmgelegt haben, die Unterstützung der Bevölkerung für den Krieg nach wie vor groß ist (über 70 Prozent) und Moskau spürt, dass die Zeit auf seiner Seite ist, da das Durchhaltevermögen der Ukraine und ihrer westlichen Unterstützer und deren Entschlossenheit schwinden werden und Russland in der Lage sein dürfte, seine Gebietsgewinne erheblich auszuweiten.

Sitzung der NATO-Kontaktgruppe für Verteidigungsfragen in der Ukraine am 21. April. (NATO)

Im Grunde genommen kommen Haas und Kupchan von einem anderen Planeten. Sie können nicht begreifen, dass Russland niemals ein Szenario akzeptieren wird, bei dem der Konflikt mit einem Waffenstillstand endet, die NATO aber die militärischen Fähigkeiten der Ukraine weiter aufrüstet und Kiew kontinuierlich in das Bündnis integriert.

Warum sollte Russland ein weiteres Spiel der Reise nach Jerusalem spielen wollen, während der Westen die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine formalisiert – d.h. eine Wiederholung des grotesken Interregnums zwischen den Minsker Vereinbarungen von 2015 und Russlands speziellen Militäroperationen dulden?

Putins Besuch in den neuen Gebieten zu diesem entscheidenden Zeitpunkt, an dem der Zermürbungskrieg auf der Kippe steht, ist ein starkes Signal, dass auch Russland einen Offensivplan hat und es nicht an Biden liegt, den Stellvertreterkrieg abzublasen – sei es aus reiner Müdigkeit oder wegen dringender Ablenkungen im asiatisch-pazifischen Raum oder aufgrund von Rissen in der westlichen Einheit oder aus anderen Gründen.

Seit 2014 (Krim) und 2022 (andere) von Russland annektierte ukrainische Oblaste. Die Annexion von 2022 schafft das Äquivalent einer strategischen Landbrücke zwischen der Krim und Russland. (SyntaxTerror, gemeinfrei, Wikimedia Commons)

Ebenso unwahrscheinlich ist es, dass sich Russland jemals mit dem Zelenski-Regime versöhnen kann, das Moskau als Marionette der Biden-Regierung betrachtet. Aber wie kann Biden Zelensky loswerden oder aus den Augen verlieren, während die Leichen im Familienschrank rasseln?

Am wichtigsten ist, dass die russische Öffentlichkeit erwartet, dass Putin sein Versprechen einlöst, das er bei der Anordnung der militärischen Sonderoperationen gegeben hat. Alles andere würde bedeuten, dass Zehntausende russischer Menschen umsonst gestorben sind.

Es entspricht nicht Putins politischer Persönlichkeit, die russische Öffentlichkeit zu ignorieren – oder die verletzte nationale Psyche zu übersehen, wie die Bilder von der gewaltsamen Vertreibung hunderter Mönche aus der Pechersk Lawra zeigen, dem orthodoxen Höhlenklosterkomplex im Herzen Kiews aus dem 11. Es war ein kalkulierter politischer Schachzug von Zelensky mit stillschweigender Ermutigung durch den Westen (siehe hier und hier).

Kiewer Pechersk Lawra-Komplex. (Falin, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Was die Neocons in den USA noch nicht begriffen haben, ist, dass es ihnen nicht gelungen ist, Russland zu unterwerfen, trotz all der Demütigungen, die seine nationale Ehre, seine stolze Geschichte und seine neidisch reiche Kultur erfahren haben. Warum sollte sich Russland mit Staaten normalisieren, die sich sein Staatsvermögen angeeignet und solch drakonische Sanktionen verhängt haben, um seine Wirtschaft auszubluten und zu schwächen?

US-Finanzministerin Janet Yellen hat auf CNN zugegeben, dass die Sanktionen letztlich die Hegemonie des US-Dollars gefährden könnten. Aber ihre Ausführungen gehen nicht weit genug.

In der Zwischenzeit hat sich die russisch-chinesische strategische Partnerschaft gefestigt. Das Signal dieser Woche war Moskaus Bereitschaft, sich mit Peking abzustimmen, um militärischen Herausforderungen im Fernen Osten zu begegnen.

[Zum Thema: China und Russland kreisen im asiatisch-pazifischen Raum].

Russland ist keineswegs isoliert und genießt strategische Tiefe in der internationalen Gemeinschaft. Der systemische Niedergang des Westens und das Schwinden des globalen Einflusses der USA sind im letzten Jahr zu einem unaufhaltsamen historischen Prozess geworden. Übersetzt mit Deepl.com

MK Bhadrakumar ist ein ehemaliger Diplomat. Er war Indiens Botschafter in Usbekistan und der Türkei.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf Indian Punchline.

