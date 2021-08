Dank an Gilad Atzmon

Zwischen Taliban und COVID

Von Gilad Atzmon

04. August 2021

Muss man ein Genie sein, um zu erkennen, dass der kolossale Misserfolg des Krieges der USA in Afghanistan identisch ist mit dem desaströsen “Krieg gegen COVID”? Es ist sicher klar, dass es so ziemlich die gleichen Leute sind, die die fatalen Strategien entwickelt haben, die zu einer grandiosen Niederlage in diesen beiden unnötigen Konflikten geführt haben. Wir haben es mit Menschen zu tun, die dem Konzept des Vernichtungskrieges anhängen. Das sind Menschen, die weder mit der Natur noch mit anderen Teilen der Menschheit Frieden, Harmonie oder Versöhnung anstreben.

Unsere Pandemie-‘Strategen’ glaubten, dass es in ihrer Macht stünde, SARS CoV 2 vom Angesicht der Erde zu tilgen. In ähnlicher Weise waren sie überzeugt, dass die Taliban ausgerottet werden könnten. Sie haben sich natürlich katastrophal geirrt.

Aber auch die Progressiven und die so genannte Linke haben einen unverzeihlichen Anteil an diesen katastrophalen Geschichten. Die Linken waren nicht für die “Strategien” oder die große Planung verantwortlich. Sie waren nicht wirklich an den neokonservativen Denkfabriken beteiligt, sie waren nicht an dem Versprechen von Pfizer beteiligt, das menschliche Genom zu reparieren. Sie waren keine Berater von Netanjahu, Trump oder Johnson im Jahr 2020, so wie sie auch nicht zu den Beratern von Bush im Jahr 2001 gehörten. Aber sie waren die ersten, die den “Krieg gegen den Terror” der Ziocon unterstützten, meist im Namen des “moralischen Interventionismus”. In ähnlicher Weise gehören sie zu den enthusiastischsten Befürwortern des derzeitigen Experiments der Massenbevölkerung.

Man braucht nicht an der Oberfläche zu kratzen, um festzustellen, dass der jüdische Staat auch bei diesen beiden gigantischen Fehlern eine zentrale Rolle spielte. Die neokonservativen Denkfabriken, die Amerika nach Afghanistan drängten, bestanden natürlich aus glühenden jüdischen Zionisten. Bereits 2003 schrieb Ari Shavit in Haaretz: “Der Krieg im Irak wurde von 25 neokonservativen Intellektuellen, die meisten von ihnen Juden, konzipiert, die Präsident Bush dazu drängen, den Lauf der Geschichte zu ändern.” Die Leute, die sich freiwillig als Versuchskaninchen in Pfizers COVID-Experiment zur Verfügung stellten, waren natürlich die Israelis. Netanjahus Israel versuchte nicht, “mit COVID zu leben”, sondern behandelte das Virus wie einen modernen Amalek, eine antisemitische Plage, die ausgerottet werden muss: Der Mossad und die IDF schlossen sich im Kampf gegen Covid zusammen. Als es so aussah, als ob die Zahl der COVID-Fälle zurückgehen würde, war Israel schnell dabei, einen Sieg im Kampf gegen das Virus zu verkünden.



Doch die Realität ist peinlich. In Afghanistan sind die Taliban stärker denn je. Amerika hat das Land, das es zu “befreien” versprach, mit eingezogenem Schwanz verlassen. Im Kampf gegen COVID ist Amerika ebenso besiegt. In den USA hat eine CDC-Studie ergeben, dass bei einem Ausbruch in einem Strandort in Massachusetts 74 % der Fälle auf geimpfte Personen entfielen. Und in Israel hat Delta eine spektakulär erfolgreiche Alija gemacht. Die Geimpften sind jetzt bei den Delta-Fällen überrepräsentiert und bei den kritischen Fällen gleich stark vertreten. Vor ein paar Tagen gab ein israelischer Krankenhausdirektor zu, dass 90 % seiner Patienten geimpft sind. “Der Impfstoff schwindet vor unseren Augen”, sagte er.

Der moderne Militärtheoretiker des 19. Jahrhunderts, Carl von Clausewitz, definierte den Krieg als “die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln”. Aber in dem globalen zionisierten Universum, in dem wir leben, ist Politik lediglich die Fortsetzung des Krieges. Die Welt in einem Konflikt zu halten, ist das derzeitige globale Mantra, da die Menschen gefügig sind, wenn sie Angst haben. Diese Philosophie hat den Zionismus jahrzehntelang aufrechterhalten. Sie hat das jüdische Volk zwei Jahrtausende lang geeint, aber sie hatte ihren Preis. Die jüdische Geschichte ist nicht gerade eine Geschichte der Ruhe.

Ich sollte es eigentlich nicht sein, der meine friedliebenden Brüder und Schwestern daran erinnert, dass Nächstenliebe auch bedeuten kann, dass man Frieden und Harmonie mit dem gesamten Universum (einschließlich der Viren) anstrebt. Übersetzt mit Deepl.com

