Tag für Tag mordet die jüdische Besatzungsarmee und wird dafür weder bestraft, noch mit Sanktionen belegt Evelyn Hecht-Galinski

https://mondoweiss.net/2022/10/two-palestinians-killed-including-lions-den-member-in-assassination/



Palästinenser in Gaza-Stadt nehmen am 23. Oktober 2022 an einem symbolischen Begräbnis für Tamer al-Kilani teil, der bei einer Explosion im Westjordanland getötet wurde. (Foto: Salam Yasser/APA Images)

Zwei Palästinenser, darunter ein Mitglied der “Höhle der Löwen”, bei “Attentat” getötet

Zwei Palästinenser wurden am Wochenende im besetzten Westjordanland getötet, darunter ein Mitglied der bewaffneten Widerstandsgruppe Areen al-Usud (“Höhle des Löwen”) in Nablus.

Von Yumna Patel

24. Oktober 2022

Am Wochenende wurden im besetzten Westjordanland zwei Palästinenser getötet, darunter ein Mitglied der bewaffneten Widerstandsgruppe Areen al-Usud (“Die Höhle der Löwen”) in Nablus, was die Gruppe als gezielte Tötung durch Israel bezeichnet.

In der Nacht zum Sonntag wurde Tamer al-Kilani, ein Mitglied der “Höhle der Löwen”, in der Altstadt von Nablus getötet, als ein angeblich mit Sprengstoff bestücktes Motorrad detonierte, als al-Kilani vorbeiging und ihn tötete. Das palästinensische Gesundheitsministerium bestätigte seinen Tod in einer Erklärung.

Nach al-Kilanis Tod veröffentlichte die Gruppe Lions’ Den eine Erklärung, in der es hieß, dass die “verräterische Besatzung” ein Motorrad mit einem “TNT-Sprengsatz” versehen habe, was sie als “Attentat” auf al-Kilani bezeichnete.

In einem Video, das die Gruppe auf ihrem Telegram-Kanal veröffentlichte, zeigen Aufnahmen einer Überwachungskamera von der Straße, in der al-Kilani getötet wurde, wie jemand mit einem Motorrad auf die Straße fährt, das Fahrzeug parkt und wegfährt.

Palästinenser versammeln sich am 23. Oktober 2022 in der Stadt Nablus im Westjordanland um die beschädigten Überreste eines Motorrads, das nach Angaben von Lion’s Den bei einem Attentat auf Tamer al-Kilani in die Luft gesprengt wurde. (Foto: Shadi Jarar’ah/APA Images)Palästinenser versammeln sich am 23. Oktober 2022 in der Stadt Nablus im Westjordanland um die beschädigten Überreste eines Motorrads, das bei einem Attentat auf Tamer al-Kilani gesprengt wurde, wie es die Höhle des Löwen nennt. (Foto: Shadi Jarar’ah/APA Images)

In einem anderen Video ist eine weitere Person zu sehen, bei der es sich vermutlich um al-Kilani handelt, die an dem Motorrad vorbeigeht. Kurz nachdem er das Motorrad passiert hat, ist eine Explosion zu sehen, die die Sicherheitskameras in eine Staubwolke hüllt.

Lions’ Den kündigte an, die Einzelheiten des Mordes zu veröffentlichen und versprach der israelischen Besatzung und dem Generalstabschef der israelischen Armee, Aviv Kochavi, eine “harte und schmerzhafte Antwort”.

Die Ermordung von al-Kilani folgt auf eine wochenlange verstärkte israelische Militärkampagne unter der Führung von Kochavi, um den bewaffneten Widerstand im besetzten Westjordanland und in Jerusalem zu unterdrücken. In der vergangenen Woche erschossen die israelischen Streitkräfte Udai Tamimi, der an einem militärischen Kontrollpunkt außerhalb des Flüchtlingslagers Shu’fat, in dem er lebte, eine Operation durchgeführt hatte, bei der ein israelischer Soldat getötet wurde.

Tamimi wurde bei einem zweiten Einsatz getötet, als er auf Soldaten schoss, die in der Siedlung Ma’ale Adumim im Westjordanland stationiert waren. Die Ermordung Tamimis löste in den besetzten palästinensischen Gebieten Wut aus, so dass am nächsten Tag das gesamte Westjordanland und Jerusalem bestreikt wurden.

Als Reaktion auf die Ermordung Tamimis rief das Lions’ Den die Palästinenser in ganz Nablus und im Westjordanland auf, aus Protest auf die Straße zu gehen. Am nächsten Tag wurden Dutzende von Demonstrationen gemeldet. Als Reaktion auf die Ermordung Tamimis führte die Gruppe eine Reihe von Aktionen durch, die den israelischen Militärapparat, der zu diesem Zeitpunkt bereits seit einer Woche Nablus belagerte, um die Operationen der Gruppe zu unterbinden, noch mehr aufregten.

Die Tatsache, dass die Gruppe trotz der Macht des israelischen Militärs weiterhin praktisch unentdeckt und ungehindert von der Altstadt und dem Gebiet um Nablus aus operieren kann, hat nur dazu beigetragen, dass sie in der palästinensischen Öffentlichkeit als Helden gelten und das Militär weiter gedemütigt wird.

Deshalb kommt die Tötung von al-Kilani zu einem so entscheidenden Zeitpunkt. Das israelische Militär hat sich bisher weder öffentlich geäußert noch die Verantwortung für seine Ermordung übernommen. Israelische Medien zitierten jedoch israelische Beamte mit der Aussage, dass al-Kilani “direkt an der Entsendung eines Palästinensers beteiligt war, der im vergangenen Monat versuchte, einen ‘groß angelegten’ Anschlag in Tel Aviv zu verüben, neben mehreren weiteren Schießereien in der Gegend von Nablus”, wie die Times of Israel berichtete.

Die Vorstellung, dass das Militär im Herzen der “Höhle der Löwen”, die seit Wochen relativ unantastbar ist, gezielte Anschläge verüben kann, wird wahrscheinlich eine heftige Reaktion der Gruppe und sogar der palästinensischen Straße hervorrufen. In der Zwischenzeit haben die israelischen Militärs geschworen, ihre Kampagne gegen die Gruppe und andere bewaffnete Widerstandsgruppen fortzusetzen.

Am Tag vor der Ermordung von al-Kilani erschossen israelische Streitkräfte den 32-jährigen Rabi Arafah Rabi an einem Kontrollpunkt der Armee in der Nähe von Qalqilya im nordwestlichen Westjordanland. Das palästinensische Ministerium erklärte, Rabi sei in den Kopf geschossen worden.



Die israelische Armee gab an, Rabi erschossen zu haben, nachdem sie versucht hatte, ihn und andere Palästinenser festzunehmen, weil sie “illegal” israelisches Gebiet betreten hatten, wie Al Jazeera berichtete. Die Armee behauptete, sie habe auf das Fahrzeug geschossen, in dem Rabi unterwegs war – es wurde nicht angegeben, ob er der Fahrer war – und versucht zu fliehen, wobei er angeblich einen Soldaten getroffen habe.

Am selben Tag erschossen und verletzten israelische Streitkräfte den 16-jährigen Mohammad Abu Qteish auf einem Fußballplatz im Ostjerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah.

Die Armee behauptete, Qteish habe kurz zuvor versucht, einen israelischen Siedler zu erstechen. Die Nachrichtenagentur Wafa zitierte einen Augenzeugen mit den Worten: “Im Stadion fand ein Training für Sport-Sanitäter statt. Wir waren überrascht, als ein [israelischer] Polizist das Stadion betrat und einen Jugendlichen anschoss. Wir versuchten, ihm erste Hilfe zu leisten, aber der Polizist drohte, uns zu erschießen, wenn wir uns ihm näherten, dann kam ein großes Aufgebot der israelischen Polizei und zwang uns hinaus.

Der Jugendliche wurde anschließend von den israelischen Streitkräften festgenommen.

Seit Jahresbeginn sind im Westjordanland und in Jerusalem mehr als 120 Palästinenser getötet worden. Es ist das tödlichste Jahr für Palästinenser in den besetzten Gebieten seit 2015. Übersetzt mit Deepl.com

